Deux ans après avoir cédé une partie de son usine irlandaise de fabrication de puces à Apollo afin de lever des fonds, Intel annonce son intention de racheter ces parts pour 14,2 milliards de $

Deux ans après avoir cédé une partie de son usine irlandaise de fabrication de puces, Fab 34, Intel a annoncé son intention de racheter ces parts à la société d'investissement Apollo pour 14,2 milliards de dollars. Cette opération, qui sera financée en numéraire et en actions, fait suite à une coentreprise conclue en 2024 entre Intel et Apollo, dans le cadre de laquelle le gestionnaire d'actifs avait acquis une participation importante de l'entreprise commune pour 11,2 milliards de dollars. Cette initiative témoigne du renforcement de la situation financière d'Intel et de son recentrage sur la fabrication de processeurs pour les secteurs de l'intelligence artificielle (IA) et des centres de données, avec Fab 34 au cur de sa stratégie.
Intel Corporation est une multinationale américaine spécialisée dans les technologies, dont le siège social est situé à Santa Clara, en Californie. Elle conçoit, fabrique et commercialise des composants informatiques, tels que des processeurs (CPU) et des produits connexes, destinés aux marchés professionnels et grand public. Intel était le troisième fabricant mondial de puces semi-conductrices en termes de chiffre d'affaires en 2024 et figure depuis 2007 dans le classement Fortune 500 des plus grandes entreprises américaines en termes de chiffre d'affaires. Elle a été l'une des premières entreprises à être cotée au Nasdaq.
Deux ans après avoir vendu une partie de son usine irlandaise de fabrication de puces, Intel Corp. a annoncé le 1er avril 2026 son intention de racheter ces parts pour un montant de 14,2 milliards de dollars. La société prévoit de financer cette opération à la fois en espèces et en actions.
Intel exploite en Irlande une usine baptisée Fab 34, spécialisée dans la fabrication de processeurs. En juin 2024, l'entreprise a transféré cette usine sous l'égide d'un joint-venture créé avec Apollo Global Management. La société d'investissement a acquis 49 % des parts de cette coentreprise pour 11,2 milliards de dollars. L'accord conclu le 1er avril représente un gain de 3 milliards de dollars pour Apollo.
Intel affirme que la cession temporaire de sa participation dans Fab 34 a accéléré ses projets de croissance en lui donnant accès aux capitaux nécessaires. En 2024, année où l'accord a été annoncé, la capitalisation boursière de l'entreprise a chuté de plus de 50 %.
« Notre accord de 2024 constituait la structure adéquate au moment opportun et a offert à Intel une flexibilité considérable, nous permettant ainsi daccélérer la mise en uvre dinitiatives essentielles », a déclaré David Zinsner, directeur général dIntel. « Aujourdhui, nous disposons dun bilan plus solide, dune discipline financière renforcée et dune stratégie commerciale perfectionnée. »
Intel renforce son positionnement sur le marché des processeurs
Fab 34 fabrique certains des processeurs de la gamme Xeon 6 d'Intel, destinée aux entreprises. Cette gamme comprend plusieurs dizaines de processeurs conçus pour équiper les centres de données, les stations de travail et les appareils d'informatique en périphérie. Le CPU le plus performant de la gamme dispose de 128 curs et d'une fréquence maximale de 3,9 gigahertz.
En mars dernier, Nvidia Corp. a dévoilé son intention de commercialiser une autre puce Xeon 6, baptisée 6776P, dans le cadre de son appliance d'IA DGX Rubin NVL8. Le système combine deux CPU avec huit processeurs graphiques Rubin. Le DGX Rubin NVL8 peut offrir une performance de 400 pétaflops lors du traitement de données stockées au format NVFP4 de Nvidia.
Les processeurs exécutent un large éventail de tâches au sein des clusters d'IA. Ils font fonctionner les outils d'orchestration, c'est-à-dire les applications qui déterminent quel GPU doit prendre en charge quel sous-ensemble de tâches liées à l'entraînement d'un modèle d'IA. Les CPU contribuent également à la préparation des données que les GPU traitent, et coordonnent le trafic réseau qui circule entre eux.
La décision d'Intel de se concentrer davantage sur le marché des CPU fait suite au lancement de produits très médiatisés par ses concurrents. Le mois dernier, Nvidia a lancé un processeur pour serveurs appelé Vera qui, selon l'entreprise, offre des performances supérieures de 50 % à celles des produits concurrents. À peu près au même moment, Arm Holdings plc a présenté un processeur à 136 curs optimisé pour les clusters d'IA.
Le segment des centres de données n'est pas la seule priorité de la Fab 34. L'usine fabrique également certaines puces de la gamme de processeurs Core Ultra d'Intel, principalement destinée aux ordinateurs portables.
L'usine Fab 34 produit des processeurs utilisant les procédés Intel 4 et Intel 3, qui reposent respectivement sur des technologies de 4 et 3 nanomètres. Le fabricant de puces a utilisé une partie du produit de son accord conclu en 2024 avec Apollo pour financer le développement de ces nuds. Cette transaction a également permis le déploiement du nouveau procédé Intel 18A. Cette technologie, qui est entrée en production de masse l'année dernière, offre des performances par watt jusqu'à 15 % supérieures à celles d'Intel 3.
Intel va émettre environ 6,5 milliards de dollars de titres de créance afin de financer le rachat de la participation d'Apollo dans l'usine Fab 34. La société prévoit que cette opération aura un effet relutif sur son bénéfice par action.
Intel mise sur l'IA et la fabrication
Ce rachat reflète la conviction grandissante qu'Intel peut tirer parti de l'essor mondial des dépenses en infrastructures d'IA. L'usine Fab 34, située dans la banlieue de Dublin, en Irlande, est au cur de cette ambition. Cette usine irlandaise a été le premier site de production à grande échelle d'Intel pour le procédé de fabrication « Intel 4 », qui utilise des machines de lithographie à ultraviolets extrêmes.
Alors que l'usine utilise actuellement les processus de fabrication « Intel 4 » et « Intel 3 », Intel est en pleine transition vers sa technologie 18A très attendue. Ce nud avancé est déjà en cours de déploiement dans les usines américaines et est considéré comme la clé de voûte de l'objectif d'Intel de reconquérir la couronne de la fabrication de classe mondiale face à des concurrents comme TSMC.
Le rachat des parts dApollo par Intel sinscrit dans une stratégie de recentrage sur la production de puces, après une phase de restructuration agressive. Le groupe a en effet supprimé 35 500 emplois au cours des deux dernières années, dont 20 500 récemment, afin d'améliorer son efficacité et de rivaliser dans le domaine de l'IA. Cette restructuration, initiée sous l'ancienne direction et accélérée par le nouveau directeur général, Lip-Bu Tan, reflète la tentative de l'entreprise de s'adapter aux réalités du marché, dans un contexte de concurrence féroce avec des rivaux tels que TSMC et Nvidia.
Cette réorientation intervient cependant sur fond de critiques concernant les choix passés du groupe. Lancien PDG d'Intel, Pat Gelsinger, a dénoncé le déclin de l'entreprise, décrivant une perte de maîtrise des fondamentaux technologiques qu'il attribue à une combinaison d'erreurs stratégiques, d'échecs de la direction, d'une incapacité à s'adapter à l'évolution rapide de la technologie des semi-conducteurs et à la mise en uvre « hideuse » du CHIPS Act. Selon lui, l'accent mis par Intel sur la rentabilité immédiate a progressivement érodé ses capacités d'innovation, entraînant un retard notable dans le domaine des accélérateurs d'IA.
Source : Intel
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