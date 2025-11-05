La mise à jour de novembre 2025 de Meta pour les lunettes intelligentes Ray-Ban introduit des améliorations en matière de stabilité vidéo, réduisant le flou dans les scénarios dynamiques grâce à l'IA

La mise à jour de novembre 2025 de Meta pour les lunettes intelligentes Ray-Ban introduit des améliorations révolutionnaires en matière de stabilité vidéo, réduisant le flou dans les scénarios dynamiques grâce à des algorithmes basés sur l'IA. Cela positionne ces appareils portables comme des outils de premier plan pour les créateurs, dans un contexte de préoccupations croissantes en matière de confidentialité et de concurrence sur le marché. Les spécialistes du secteur saluent cette avancée comme une évolution décisive dans la technologie de réalité augmentée.
Depuis 2023, Meta a rejoint le club des fabricants de lunettes intelligentes en lançant les lunettes Ray-Ban Meta, fruit de sa collaboration avec le fabricant EssilorLuxottica. Dans un rapport de février 2025, EssilorLuxottica a révélé que 2 millions d'exemplaires des lunettes intelligentes Ray-Ban de Meta avaient déjà été vendus. Compte tenu de la popularité de ces lunettes, le fabricant a annoncé qu'il augmenterait sa capacité de production annuelle.
Récemment, Meta a annoncé sa dernière mise à jour logicielle pour les lunettes intelligentes Ray-Ban. Publiée début novembre 2025, la mise à jour version 19.2 apporte des améliorations significatives à la stabilité de l'enregistrement vidéo, répondant ainsi aux plaintes de longue date des utilisateurs concernant les images tremblantes lors des mouvements. Cette évolution intervient alors que Meta continue d'affiner ses offres de réalité augmentée, profitant de la dynamique créée par le lancement en septembre 2025 de modèles tels que Ray-Ban Display et Oakley Vanguard.
Selon les rapports, la mise à jour optimise les algorithmes de la caméra intégrée aux lunettes afin de réduire le flou et les tremblements, en particulier dans des situations dynamiques telles que la marche ou le vélo. Les spécialistes du secteur soulignent que cela pourrait positionner les lunettes de Meta comme un leader dans la création de contenu mains libres, rivalisant avec les caméras d'action dédiées.
Améliorer l'expérience utilisateur grâce à l'IA
L'amélioration de la stabilité repose essentiellement sur un traitement d'image avancé basé sur l'IA. Les ingénieurs de Meta ont intégré des techniques de stabilisation en temps réel qui exploitent les capteurs embarqués dans les lunettes, notamment des gyroscopes et des accéléromètres, afin de prédire et de contrer les artefacts de mouvement. Il ne s'agit pas seulement d'une modification logicielle, mais d'une mise à niveau holistique qui s'intègre dans l'écosystème Meta AI plus large, permettant une intégration transparente avec des applications telles qu'Instagram et WhatsApp pour le partage instantané de vidéos stabilisées.
Les réactions des utilisateurs et des passionnés de technologie soulignent l'enthousiasme suscité par cette nouveauté. Un utilisateur a salué cette mise à jour qui permet de « réaliser des vidéos en hyperlapse et au ralenti d'aspect professionnel sans équipement supplémentaire », faisant écho aux commentaires selon lesquels les lunettes gèrent désormais des séquences en résolution 3K avec une fluidité sans précédent. Cela correspond aux résultats financiers du troisième trimestre de Meta, lors desquels le PDG Mark Zuckerberg a mentionné des ventes solides grâce aux fonctionnalités améliorées de la gamme de lunettes IA 2025.
Pour aller plus loin, les notes de mise à jour de la version 19.2 précisent les améliorations apportées à la stabilisation optique de l'image (OIS) combinée à la stabilisation électronique de l'image (EIS). Pour les modèles Gen 2 et Vanguard, cela signifie que les vidéos capturées à une cadence pouvant atteindre 60 images par seconde restent nettes même dans des conditions de faible luminosité, grâce à des algorithmes de réduction du bruit mis à jour.
Les comparaisons avec les versions précédentes montrent une réduction de 40 % du flou de mouvement, d'après les benchmarks internes partagés lors du Meta Connect 2025. Ces avancées découlent des enseignements tirés de la technologie d'affichage tête haute du Ray-Ban Display, qui nécessite un rendu visuel précis pour éviter la désorientation de l'utilisateur.
Implications pour le marché des appareils portables
Le timing de cette mise à jour est stratégique, car il coïncide avec la période des achats de fin d'année et l'intensification de la concurrence sur le marché des lunettes intelligentes. Les analystes soulignent que, même si les lunettes légères d'Apple dont on parle tant ne seront pas disponibles avant plusieurs années, les améliorations itératives de Meta pourraient lui permettre de conquérir davantage de parts de marché. Un observateur du secteur souligne que « l'accent mis par Meta sur la stabilité vidéo change la donne pour les créateurs », soulignant ainsi l'évolution vers des applications AR pratiques et quotidiennes.
Sur le plan financier, le directeur financier de Meta a souligné lors de la conférence sur les résultats que les ventes des modèles Ray-Ban Meta et Oakley Vanguard ont stimulé le chiffre d'affaires du troisième trimestre, grâce à des fonctionnalités telles que le nouveau Conversation Focus et Quick Connect. Cette mise à jour renforce cet attrait en rendant les lunettes plus viables pour les vloggers et les journalistes qui ont besoin d'un enregistrement fiable lors de leurs déplacements.
Cependant, les capacités vidéo améliorées soulèvent des questions de confidentialité. Un récent rapport mettait en garde contre le fait que des amateurs désactivent le voyant LED d'enregistrement des lunettes Meta, ce qui pourrait permettre de filmer en secret. Meta a répondu en mettant l'accent sur les mesures de sécurité intégrées, mais les initiés affirment que si la stabilité vidéo s'améliore, les fonctionnalités de transparence doivent également s'améliorer afin de maintenir la confiance des utilisateurs.
Lors du lancement initial, le PDG Mark Zuckerberg a déclaré être sur la voie vers la « superintelligence » des lunettes, où des flux vidéo stables alimentent des modèles d'IA pour une analyse en temps réel. Cette mise à jour renforce cette vision, en permettant des fonctionnalités telles que des conversations IA en direct qui diffusent un contexte vidéo stabilisé.
Accès pour les développeurs et perspectives d'avenir
La décision de Meta d'ouvrir la plateforme de lunettes intelligentes aux développeurs en 2025, comme annoncé lors de Meta Connect, signifie que les applications tierces pourraient bientôt tirer parti de la stabilité vidéo améliorée pour des utilisations innovantes, telles que les superpositions de réalité augmentée sur les flux en direct. Pour l'avenir, des rumeurs,suggèrent que la prochaine génération de Ray-Ban Meta 3 pourrait intégrer un matériel de stabilisation encore plus avancé. Pour l'instant, la mise à jour de novembre consolide l'avance de Meta, les utilisateurs de X signalant des améliorations de l'autonomie de la batterie qui permettent des sessions d'enregistrement plus longues sans compromettre la qualité.
Dans un contexte plus large, cette mise à jour représente un défi pour des concurrents tels que Snap's Spectacles, qui ont été confrontés à des problèmes de qualité vidéo. Les experts du secteur estiment que l'accent mis par Meta sur les améliorations logicielles itératives, plutôt que sur les révisions matérielles, permet des cycles d'innovation plus rapides, ce qui permet au produit de rester présent dans l'esprit des consommateurs. Enfin, la présentation de Zuckerberg a mis l'accent sur le rôle de l'IA portable dans la vie quotidienne. Grâce à cette amélioration de la stabilité, Meta ne vend pas seulement des lunettes, mais aussi une fenêtre stabilisée sur un avenir augmenté, une image stable à la fois.
