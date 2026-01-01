Une entreprise britannique envoie un four à 1 000 degrés dans l'espace pour étudier la fabrication de puces, les semi-conducteurs fabriqués dans l'espace pourraient être « jusqu'à 4 000 fois plus purs »



Space Forge est une entreprise britannique de fabrication aérospatiale dont le siège social est situé à Cardiff, au Pays de Galles. Elle se concentre sur le développement de capacités de fabrication réutilisables en orbite afin de permettre la production novatrice de semi-conducteurs et d'alliages en microgravité. Space Forge a été fondée en 2018 par Joshua Western et Andrew Bacon, alors qu'ils travaillaient chez Thales Alenia Space. À ses débuts, l'entreprise a démarré dans un garage à Bristol, en Angleterre, avant de s'installer dans les locaux du Compound Semiconductor Applications Catapult (CSAC) à Newport, au Pays de Galles.Récemment, Space Forge, dont le siège social est situé à Cardiff, a démontré que son usine orbitale compacte peut faire fonctionner son four à des températures extrêmes, souvent aussi élevées que 1 000 °C. Cette réalisation marque une avancée majeure dans le domaine émergent de la fabrication spatiale. L'installation de la société, qui a à peu près la taille d'un micro-ondes domestique, fonctionne désormais à plusieurs centaines de kilomètres au-dessus de la Terre.Les scientifiques ont désormais démontré que son four peut être mis en marche et atteindre des températures d'environ 1 000 °C. Ils prévoient de fabriquer des matériaux pour les semi-conducteurs, qui peuvent être utilisés sur Terre dans l'électronique, les infrastructures de communication, l'informatique et les transports. Les conditions dans l'espace sont idéales pour la fabrication de semi-conducteurs, dont les atomes sont disposés selon une structure 3D hautement ordonnée. La fabrication dans les conditions d'apesanteur de l'espace offre des avantages potentiels qui ne peuvent être reproduits sur Terre, où la gravité impose des limites fondamentales à certains processus de production.Le PDG de Space Forge, Josh Western, a déclaré à la BBC : «L'industrie des transports, qui dépend de plus en plus des systèmes électroniques avancés, pourrait également trouver des applications pour les matériaux produits en orbite. Libby Jackson, responsable du département Espace au Musée des sciences, a déclaré : «La mini-usine de l'entreprise a été lancée à bord d'une fusée SpaceX, que l'équipe a testée à l'aide des systèmes de son centre de contrôle de mission à Cardiff. Veronica Viera, responsable des opérations de charge utile chez Space Forge, a déclaré que voir une image de l'intérieur du four avait été «». Viera a ajouté : «L'équipe va maintenant construire une usine spatiale plus grande, capable de fabriquer des matériaux semi-conducteurs pour 10 000 puces. Le groupe travaille également sur un bouclier thermique appelé Pridwen. Nommé d'après le bouclier du roi Arthur, il sera déployé pour protéger le vaisseau spatial des températures intenses qu'il subira lors de sa rentrée dans l'atmosphère terrestre.: Le PDG de Space Forge, Josh Western, a déclaré à la BBCPensez-vous que cette déclaration est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?