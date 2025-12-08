Linux et les PC compatibles constituent néanmoins une solution
Les PC vont devenir plus chers dans les mois à venir, qu'il s'agisse d'ordinateurs fixes ou portables. Cest ce qui ressort de récents rapports qui font état de ce que des grands fabricants d'ordinateurs portables envisagent, voire prévoient déjà, de nouvelles hausses de prix. Lenovo, la société qui détient toujours la plus grande part de marché dans le domaine des PC, aurait averti ses clients (c'est-à-dire les détaillants) que les prix actuels expireront le 1er janvier 2026, selon une note consultée par des sources du secteur. Dell devrait aussi augmenter ses prix d'au moins 15 à 20 %, et cette hausse pourrait entrer en vigueur dès la mi-décembre. Cest la conséquence de la pénurie de mémoire vive due à la bulle autour de lintelligence artificielle.
Une note obtenue par des sources industrielles montre que Lenovo avertit ses clients que toutes les offres et tous les prix actuels expireront le 1er janvier 2026, en invoquant deux facteurs clés : une pénurie de mémoire qui s'intensifie et l'intégration rapide des technologies d'intelligence artificielle.
Selon Lenovo, d'une part, les tensions sur la chaîne d'approvisionnement mondiale font grimper les coûts de la mémoire, ce qui se répercute sur le prix global du matériel. D'autre part, les entreprises qui se précipitent pour déployer des applications d'intelligence artificielle alimentent une demande sans précédent pour des systèmes haute performance, ce qui réduit encore l'offre et fait grimper les prix. La société recommande donc de passer commande dès que possible afin de garantir les achats aux prix actuels et d'éviter les coûts supplémentaires résultant des ajustements de prix.
Des rapports additionnels font état de ce que les fabricants de PC subissent une pression croissante sur leurs bénéfices, car les mémoires vives dynamiques, notamment la DDR5, ont bondi de 70 % en glissement annuel, certaines pièces atteignant même 170 %. Des leaders mondiaux tels que Lenovo, HP et Dell, ainsi que Samsung Electronics et LG Electronics, seraient en train de revoir leurs feuilles de route pour 2026, notamment en ce qui concerne les PC et les tablettes.
Selon Asia Business Daily, le PDG de HP, Enrique Lores, a averti que le second semestre 2026 pourrait être particulièrement difficile et que les prix pourraient augmenter si nécessaire. Il a indiqué que les puces de mémoire vive représentent environ 15 à 18 % du coût d'un PC classique.
Le dernier rapport de TrendForce indique que la hausse des prix de la mémoire a considérablement augmenté les coûts des composants électroniques grand public, incitant les marques à augmenter leurs prix de vente et freinant la demande du marché. En conséquence, TrendForce a revu à la baisse ses prévisions pour les livraisons d'ordinateurs portables en 2026, passant d'une croissance initiale de 1,7 % en glissement annuel à une baisse de 2,4 % en glissement annuel.
Windows PCs are about to get screwed with the skyrocketing of RAM (memory) prices.— Vadim Yuryev (@VadimYuryev) November 22, 2025
Apple's Macs will have a massive advantage since Apple will EAT the cost increase themselves instead of passing it down to consumers.
(Helps that Apple has always overcharged for RAM upgrades) https://t.co/FIFILMzbRr pic.twitter.com/yp8U7BLV4x
En gros, faire lacquisition dun PC compatible Windows 11 devrait coûter beaucoup plus cher dans les mois à venir. Cest là où Linux et les PC vieillissants pourraient constituer une solution
Alors que Microsoft utilise des courriels persistants et d'autres tactiques pour pousser Windows 11 dans les ventes de nouveaux PC, End of 10 encourage les utilisateurs à passer à Linux. Le site met en avant plusieurs avantages, notamment la réduction des coûts et un meilleur contrôle des logiciels.
Linux prend en charge de nombreux PC plus anciens qui ne recevront pas les mises à jour de Windows 11, de sorte que les utilisateurs n'ont souvent pas besoin de mettre à niveau leur matériel. Le téléchargement du système d'exploitation est gratuit, contre 15 dollars (en solde) pour Windows 11 Pro. Le fait de s'en tenir à des machines plus anciennes permet également de réduire les émissions, car la majeure partie de l'empreinte carbone d'un PC tout au long de sa durée de vie est due à sa fabrication.
En outre, Linux offre probablement une meilleure protection de la vie privée, car il n'est pas contrôlé par une entreprise qui traque le comportement des utilisateurs. Il est également moins exposé aux logiciels malveillants, car la plupart des cyberattaques visent d'autres systèmes d'exploitation. Enfin, les utilisateurs compétents ont un contrôle total sur leurs machines.
End of 10 répertorie les ateliers de réparation du monde entier qui aident les nouveaux utilisateurs à franchir le pas. La liste actuelle est restreinte, comprenant principalement des sites européens, et ne contient qu'une seule entreprise basée aux États-Unis. Toutefois, les ateliers et autres organisations désireuses d'apporter leur aide sont invités à ajouter leurs coordonnées à la liste. End of 10 contient également des informations sur les prochains événements de tutorat Linux dans plusieurs pays.
Le site propose également un guide d'installation rapide pour les bricoleurs. Bien que certains programmes Windows et macOS populaires nécessitent des alternatives sous Linux, les utilisateurs qui se fient principalement aux navigateurs web ne remarqueront probablement pas de différence significative après avoir quitté Windows.
5 raisons de passer votre vieil ordinateur à Linux
- 1. C'est beaucoup moins cher. Un nouvel ordinateur portable coûte beaucoup d'argent. Les repair cafés vous aideront souvent gratuitement. Les mises à jour logicielles sont également gratuites, pour toujours. Vous pouvez bien sûr montrer votre soutien aux deux en faisant des dons !
- 2. Pas de publicité, pas d'espionnage. De nos jours, Windows est accompagné de nombreuses publicités et de logiciels espions qui ralentissent votre ordinateur et augmentent votre facture d'énergie.
- 3. Bon pour la planète. La production d'un ordinateur représente plus de 75 % des émissions de carbone au cours de son cycle de vie. Conserver un appareil en état de marche plus longtemps est un moyen extrêmement efficace de réduire les émissions.
- 4. Soutien de la communauté. Si vous avez un problème avec votre ordinateur, le repair café local et le magasin d'informatique indépendant sont là pour vous aider. Vous pouvez également trouver un soutien communautaire dans les forums en ligne.
- 5. Contrôle par l'utilisateur. C'est vous qui contrôlez le logiciel, pas les entreprises. Utilisez votre ordinateur comme vous l'entendez, aussi longtemps que vous le souhaitez.
Sources : TrendForce, Chosun
Et vous ?
De quelles solutions disposent les futurs possesseurs de PC au vu des flambées de prix annoncées en raison de la pénurie de mémoire vive due à la bulle de lintelligence artificielle ?
Envisageriez-vous à titre personnel de passer à Linux sur un PC dit vieillissant mais compatible à ce système dexploitation open source ? Conseilleriez-vous à des proches de faire pareil ?
