Ces prévisions de repli sinscrivent dans un contexte de fortes tensions sur les composants clés. Plusieurs grands constructeurs de PC ont récemment signalé des hausses de prix imminentes des desktops et des laptops, liées à la pénurie de RAM provoquée par la demande croissante de lIA. Lenovo aurait notamment averti ses distributeurs de la fin de ses tarifs actuels début 2026, tandis que Dell envisagerait des augmentations d'au moins 15 % à 20 %.
Fin 2025, l'écosystème mondial des semi-conducteurs a connu une pénurie sans précédent de puces mémoire, avec des répercussions pour les fabricants d'appareils et les utilisateurs finaux qui pourraient persister jusqu'en 2027. Les prix des DRAM ont considérablement augmenté, car la demande des centres de données IA continue de dépasser l'offre, créant un déséquilibre entre l'offre et la demande.
IDC a surveillé la situation concernant le marché de la mémoire lors de la préparation de ses prévisions pour novembre 2025 concernant les appareils, et en a tenu compte dans la mise à jour. Cependant, la situation s'est aggravée depuis la publication. Bien qu'IDC a maintenu ses prévisions officielles, alors que la situation continue d'évoluer, la société de conseil a proposé deux scénarios de risque à la baisse qui pourraient se produire sur deux marchés critiques : les smartphones et les ordinateurs personnels.
Qu'est-ce qui cause cette pénurie ?
Le marché de la mémoire se trouve à un tournant sans précédent, la demande dépassant largement l'offre. Pour un secteur qui a longtemps été caractérisé par des cycles d'expansion et de ralentissement, la situation est cette fois-ci différente. L'expansion rapide des infrastructures et des charges de travail liées à l'IA exerce une pression considérable sur l'écosystème de la mémoire. Ces charges de travail liées à l'IA nécessitent de grandes quantités de mémoire, et la pénurie est en partie due à une réaffectation des capacités de production, qui sont détournées des produits électroniques grand public au profit de solutions de mémoire à forte marge destinées à soutenir l'IA. Au lieu de développer les DRAM et NAND conventionnelles utilisées dans les smartphones, les PC et autres appareils électroniques grand public, les principaux fabricants de mémoire ont réorienté leur production vers les mémoires utilisées dans les centres de données IA, telles que les mémoires à bande passante élevée (HBM) et les mémoires DDR5 à haute capacité. Cela a limité l'offre de modules de mémoire à usage général et entraîné une hausse générale des prix.
Les serveurs IA et les environnements d'entreprise nécessitent beaucoup plus de mémoire par système que les appareils grand public. Le développement de l'IA accapare donc une part disproportionnée de la capacité mondiale et crée des pénuries, les fournisseurs donnant la priorité aux commandes des hyperscalers et des équipementiers qui construisent des serveurs IA. Cette dynamique a réduit la quantité de DRAM disponible pour les appareils grand public, exacerbant la pression sur les prix dans un marché tendu.
Cependant, il ne s'agit pas seulement d'une pénurie cyclique due à un déséquilibre entre l'offre et la demande, mais d'une réallocation stratégique potentiellement permanente de la capacité mondiale de production de plaquettes de silicium. Pendant des décennies, la production de DRAM et de mémoires flash NAND pour smartphones et PC a été le principal moteur de la production. Aujourd'hui, cette dynamique s'est inversée. La demande vorace en HBM des hyperscalers, tels que Microsoft, Google, Meta et Amazon, a contraint les trois plus grands fabricants de mémoires (Samsung Electronics, SK Hynix et Micron Technology) à réorienter leur espace limité en salle blanche et leurs dépenses d'investissement vers des composants de qualité professionnelle à plus forte marge. Il s'agit d'un jeu à somme nulle : chaque plaquette allouée à une pile HBM pour un GPU Nvidia est une plaquette refusée au module LPDDR5X d'un smartphone de milieu de gamme ou au SSD d'un ordinateur portable grand public.
En conséquence, IDC prévoit que la croissance de l'offre de DRAM et de NAND en 2026 sera inférieure aux normes historiques, avec respectivement 16 % et 17 % en glissement annuel.
Ce déséquilibre entre l'offre et la demande a eu deux conséquences : les prix des mémoires DRAM et NAND/SSD ont fortement augmenté ces derniers mois, et la disponibilité de ces composants est limitée, ce qui oblige les fabricants d'appareils à faire face à une situation instable.
Impact potentiel sur le marché des smartphones
Le marché mondial des smartphones, en particulier les fabricants d'appareils Android, est confronté à une menace en 2026, selon IDC. La tendance observée depuis une décennie dans le secteur, qui consistait à démocratiser les spécifications en proposant des fonctionnalités haut de gamme sur des smartphones abordables, est en train de s'inverser.
La structure des coûts d'un smartphone dépend fortement de la mémoire utilisée. Pour un appareil de milieu de gamme, la mémoire peut représenter 15 à 20 % du coût total des composants (BOM), tandis que pour un appareil haut de gamme, elle représente environ 10 à 15 %. Alors que les prix de la mémoire continuent de grimper, les équipementiers devront probablement augmenter considérablement leurs prix, réduire les spécifications, voire les deux.
Différents fournisseurs, différents impacts
L'impact de la pénurie est très asymétrique, créant des gagnants et des perdants en termes de résilience de la chaîne d'approvisionnement et d'intégration verticale.
Les fabricants, dont l'activité se situe principalement dans le bas de gamme, risquent d'être durement touchés. Les modèles économiques de fournisseurs tels que TCL, Transsion, Realme, Xiaomi, Lenovo, Oppo, Vivo, Honor ou Huawei reposent sur des marges faibles. Cette augmentation des coûts aura un impact considérable sur leurs marges, et ils n'auront d'autre choix que de répercuter tout ou partie de ces coûts sur les utilisateurs finaux.
Dans le segment haut de gamme du marché, Apple et Samsung subissent des pressions, mais sont structurellement protégés. Leurs réserves de trésorerie et leurs contrats d'approvisionnement à long terme leur permettent de garantir leur approvisionnement en mémoire 12 à 24 mois à l'avance. En revanche, les nouveaux modèles phares de 2026 ne devraient pas bénéficier d'une mise à niveau de la mémoire vive, qui restera à 12 Go pour les modèles Pro au lieu de passer à 16 Go. Il est également peu probable que les modèles actuels subissent la même érosion des prix que celle observée après le lancement du dernier modèle.
L'effet cumulatif de ces pressions est une contraction potentielle du marché mondial des smartphones, parallèlement à une augmentation des prix de vente moyens (ASP). Pour 2026, dans son scénario modérément pessimiste, IDC prévoit une possible contraction du marché de 2,9 %. Dans son scénario pessimiste, cette contraction pourrait atteindre 5,2 %. La gravité de chaque scénario dépend de la durée de cette situation.
Dans le même temps, les prix moyens des smartphones pourraient augmenter de 3 % à 5 % dans le scénario modéré, ou de 6 % à 8 % dans le scénario pessimiste. Ces hausses de prix seront nettement plus importantes dans le bas de gamme, où les marges sont extrêmement faibles, et les équipementiers devront répercuter les coûts sur les utilisateurs finaux.
Mais quelle que soit la gravité du scénario, des cycles de remplacement plus longs sont susceptibles de se produire sur les marchés où la hausse des coûts entraîne une baisse du pouvoir d'achat. En revanche, sur les marchés plus matures, les consommateurs sont susceptibles de recourir à des plans de financement et de paiement échelonné pour absorber la hausse des prix.
Bien qu'il puisse y avoir un risque baissier important pour les volumes en 2026, IDC prévoit que le quatrième trimestre 2025 dépassera ses prévisions antérieures, les fournisseurs ayant approvisionné leurs canaux de distribution avant les hausses de prix.
Impact sur le marché des PC
Si le marché des smartphones est sous pression, celui des PC se prépare à subir des bouleversements. La pénurie de mémoire survient à un moment particulièrement délicat pour l'industrie des PC, coïncidant avec la fin du cycle de vie de Microsoft Windows 10 et la promotion marketing des PC équipés d'intelligence artificielle.
Les fabricants de PC annoncent des hausses de prix généralisées alors que les pressions sur les coûts s'intensifient au second semestre 2026. Lenovo, Dell, HP, Acer et ASUS ont averti leurs clients de conditions plus difficiles à venir, confirmant des hausses de 15 à 20 % et des révisions de contrats comme réponse à l'échelle du secteur.
Les fabricants d'ordinateurs personnels qui expédient de plus gros volumes devraient être mieux placés pour faire face aux contraintes d'approvisionnement actuelles, ce qui leur permettra de conquérir des parts de marché au détriment des marques plus petites et régionales. Quelle que soit l'ampleur de l'impact sur la taille totale du marché, IDC s'attend à ce que les parts de marché des fabricants évoluent en faveur des plus grands d'entre eux, qui disposent de stocks et d'un plus grand pouvoir de négociation auprès des fournisseurs.
Les fabricants de boîtes blanches ainsi que les fournisseurs de niveau inférieur (souvent locaux), en revanche, supporteront le plus lourd fardeau de la pénurie, notamment les systèmes DIY, souvent assemblés par les gamers. Cela représente en retour une opportunité pour les grands équipementiers de gagner des parts de marché sur les petits assembleurs dans le domaine du gaming en positionnant les systèmes préassemblés comme offrant une valeur ajoutée supérieure.
L'impact sur les PC IA
Cette pénurie menace de compromettre la croissance du secteur des PC IA. IDC définit les PC IA comme tout PC équipé d'un NPU. Ces appareils ont généralement plus de RAM (les PC Copilot+ de Microsoft nécessitent au minimum 16 Go). À mesure que de plus en plus de petits et grands modèles de langage sont intégrés...
