L'administration Trump va prendre une participation de 150 millions $ dans la start-up xLight, qui tente d'améliorer la lithographie extrême ultraviolet sous la direction de Pat Gelsinger, l'ancien PDG d'Intel



Patrick Paul Gelsinger est un homme d'affaires et ingénieur américain. Il a occupé le poste de président-directeur général (PDG) d'Intel de février 2021 à décembre 2024. Il a été directeur technique d'Intel de 2001 à 2009. Il a quitté l'entreprise en 2009 et a été PDG de VMware et président et directeur de l'exploitation (COO) chez EMC, avant de revenir chez Intel en tant que PDG en février 2021. En 2024, il a démissionné de son poste de PDG et du conseil d'administration.Le gouvernement américain s'apprête à devenir actionnaire direct de la start-up xLight, spécialisée dans les semi-conducteurs et présidée par l'ancien PDG d'Intel, Pat Gelsinger. Cette décision a été prise par l'administration Trump dans le but de reconquérir le leadership national dans la fabrication de puces électroniques. Le département du Commerce a annoncé le 1er décembre avoir signé une lettre d'intention non contraignante pour investir jusqu'à 150 millions de dollars dans la société basée à Palo Alto. La start-up développe une approche visant à fabriquer des puces avancées et rentables.L'investissement prendra la forme d'une prise de participation, ce qui signifie que le gouvernement fédéral détiendra une participation directe dans xLight. Il s'agit du premier accord de ce type conclu par le bureau de recherche et développement CHIPS de l'administration Trump. Parallèlement, le secrétaire au Commerce, Howard Lutnick, a souligné la nécessité géopolitique de cette décision. «», a déclaré Lutnick dans le communiqué de presse.Fondée en 2021, xLight se concentre sur le développement de la technologie laser à électrons libres comme « source de lumière alternative » pour les machines de lithographie extrême ultraviolet (EUV). La lithographie EUV est le processus nécessaire à la production des puces les plus avancées au monde, un domaine actuellement dominé par la société néerlandaise ASML. xLight affirme que sa technologie améliorera les machines d'ASML, leur permettant de «».Selon Pat Gelsinger, cette start-up a le potentiel de « mener la prochaine ère de la loi de Moore ». Gelsinger, qui a passé plusieurs décennies chez Intel et a été l'un des principaux défenseurs de la loi historique CHIPS and Science Act de 2022, a publiquement reconnu qu'Intel «» et avait «».Le département du Commerce estime que le partenariat avec xLight est crucial pour garantir une capacité nationale essentielle. Lutnick a déclaré que ce partenariat «».Pensez-vous que cette annonce est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?