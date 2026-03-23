Intel s'apprête à augmenter de 10 % les prix de ses processeurs pour PC, en raison de la hausse des coûts des composants, notamment la forte augmentation des prix de la mémoire

Intel s'apprêterait à augmenter les prix de ses processeurs pour PC de 10 % en raison de la hausse des coûts des composants, notamment une forte augmentation des prix de la mémoire. Cette mesure risque d'accroître la pression sur les fabricants de PC et pourrait entraîner une hausse des prix des appareils grand public. Intel s'est montré très actif ces dernières semaines avec l'annonce de nouveaux processeurs Core Ultra pour les segments des ordinateurs portables et de bureau.
Lindustrie technologique anticipe un choc majeur lié à la pénurie de mémoire. Le prix de la mémoire a triplé, quadruplé, voire sextuplé selon le type de puce, tout cela parce que les entreprises spécialisées dans l'IA en font la chasse. Ce déficit de l'offre pourrait sétendre sur une décennie et provoquer la disparition de certains produits, voire d'entreprises entières. Les consommateurs ne sont pas épargnés : le prix du matériel neuf commence à grimper. Cette hausse de prix affectera durablement tout ce qui contient de la mémoire, notamment les ordinateurs, les consoles de jeu, les tracteurs agricoles, les équipements médicaux, etc. Et la situation empire.
Selon un rapport récent, Intel s'apprête à augmenter de 10 % les prix de ses processeurs pour PC, dans un contexte de hausse des coûts des composants, notamment une forte augmentation des prix de la mémoire, qui devrait entraîner une hausse des prix des appareils grand public. Intel Corporation est une entreprise américaine fondée en 1968 par Gordon Moore, Robert Noyce et Andrew Grove. Elle est le second fabricant mondial de semi-conducteurs après Samsung si on se fonde sur le chiffre d'affaires. Elle fabrique des microprocesseurs c'est d'ailleurs elle qui a créé le premier microprocesseur x86 , des cartes mères, des mémoires flash et des processeurs graphiques notamment.
Intel s'apprêterait à augmenter les prix de ses processeurs pour PC de 10 % en raison de la hausse des coûts des composants, notamment une forte augmentation des prix de la mémoire. Cette mesure risque d'accroître la pression sur les fabricants de PC et pourrait entraîner une hausse des prix des appareils grand public. Intel s'est montré très actif ces dernières semaines avec l'annonce de nouveaux processeurs Core Ultra pour les segments des ordinateurs portables et de bureau. Parallèlement à ces lancements, la société s'apprêterait désormais à ajuster les prix de sa gamme existante de processeurs pour PC.
Selon un article du média coréen ETNews, Intel aurait informé ses principaux clients qu'il augmenterait les prix des processeurs pour PC d'environ 10 % à partir de la fin du mois. Cet ajustement s'appliquera à une large gamme de ses processeurs grand public, plutôt qu'à un seul segment. L'augmentation signalée s'applique au niveau des fabricants d'équipements d'origine (OEM), ce qui signifie que les fabricants de PC paieront plus cher leurs processeurs ; aucune confirmation n'a encore été donnée concernant des changements au niveau des prix de détail officiels ou des prix de vente conseillés.
L'article attribue cette hausse des prix à l'augmentation des coûts tout au long de la chaîne d'approvisionnement des semi-conducteurs. En particulier, les prix de la mémoire ont fortement augmenté au cours des derniers mois, sous l'effet d'une demande accrue liée à l'infrastructure d'IA et à l'expansion des centres de données. Naturellement, cela a créé des déséquilibres d'approvisionnement dans de nombreux secteurs de l'industrie. De plus en plus de capacités sont désormais orientées vers les composants liés à l'IA plutôt que vers les pièces pour PC grand public.
Le prix des processeurs joue un rôle clé dans les coûts globaux de fabrication des PC. Les sources du secteur citées dans le rapport ajoutent qu'Intel détient actuellement environ 70 % du marché des processeurs pour PC, ce qui signifie que toute variation de prix a un impact direct (et notable) sur les marges des fabricants OEM. AMD et Qualcomm étendent également leur présence sur ce marché. Quoi qu'il en soit, Intel reste le fournisseur dominant.
De plus, la pression sur les coûts ne se limite pas aux processeurs. Les prix de la mémoire ont augmenté à un rythme sans précédent : les données du marché indiquent des hausses pouvant atteindre 180 % d'un trimestre à l'autre. D'autres données d'études de marché montrent que les processeurs et la mémoire combinés pourraient représenter jusqu'à 58 % de la nomenclature d'un ordinateur portable, en particulier pour les ordinateurs portables grand public dans la gamme des 900 dollars, selon TrendForce.
En conséquence, les fabricants de PC pourraient voir leurs marges se resserrer à mesure que les coûts des intrants augmentent, car le rapport indique également que la hausse continue des prix des composants pourrait entraîner une augmentation des prix pour l'utilisateur final, en fonction de la part de la hausse des coûts qui sera répercutée, en particulier dans le segment des ordinateurs portables.
Le PDG de Phison Electronics l'a dit sans détour dans une interview : la crise mondiale de la mémoire va provoquer des faillites en cascade dans l'électronique grand public d'ici la fin de l'année. Ce n'est plus une alerte de circonstance. C'est le constat brutal d'un acteur central de la chaîne d'approvisionnement mondiale des semi-conducteurs, qui voit depuis son poste d'observation privilégié comment l'intelligence artificielle aspire littéralement toute la production mondiale de DRAM et de NAND flash, laissant les fabricants de smartphones, de PC et de téléviseurs à court de composants, de trésorerie, et bientôt peut-être d'avenir.
Source : ETNews
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