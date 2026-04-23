Framework dévoile le Laptop 13 Pro, « le MacBook Pro pour les utilisateurs de Linux », avec un châssis repensé, des processeurs Intel Core Ultra Series 3 et une batterie plus puissante

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Notre mission est de repenser l'électronique grand public pour qu'elle respecte les personnes et la planète. Contrairement à la plupart des produits, les nôtres sont conçus pour que vous puissiez les réparer, les personnaliser, les mettre à niveau et vous en approprier pleinement.



Le secteur de l'électronique grand public est en crise. Nous avons tous déjà été confrontés à un écran ou un connecteur cassé, une batterie usée, un logiciel surchargé ou verrouillé, ou encore un espace de stockage saturé, nous obligeant à remplacer un produit qui aurait autrement pu fonctionner. Individuellement, c'est agaçant ; mais à l'échelle mondiale, c'est bien pire. Nous produisons plus de cinquante millions de tonnes de déchets électroniques chaque année. Cela représente 6 kg par personne sur Terre et par an, provenant de nos anciens appareils.



Cela ne doit pas nécessairement se passer ainsi. Ces problèmes peuvent être résolus si les produits sont conçus dès le départ pour durer plus longtemps et respecter vos droits. On pense généralement que rendre les produits réparables, ouverts et modulaires les rend plus épais, plus lourds, moins esthétiques, moins robustes et plus chers. Nous prouvons que c'est faux et nous réformons l'électronique grand public, catégorie par catégorie. Notre philosophie est la suivante : en vous donnant accès aux informations dont vous avez besoin pour être véritablement propriétaire de vos produits, nous pouvons créer des appareils fantastiques qui restent faciles à réparer et ouverts à la personnalisation, tant au niveau matériel que logiciel.



Chaque ordinateur que nous expédions est livré avec, dans son emballage, le seul outil dont vous aurez besoin pour remplacer n'importe quelle pièce. Nous proposons à la fois des versions prêtes à l'emploi et pré-assemblées, ainsi que nos DIY Editions (éditions « à monter soi-même »), qui vous permettent d'utiliser votre propre mémoire, votre propre espace de stockage et votre propre système d'exploitation, y compris votre distribution Linux préférée. Nous publions également autant de notre travail que possible sous licence open source : la documentation matérielle, les plans imprimables en 3D et le micrologiciel open source sont disponibles sur GitHub.

