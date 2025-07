Les livraisons mondiales de PC ont augmenté de 7 % au deuxième trimestre 2025, pour atteindre 67,6 millions d'unités, avec Lenovo, HP, Dell, Apple et Asus en tête des ventes, d'après Canalys



Les livraisons d'ordinateurs portables (y compris les stations de travail mobiles) ont atteint 53,9 millions d'unités, soit une hausse de 7 % par rapport à l'année dernière. Les livraisons d'ordinateurs de bureau (y compris les stations de travail de bureau) ont augmenté de 9 % pour atteindre 13,7 millions d'unités. Les volumes du deuxième trimestre ont été stimulés par les déploiements de PC commerciaux avant la fin du support de Windows 10, qui n'est plus qu'à quelques mois.Les données de Canalys indiquent que la demande des consommateurs a été plus faible, car les clients du monde entier sont confrontés à un avenir macroéconomique incertain. L'approche changeante et peu claire de l'administration Trump en matière de droits de douane continue également de générer une incertitude considérable. Si les PC ont été exemptés de droits de douane au deuxième trimestre, les répercussions indirectes menacent non seulement les États-Unis, mais aussi la reprise du marché mondial des PC.« Les politiques tarifaires en constante évolution de l'administration Trump continuent de remodeler les chaînes d'approvisionnement mondiales en PC, tout en jetant une grande incertitude sur la reprise du marché », a déclaré Ben Yeh, analyste principal chez Canalys, qui fait désormais partie d'Omdia. « Les importations américaines de PC se sont considérablement déplacées de la Chine vers le Vietnam, les fabricants cherchant à éviter les droits de douane potentiels. Bien que les droits de douane réciproques de Trump aient été reportés une nouvelle fois, cette fois au 1er août, et que les PC restent actuellement exemptés de droits de douane quelle que soit leur origine, l'incertitude sous-jacente persiste. »Le récent accord commercial entre les États-Unis et le Vietnam établit un droit de douane de 20 % sur les produits vietnamiens et de 40 % sur les articles transbordés. « Ce qui était au départ une simple volonté d'éviter la Chine s'est transformé en un labyrinthe réglementaire complexe. La question clé est de savoir si les PC fabriqués au Vietnam à partir de composants chinois ou dans le cadre d'opérations contrôlées par la Chine seront classés comme transbordements et soumis à des droits de douane de 40 %. Les critères d'application n'étant toujours pas définis, les acteurs du marché sont confrontés à la réalité suivante : la diversification de la chaîne d'approvisionnement à elle seule ne permettra peut-être pas d'assurer la stabilité des coûts qu'ils recherchaient initialement », a déclaré Ben Yeh.« Malgré l'incertitude mondiale, la fin du support de Windows 10 prévue en octobre prochain apporte une stabilité essentielle au marché, mais affecte différemment les segments grand public et professionnel », a déclaré Kieren Jessop, directeur de recherche chez Canalys, qui fait désormais partie d'Omdia. « Le cycle de renouvellement commercial donne un élan vital au marché. Un sondage réalisé en juin auprès des partenaires de distribution a révélé que plus de la moitié d'entre eux s'attendent à une croissance de leur activité PC au second semestre 2025 par rapport à l'année précédente, 29 % anticipant une croissance supérieure à 10 %. Alors que les entreprises font preuve d'un sentiment d'urgence accru face à la fin de Windows 10, les consommateurs retardent leurs achats en raison de l'incertitude macroéconomique. Ces achats étant reportés à 2026, nous prévoyons une croissance du marché des PC grand public l'année prochaine, car cela coïncide avec un cycle de renouvellement potentiel des appareils de l'ère COVID, qui commencent à atteindre leur fin de vie. »Au deuxième trimestre 2025, Lenovo a conservé sa position de leader mondial du marché des PC, avec 17 millions d'ordinateurs de bureau et portables vendus, soit une augmentation de 15,2 % par rapport à l'année précédente. HP occupe la deuxième place avec 14,1 millions d'unités vendues, soit une augmentation annuelle de 3,2 %. Dell, en troisième position, a enregistré une baisse de 3,0 % de ses ventes, avec un total de 9,8 millions d'unités. Apple s'est classé quatrième avec une croissance impressionnante de 21,3 %, atteignant 6,4 millions d'unités et une part de marché de 9,4 %. Asus complète le top 5 avec une croissance de 18,4 % et 5,0 millions d'unités vendues.CanalysQuel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous les résultats de ce classement crédibles ou pertinents ?