Dell Technologies est une entreprise américaine troisième plus grand constructeur d'ordinateurs au monde en 2012 derrière Hewlett-Packard et Lenovo. Son siège est basé à Round Rock dans l'État du Texas. Même si Dell Computer est surtout connu pour les PC qu'il conçoit, fabrique et vend aux particuliers et aux professionnels, il est également présent sur les marchés de serveurs d'entreprise, de systèmes de sauvegarde et stockage de données et du matériel spécifique aux réseaux informatiques. Dell propose également des logiciels et des périphériques comme des imprimantes, appareils photos numériques, et beaucoup d'autres encore.
Dell Technologies se prépare actuellement à ce que Jeff Clarke, directeur général et vice-président, a qualifié de « plus grande transformation de l'histoire de l'entreprise ». Selon une note de service adressée à ses employés, Clarke a présenté les grandes lignes d'une série de changements radicaux dans le cadre de l'initiative de modernisation de l'entreprise, baptisée « One Dell Way », qui sera lancée le 3 mai 2026.
Cette nouvelle initiative de l'entreprise remplacera l'ensemble des applications, serveurs et bases de données de Dell par une plateforme d'entreprise unique conçue pour connecter les données, éliminer les silos et rationaliser les opérations. Clarke a également ajouté que le nouveau système permettra un flux de données fluide, une réduction des tâches répétitives, une prise de décision plus rapide et plus de temps pour le travail qui a un impact. « Il s'agit d'un changement complet, et non d'une transition progressive. Une fois que nous aurons commencé à fonctionner selon cette nouvelle méthode le 3 mai, nous ne reviendrons pas en arrière », a écrit Clarke dans la note de service.
Dans la note de service partagée, Clarke a également souligné le fait que la simplification et la standardisation des processus sont essentielles pour que l'entreprise reste compétitive dans un monde axé sur l'IA. « Pendant des années, notre forte orientation fonctionnelle nous a amenés à créer de nombreuses variantes de processus fondamentaux. Cela ne suffira pas dans un monde axé sur l'IA. Nous avons besoin d'une méthode unique, simplifiée, standardisée et automatisée, afin d'être plus compétitifs et de mieux servir nos clients », a-t-il déclaré.
Un porte-parole de Dell a également déclaré que la nouvelle initiative One Dell Way a été créée pour « simplifier les processus, standardiser les systèmes et utiliser l'automatisation afin de créer une organisation plus connectée et plus efficace ».
Cette initiative sera lancée au sein du groupe Client Solutions Group (CSG) de Dell, ainsi que dans les départements finance, chaîne d'approvisionnement, marketing, ventes, opérations commerciales, services et ressources humaines à partir du 3 mai 2026. Puis, d'ici août 2026, elle sera déployée au sein du groupe Infrastructure Solutions Group (ISG) de Dell, qui gère les offres cloud, les serveurs de données et l'infrastructure IA. La société a également révélé qu'elle commencerait à former ses employés à partir du 3 février 2026.
Cette annonce intervient alors que l'entreprise ressuscite la marque XPS au CES 2026. Pendant plusieurs années, lindustrie du PC sest raconté une histoire rassurante : lintelligence artificielle locale, embarquée dans les machines grand public, serait le prochain grand moteur de renouvellement. Des puces dédiées, des labels marketing ronflants, des démonstrations spectaculaires et pourtant, au CES 2026, Dell a fini par dire tout haut ce que beaucoup constataient déjà tout bas : les consommateurs ne se passionnent pas pour les « AI PCs ». Pas par hostilité, mais par indifférence.
Cette reconnaissance, presque désarmante de franchise, tranche avec des années de discours convenus. Elle marque peut-être un tournant dans la manière dont les constructeurs parlent et conçoivent leurs machines. Surtout après avoir annoncé l'année dernière que tous les futurs PC seront équipés d'IA, qu'on le veuille ou non.
Voici la note de service complète adressée par Jeff Clarke, directeur général et vice-président de Dell, aux employés de Dell :
Chers collègues,
Notre secteur évolue plus rapidement que jamais, et nous avons passé les deux dernières années à moderniser le fonctionnement de Dell afin de pouvoir aller encore plus vite, en simplifiant et en standardisant les processus, en éliminant les inefficacités et en améliorant nos outils et applications. C'est ce que nous appelons « One Dell Way ».
Nous franchissons aujourd'hui une nouvelle étape importante dans cette aventure : le déploiement de processus standardisés et d'une plateforme d'entreprise qui reliera nos données, éliminera les silos, rationalisera nos applications logicielles et nous donnera les bases nécessaires pour fonctionner comme une entreprise connectée.
Nous commencerons à fonctionner selon ce nouveau modèle le 3 mai, en commençant par les opérations CSG, Finance, Supply Chain, Marketing, Sales, RevOps, Services et HR. ISG suivra en août.
Pendant des années, notre forte orientation fonctionnelle nous a amenés à créer de nombreuses variantes de processus fondamentaux : plusieurs façons de développer, plusieurs façons de commercialiser, plusieurs façons de vendre, plusieurs façons de fournir des services.
Cela ne suffira pas dans un monde axé sur l'IA. Nous avons besoin d'une seule méthode, simplifiée, standardisée et automatisée, afin d'être plus compétitifs et de mieux servir nos clients.
Cela nécessite un changement de mentalité, passant d'une approche axée sur les fonctions à une approche axée sur l'entreprise. Dans certains cas, cela peut signifier que nous faisons un choix qui n'est pas optimal pour une fonction particulière, mais qui accélère la prise de décision ou améliore la qualité pour l'entreprise dans son ensemble. C'est un compromis, et c'est le bon. Nous optimisons pour Dell, pas pour des fonctions individuelles.
Ce qui change
Grâce à des processus standardisés et à une plateforme d'entreprise, il n'y a plus besoin de recourir à des solutions de contournement ni de s'accrocher aux anciennes méthodes de travail. Au contraire, nous bénéficions d'un flux de données fluide, d'une réduction des tâches répétitives, d'une prise de décision plus rapide et de plus de temps pour les tâches qui ont un impact réel.
Il s'agit d'un changement global, et non d'une transition progressive. Une fois que nous aurons commencé à fonctionner selon la nouvelle méthode le 3 mai, nous ne reviendrons pas en arrière. L'ampleur du changement variera selon les équipes et les rôles. Certains d'entre vous connaîtront des changements importants dans leur façon de travailler au quotidien. Pour d'autres, les changements seront minimes. Mais nous devons tous comprendre ce qui se passe et...
La fin de cet article est réservée aux abonnés. Soutenez le Club Developpez.com en prenant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.