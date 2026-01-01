Une entreprise britannique envoie un four à 1 000 degrés dans l'espace pour étudier la fabrication de puces, les semi-conducteurs fabriqués dans l'espace pourraient être « jusqu'à 4 000 fois plus purs »

Une entreprise britannique qui a collaboré avec Elon Musk envoie dans l'espace une minuscule usine capable d'atteindre 1 000 °C. Les semi-conducteurs fabriqués dans l'espace pourraient être « jusqu'à 4 000 fois plus purs » que leurs équivalents terrestres. Cette réalisation marque une avancée majeure dans le domaine émergent de la fabrication spatiale. L'installation de la société, qui a à peu près la taille d'un micro-ondes domestique, fonctionne désormais à plusieurs centaines de kilomètres au-dessus de la Terre.
Space Forge est une entreprise britannique de fabrication aérospatiale dont le siège social est situé à Cardiff, au Pays de Galles. Elle se concentre sur le développement de capacités de fabrication réutilisables en orbite afin de permettre la production novatrice de semi-conducteurs et d'alliages en microgravité. Space Forge a été fondée en 2018 par Joshua Western et Andrew Bacon, alors qu'ils travaillaient chez Thales Alenia Space. À ses débuts, l'entreprise a démarré dans un garage à Bristol, en Angleterre, avant de s'installer dans les locaux du Compound Semiconductor Applications Catapult (CSAC) à Newport, au Pays de Galles.
Récemment, Space Forge, dont le siège social est situé à Cardiff, a démontré que son usine orbitale compacte peut faire fonctionner son four à des températures extrêmes, souvent aussi élevées que 1 000 °C. Cette réalisation marque une avancée majeure dans le domaine émergent de la fabrication spatiale. L'installation de la société, qui a à peu près la taille d'un micro-ondes domestique, fonctionne désormais à plusieurs centaines de kilomètres au-dessus de la Terre.
Les scientifiques ont désormais démontré que son four peut être mis en marche et atteindre des températures d'environ 1 000 °C. Ils prévoient de fabriquer des matériaux pour les semi-conducteurs, qui peuvent être utilisés sur Terre dans l'électronique, les infrastructures de communication, l'informatique et les transports. Les conditions dans l'espace sont idéales pour la fabrication de semi-conducteurs, dont les atomes sont disposés selon une structure 3D hautement ordonnée. La fabrication dans les conditions d'apesanteur de l'espace offre des avantages potentiels qui ne peuvent être reproduits sur Terre, où la gravité impose des limites fondamentales à certains processus de production.
Le PDG de Space Forge, Josh Western, a déclaré à la BBC : « Le travail que nous effectuons actuellement nous permet de créer des semi-conducteurs jusqu'à 4 000 fois plus purs dans l'espace que ceux que nous pouvons fabriquer ici aujourd'hui. Ce type de semi-conducteur serait utilisé dans les antennes 5G qui vous permettent de capter le signal de votre téléphone portable. Il serait également présent dans les chargeurs de voiture que vous branchez sur votre véhicule électrique, ainsi que dans les avions de dernière génération. »
L'industrie des transports, qui dépend de plus en plus des systèmes électroniques avancés, pourrait également trouver des applications pour les matériaux produits en orbite. Libby Jackson, responsable du département Espace au Musée des sciences, a déclaré : « La fabrication dans l'espace est une réalité aujourd'hui. Nous n'en sommes qu'aux prémices et les quantités produites sont encore faibles pour l'instant. Mais en prouvant la viabilité de cette technologie, on ouvre la voie à des produits économiquement viables, qui peuvent être fabriqués dans l'espace, puis ramenés sur Terre où ils seront utiles et bénéfiques pour tous. C'est vraiment passionnant. »
La mini-usine de l'entreprise a été lancée à bord d'une fusée SpaceX, que l'équipe a testée à l'aide des systèmes de son centre de contrôle de mission à Cardiff. Veronica Viera, responsable des opérations de charge utile chez Space Forge, a déclaré que voir une image de l'intérieur du four avait été « l'un des moments les plus passionnants de ma vie ». Viera a ajouté : « C'est très important, car c'est l'un des éléments essentiels dont nous avons besoin pour notre processus de fabrication dans l'espace. C'est donc formidable de pouvoir le démontrer. »
L'équipe va maintenant construire une usine spatiale plus grande, capable de fabriquer des matériaux semi-conducteurs pour 10 000 puces. Le groupe travaille également sur un bouclier thermique appelé Pridwen. Nommé d'après le bouclier du roi Arthur, il sera déployé pour protéger le vaisseau spatial des températures intenses qu'il subira lors de sa rentrée dans l'atmosphère terrestre.
