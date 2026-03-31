Des étudiants utilisent désormais les lunettes connectées de Meta ou de Rokid pour tricher aux examens, et les louent également à d'autres étudiants qui souhaitent faire de même

Sur les réseaux sociaux chinois et les plateformes de vente d'occasion, un marché discret de la location a vu le jour, non pas pour les sacs de luxe ou les appareils électroniques, mais pour les lunettes connectées dotées d'intelligence artificielle (IA). Commercialisées comme des assistants numériques, les lunettes intelligentes, comme celles de Meta ou de Rokid, deviennent des outils pour les étudiants en quête de raccourcis académiques. Certains les utilisent pour scanner les questions d'examen et obtenir des réponses en temps réel pendant les épreuves.
Lémergence de ces pratiques sinscrit dans une dynamique dadoption rapide des lunettes intelligentes par le grand public. En 2025, Meta a vendu près de 7 millions de paires de lunettes Ray-Ban et Oakley dotées de capacités d'IA, soit trois fois plus que l'année précédente. Cette adoption massive soulève toutefois des enjeux structurels, notamment en matière de reconnaissance faciale et de protection de la vie privée, alors qu'aucune législation fédérale claire n'encadre ces usages.
Vivian, une étudiante de la province du Hebei qui a souhaité garder l'anonymat afin de pouvoir s'exprimer librement auprès du média web Rest of World, a déclaré que ses lunettes Rokid l'aidaient à réussir dans les matières difficiles. « Toutes les matières dans lesquelles je risque d'échouer », a-t-elle précisé. Ces lunettes peuvent lire le texte de sa copie d'examen et projeter les réponses directement sur les verres. Elle admet que certains de ses camarades de classe ont payé pour louer son appareil afin de l'utiliser lors de leurs propres examens, bien que les grands examens nationaux en Chine interdisent formellement ce type de technologie.
L'ampleur du phénomène dépasse le cadre des échanges individuels. Sur Xianyu, une importante plateforme de vente d'occasion, des commerçants proposent ouvertement à la location des lunettes équipées d'IA pour un prix compris entre 6 à 12 dollars par jour. L'un d'entre eux, Ke Changsi, un entrepreneur basé à Shenzhen, a déclaré avoir loué des lunettes Rokid et Quark à plus de 1 000 personnes au cours des quatre derniers mois.
Selon lui, ses clients vont des voyageurs qui utilisent les lunettes pour traduire des panneaux à l'étranger aux étudiants cherchant à se démarquer. « Les prix varient entre 40 et 80 yuans (6 à 12 dollars) par jour, selon le modèle », a-t-il précisé.
Les publications en ligne de Ke Changsi sur Xiaohongshu, une plateforme dédiée au lifestyle, montrent comment ces lunettes permettent de résoudre des problèmes d'anglais et de mathématiques à l'aide d'une télécommande discrète qui ressemble à une bague. Si cette publicité attire l'attention des consommateurs curieux, elle a également relancé le débat sur l'utilisation abusive croissante des outils d'IA dans l'éducation.
Malgré les restrictions officielles, leur application reste limitée. Les lunettes intelligentes ressemblent souvent à des lunettes ordinaires, ce qui les rend difficiles à détecter pour les enseignants. Dans les universités prestigieuses, les étudiants testent les limites. Des chercheurs de l'Université des sciences et technologies de Hong Kong ont récemment démontré à quel point ces appareils peuvent facilement s'intégrer à de grands modèles de langage.
Après avoir connecté les lunettes Rokid à ChatGPT 5.2, un participant qui les portait s'est classé parmi les cinq premiers d'une classe de plus de 100 élèves. Zili Meng, maître de conférences participant à l'étude, a déclaré que son équipe développait des systèmes destinés à aider les enseignants à repérer ces appareils. « Pour élargir les cas d'utilisation des lunettes IA, le secteur a besoin d'une architecture commune permettant aux développeurs de créer des applications plus innovantes », a-t-il ajouté.
Cet engouement ne se limite pas au monde universitaire. Le marché intérieur chinois des lunettes équipées d'IA connaît une expansion rapide. Le cabinet de conseil IDC a indiqué que 2,5 millions de paires avaient été vendues en 2025, représentant 16,7 % des ventes mondiales. Les appareils de Xiaomi, Alibaba et Li Auto promettent des fonctionnalités telles que la traduction en temps réel, la lecture immersive de films et le suivi des repas, tandis que le gouvernement a ajouté les lunettes intelligentes à un programme national de subventions offrant aux acheteurs une remise de 15 %, plafonnée à 73 dollars.
Malgré tout, des problèmes techniques et pratiques continuent de freiner leur adoption généralisée. Les lunettes intelligentes sont souvent jugées lourdes, chaudes et dotées dune autonomie insuffisante. Liu Zhigang, un étudiant de la province du Zhejiang qui a déboursé 465 dollars pour sen procurer une paire lété dernier, a rapidement été déçu. Il explique quil ne les porte plus guère aujourdhui, car elles chauffent et sépuisent au bout de quelques heures. « Les fonctions qu'elles offrent peuvent facilement être remplacées par un smartphone », a-t-il déclaré.
À mesure que les appareils gagnent en puissance, il devient de plus en plus difficile d'ignorer les questions liées à l'équité et à la vie privée. On trouve en ligne des autocollants destinés à masquer le voyant d'enregistrement des caméras, permettant ainsi aux utilisateurs de filmer à l'insu de tous. Pour l'instant, ces appareils restent peut-être encore une curiosité de niche, mais dans le contexte de la culture universitaire très compétitive qui règne en Chine, leur attrait en tant que compagnon d'étude secret ne semble pas près de s'estomper.
Au-delà des usages détournés dans le milieu académique, ces dispositifs sinscrivent dans un débat plus large sur la gestion des données et la surveillance. En mars dernier, lElectronic Frontier Foundation (EFF) a attiré lattention sur les risques liés à lutilisation des lunettes connectées Ray-Ban de Meta. Selon l'organisation, les enregistrements capturés avec ces dispositifs ne sont pas uniquement accessibles à l'utilisateur, mais peuvent également être consultés par Meta, ses partenaires ou, dans certains cas, les autorités. Dans ce contexte, lEFF souligne que ces technologies, bien quinnovantes, posent des questions cruciales en matière de surveillance continue, de partage des données et de risques dabus.
Source : Rest of World
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Quelle lecture faites-vous de cette situation ?
Trouvez-vous cet usage des lunettes connectées dans le milieu académique légitime ou pertinent ?
Avez-vous déjà utilisé ces dispositifs pour votre usage ou le développement d'applications, et si oui, qu'en pensez-vous ?
Voir aussi :
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