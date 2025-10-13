Les livraisons mondiales de PC ont augmenté de 9,4 % au troisième trimestre 2025, alors que la fin du support de Windows 10 oblige des millions d'utilisateurs à passer à Windows 11, d'après IDC

Les livraisons mondiales d'ordinateurs personnels (PC) ont augmenté de 9,4 % au troisième trimestre 2025, selon les données publiées par l'International Data Corporation (IDC). Cette augmentation est alimentée par la transition vers Windows 11 et à la nécessité de remplacer les appareils vieillissants. Cependant, les performances régionales varient, l'Amérique du Nord étant confrontée à des défis liés aux droits de douanes et à l'incertitude économique, tandis que l'Asie-Pacifique, a connu une croissance significative, stimulée par le renouvellement du matériel informatique et les projets éducatifs.
Cette croissance intervient alors que Microsoft pousse des millions dutilisateurs vers l'obsolescence avec la fin du support de Windows 10, afin de mieux vendre du neuf sous Windows 11. Critiqué pour ne pas proposer de solution viable, Microsoft laisse près de 400 millions de PC dans l'impasse, alimentant ainsi les inquiétudes concernant les déchets électroniques.
Les livraisons d'ordinateurs personnels (PC) au cours du troisième trimestre 2025 ont augmenté de 9,4 % par rapport à l'année précédente, avec un volume mondial atteignant 75,8 millions d'unités, selon les résultats préliminaires du Worldwide Quarterly Personal Computing Device Tracker de l'International Data Corporation (IDC).
« Alors que l'ensemble du marché continue d'afficher une très bonne année, alimentée par la transition vers Windows 11 et la nécessité de remplacer une base installée vieillissante, les résultats par région sont très contrastés », a déclaré Jean Philippe Bouchard, vice-président de la recherche chez IDC Worldwide Mobile Device Trackers. « Le marché nord-américain, en particulier, continue d'être affecté par le choc des droits de douane américains à l'importation et par les incertitudes macroéconomiques. Bien qu'elle existe, la demande de nouveaux PC compatibles avec Windows 11 devrait se poursuivre jusqu'en 2026. »
Le marché des PC en Asie-Pacifique (y compris le Japon et la Chine) a enregistré une croissance à deux chiffres.
« La demande a été largement stimulée par le renouvellement du matériel informatique au Japon lié à la fin du support de Windows 10 et au projet éducatif GIGA », a déclaré Maciek Gornicki, directeur de recherche senior chez IDC Worldwide Device Trackers. « La croissance en dehors du Japon a été plus modeste, freinée par les défis macroéconomiques et politiques et la lenteur de l'adoption de Windows 11, même si le renouvellement du matériel informatique acheté pendant et avant la pandémie de COVID-19 a offert quelques opportunités. »
Remarques :
- IDC déclare une égalité statistique sur le marché des appareils informatiques personnels lorsqu'il existe une différence de 0,1 % ou moins dans les parts de livraison entre deux ou plusieurs fournisseurs. Les PC traditionnels comprennent les ordinateurs de bureau, les ordinateurs portables et les stations de travail, mais ne comprennent pas les tablettes ni les serveurs x86.
- Les expéditions comprennent les expéditions vers les canaux de distribution ou les utilisateurs finaux. Les ventes OEM sont comptabilisées sous la société/marque sous laquelle elles sont vendues.
Le Worldwide Quarterly Personal Computing Device Tracker d'IDC recueille des données détaillées sur le marché dans plus de 90 pays. L'étude comprend, entre autres, une analyse des tendances historiques et prévisionnelles.
Alors que Microsoft incite à la transition vers Windows 11, certains acteurs du logiciel libre ripostent. La communauté KDE s'est récemment attaquée à Microsoft en lançant une campagne intitulée « W10 for Exiles », exhortant les utilisateurs de Windows 10 à adopter Linux. Avec le slogan provocateur « Votre ordinateur est bon pour la casse », l'initiative dénonce le « chantage technologique » de Microsoft et met en garde les utilisateurs contre les risques de sécurité liés à l'utilisation continue de Windows 10 après la fin du support.
Source : IDC
