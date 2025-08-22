IdentifiantMot de passe
Quelles solutions au déclin de la fabrication de puces électroniques aux USA et en UE ?
Des observateurs proposent l'embauche d'immigrants avec de bas salaires, en appui de textes de loi comme le Chips Act

Le
En 1990, les Etats-Unis couvraient 37 % de la capacité mondiale de fabrication de puces électroniques, lEurope 44 % et le Japon 19 %. De plus récents rapports font état dun déclin de la production de puces électroniques en Europe et aux USA : lUE ne produit plus que 10 % de loffre mondiale de puces. Désormais, la Corée du Sud, Taiwan et la Chine concentrent un peu plus de 70 % de la capacité mondiale de production de puces tandis que les Amériques tournent autour de 8 %, selon des données de l'organisation professionnelle des semi-conducteurs SEMI. Quelles solutions à ce déclin en Europe et aux USA ?

Cest la raison de ladoption de textes de loi comme le Chips Act aux USA ainsi que son homonyme européen le EU Chips Act

La loi européenne sur les puces (EU Chips Act), proposée par la Commission européenne en février 2022, vise à doubler la part de l'Union dans la production mondiale de puces pour la porter à 20 % d'ici à 2030. Son entrée en vigueur vise la réduction de la dépendance du bloc à l'égard des importations en provenance d'Asie et des États-Unis et latténuation des risques géopolitiques. Les futures industries européennes devraient bénéficier de capacités de fabrication de puces basées en Europe et à la pointe de la technologie. La Commission souhaite que la capacité de production locale de puces corresponde à la demande des marchés finaux européens d'ici la fin de la décennie.

L'économie européenne sera ainsi moins exposée aux perturbations de la chaîne d'approvisionnement, mais elle pourra aussi participer pleinement aux développements dans le domaine de l'intelligence artificielle (IA) et des systèmes industriels autonomes, où les innovations de pointe en matière de semi-conducteurs joueront un rôle crucial. En fait, tous les secteurs qui utiliseront des systèmes d'IA auront besoin de semi-conducteurs avancés. L'UE veut donc prendre part à ces développements pour rester pertinente et compétitive.

Joe Biden a de même appelé le Congrès à adopter le CHIPS Act, une loi qui met à disposition 52 milliards de dollars de subventions pour faire progresser la fabrication de semi-conducteurs aux Etats-Unis. Un récente sortie du PDG dASML laisse cependant filtrer que ces initiatives ne saccompagnent pas dun développement de capacités de production rapide. Les usines additionnelles de fabrication desdites puces mettent du temps à sortir du sol, ce qui fait par exemple dire que lobjectif de l'Europe de porter à 20 % sa part du marché des puces d'ici à 2030 est totalement irréaliste.


Certains observateurs sont davis que lembauche dimmigrants avec de bas salaires fait partie des solutions que les autorités de lUE et de lUSA se doivent détudier avec plus de sérieux pour renforcer les capacités de production des puces sur leurs sols respectifs

« On voit bien que la "ré-industrialisation" des USA n'est pas à la hauteur. Difficile pour des entreprises nourries depuis des décennies de coût main d'uvre bas en délocalisant la production (pour le bien des actionnaires) de revenir au pays. Entre les coûts nécessaires pour refaire le tissu industriel et les coûts de main d'uvre qui seront forcément plus fort. Les actionnaires ne sont pas prêts à perdre leurs rentes », souligne un membre de developpez.com.


Cest la raison pour laquelle certains observateurs sont davis que lembauche dimmigrants avec de bas salaires fait partie des voies à explorer par les autorités de lUE et des USA dans le cadre de cette quête.

Sources : SEMI, Avis

Et vous ?

Quelles solutions préconisez-vous dans le cadre de ces opérations de ré-industrialisation en Europe et aux USA ?
Que pensez-vous de lembauche dimmigrants avec de bas salaires comme voie de solution à cette situation ?

