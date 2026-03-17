Jensen Huang, PDG de Nvidia, a surpris les analystes lors de la conférence GTC en annonçant que le chiffre d'affaires de l'entreprise pourrait atteindre 1 000 milliards de dollars d'ici 2027, grâce à la forte hausse de la demande en puces d'intelligence artificielle (IA). Ces prévisions dépassent de loin les estimations précédentes de Nvidia, qui s'élevaient à 500 milliards de dollars, ainsi que les prévisions les plus optimistes de Wall Street. Selon le PDG, cette projection serait portée par la demande de puces Blackwell et Vera Rubin, en particulier de la part d'hyperscalers tels que Meta, Microsoft et Amazon. Il a également souligné le rôle des agents IA et des plateformes de centres de données en tant que nouveau paradigme informatique, ce qui devrait accélérer davantage la croissance de l'entreprise.
Cette projection ambitieuse sinscrit dans une dynamique de croissance déjà soutenue par lessor des infrastructures dintelligence artificielle. En février dernier, Nvidia a publié des résultats financiers supérieurs aux prévisions pour le quatrième trimestre fiscal de l'année 2025, grâce à une forte expansion de son activité dans les centres de données. Le chiffre daffaires de ce segment a ainsi progressé de 75 % en un an pour atteindre 62,3 milliards de dollars, reflétant lintensification des investissements des acteurs du cloud et de lIA. Cette performance a contribué à prolonger la hausse du titre en Bourse, confirmant ainsi le rôle central de Nvidia dans lécosystème de lIA.
Nvidia Corporation est une entreprise technologique américaine dont le siège social est situé à Santa Clara, en Californie. Fondée en 1993 par Jensen Huang, Chris Malachowsky et Curtis Priem, elle développe des processeurs graphiques (GPU), des systèmes sur puce (SoC) et des interfaces de programmation d'applications (API) destinés à la science des données, au calcul haute performance, aux jeux vidéo, ainsi qu'aux applications mobiles et automobiles. Nvidia est considérée comme une entreprise des « Big Tech ».
Jen-Hsun Huang, souvent anglicisé sous le nom de Jensen Huang, est un dirigeant d'entreprise, ingénieur électricien et philanthrope taïwanais et américain. Il est le fondateur, président et directeur général (PDG) de Nvidia, la plus grande entreprise au monde en termes de capitalisation boursière. En janvier 2026, Forbes estimait sa fortune à 164,1 milliards de dollars américains, ce qui fait de lui la septième personne la plus riche au monde.
Jensen Huang, PDG de Nvidia, a surpris les analystes en annonçant que le chiffre daffaires de lentreprise pourrait doubler pour atteindre 1 000 milliards de dollars dici 2027. Il a révélé cette information lors de la conférence GTC de Nvidia, qui se tient à San José. Ce chiffre est bien supérieur aux prévisions antérieures de Nvidia, qui tablaient sur 500 milliards de dollars pour ses puces dIA, et dépasse même les prévisions les plus optimistes de Wall Street.
Par ailleurs, Jensen Huang a également souligné que la demande croissante pour les puces Blackwell et Vera Rubin de Nvidia, en particulier de la part d'hyperscalers tels que Meta, Microsoft et Amazon, était le moteur de cette projection. Il a décrit les agents IA et les plateformes de centres de données comme le nouveau paradigme informatique, alimentant une croissance sans précédent.
Ces prévisions de mille milliards de dollars interviennent alors que l'on s'interroge sur la capacité des entreprises à maintenir des dépenses importantes dans les infrastructures d'IA. Nvidia a régulièrement dépassé les estimations des analystes pendant 14 trimestres consécutifs, avec un chiffre d'affaires de 215,9 milliards de dollars pour l'exercice 2025, en hausse de 65 % par rapport à l'année précédente. Les prévisions pour le premier trimestre se situent désormais entre 76,44 milliards et 79,56 milliards de dollars, bien au-dessus des attentes du marché.
Au-delà de ces prévisions, Nvidia a annoncé des partenariats élargis avec Hyundai et Kia pour la conduite autonome, des accords avec Lyft et Uber pour équiper des flottes de véhicules autonomes, ainsi que des collaborations avec Adobe et T-Mobile. Le lancement de nouveaux produits a également été mis en avant alors que la GTC 2026 se poursuit jusqu'au 19 mars.
Lors dune intervention à la GTC, Jensen Huang a exhorté les entreprises du monde entier à se préparer à lavènement des agents IA. « Aujourdhui, toutes les entreprises du monde doivent adopter une stratégie OpenClaw, une stratégie axée sur les systèmes agentiques. Cest le nouvel ordinateur », a déclaré le PDG de Nvidia, faisant référence à la plateforme open source dagents IA qui a rapidement gagné en popularité dans la Silicon Valley.
Selon un rapport de Bloomberg, Jensen Huang a comparé OpenClaw, anciennement connu sous les noms de Clawbot et Moltbolt, à des technologies transformatrices telles que Windows, Linux, Kubernetes et HTML, affirmant quil apportait au secteur « exactement ce dont il avait besoin au moment précis ». Il a aussi souligné son rôle dans la mise en place dagents IA personnels, qualifiant les implications d'« incroyables ».
Dans ce contexte d'expansion rapide, la valorisation de Nvidia reflète également les dynamiques financières propres au secteur de l'IA. En octobre dernier, Nvidia est ainsi devenue la première entreprise au monde à atteindre une capitalisation boursière de 5 000 milliards de dollars, seulement trois mois après avoir franchi le cap des 4 000 milliards.
Toutefois, certains analystes mettent en garde contre un modèle de croissance basé sur un écosystème d'investissements croisés dans lequel partenaires et clients contribuent mutuellement à leur financement. Cette croissance, alimentée par des commandes de puces d'IA en constante augmentation, pourrait soit soutenir la bulle de l'IA, soit accentuer les déséquilibres et exposer le marché à un risque de correction majeure.
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