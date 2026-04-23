Framework dévoile le Laptop 13 Pro, « le MacBook Pro pour les utilisateurs de Linux », avec un châssis repensé, des processeurs Intel Core Ultra Series 3 et une batterie plus puissante

Framework a dévoilé le Laptop 13 Pro, un ordinateur portable modulaire présenté comme « le MacBook Pro pour les utilisateurs de Linux », lors de son événement « Next Gen ». L'appareil est doté d'un châssis en aluminium usiné CNC, de processeurs Intel Core Ultra Series 3 et de modules de mémoire LPCAMM2 disponibles en capacités de 16, 32 et 64 Go. Il intègre également une batterie plus puissante de 74 Wh, un écran tactile entièrement personnalisable et un pavé tactile haptique. Pour la première fois, les configurations préassemblées sont livrées avec Ubuntu préinstallé, ce qui simplifie l'adoption de Linux. Ce lancement marque la refonte matérielle la plus importante de Framework depuis la sortie du Laptop 13 en 2021, tout en permettant la mise à niveau des appareils existants. La société prévoit de commercialiser le Laptop 13 Pro en juin, à partir de 1 499 dollars pour les systèmes prêts à l'emploi.
Framework Computer, Inc. est un fabricant américain d'ordinateurs personnels. L'entreprise se positionne comme un défenseur du mouvement pour le droit à la réparation, et ses ordinateurs portables sont conçus pour être faciles à démonter, avec des pièces remplaçables.
Envoyé par Framework
Notre mission est de repenser l'électronique grand public pour qu'elle respecte les personnes et la planète. Contrairement à la plupart des produits, les nôtres sont conçus pour que vous puissiez les réparer, les personnaliser, les mettre à niveau et vous en approprier pleinement.
Le secteur de l'électronique grand public est en crise. Nous avons tous déjà été confrontés à un écran ou un connecteur cassé, une batterie usée, un logiciel surchargé ou verrouillé, ou encore un espace de stockage saturé, nous obligeant à remplacer un produit qui aurait autrement pu fonctionner. Individuellement, c'est agaçant ; mais à l'échelle mondiale, c'est bien pire. Nous produisons plus de cinquante millions de tonnes de déchets électroniques chaque année. Cela représente 6 kg par personne sur Terre et par an, provenant de nos anciens appareils.
Cela ne doit pas nécessairement se passer ainsi. Ces problèmes peuvent être résolus si les produits sont conçus dès le départ pour durer plus longtemps et respecter vos droits. On pense généralement que rendre les produits réparables, ouverts et modulaires les rend plus épais, plus lourds, moins esthétiques, moins robustes et plus chers. Nous prouvons que c'est faux et nous réformons l'électronique grand public, catégorie par catégorie. Notre philosophie est la suivante : en vous donnant accès aux informations dont vous avez besoin pour être véritablement propriétaire de vos produits, nous pouvons créer des appareils fantastiques qui restent faciles à réparer et ouverts à la personnalisation, tant au niveau matériel que logiciel.
Chaque ordinateur que nous expédions est livré avec, dans son emballage, le seul outil dont vous aurez besoin pour remplacer n'importe quelle pièce. Nous proposons à la fois des versions prêtes à l'emploi et pré-assemblées, ainsi que nos DIY Editions (éditions « à monter soi-même »), qui vous permettent d'utiliser votre propre mémoire, votre propre espace de stockage et votre propre système d'exploitation, y compris votre distribution Linux préférée. Nous publions également autant de notre travail que possible sous licence open source : la documentation matérielle, les plans imprimables en 3D et le micrologiciel open source sont disponibles sur GitHub.
Pour rappel, l'entreprise a lancé le Framework Laptop
en 2021, le décrivant comme un ordinateur portable facile à réparer et à mettre à niveau. Cet ordinateur haut de gamme de 13,5 pouces, livré avec un tournevis, permet aux utilisateurs de remplacer la quasi-totalité des composants, y compris les ports, la batterie, le stockage et la carte mère. La conception de Framework répond directement aux préoccupations de longue date concernant les écosystèmes matériels fermés. Les critiques soulignent l'équilibre entre portabilité, performances et accessibilité de l'appareil, suggérant qu'il pourrait inciter les fabricants établis à reconsidérer leurs conceptions étroitement intégrées qui limitent l'intervention de l'utilisateur.
Pour la première fois depuis le lancement du Framework Laptop 13 en 2021, l'entreprise a repensé le châssis et apporté des améliorations majeures et fondamentales. Cela a donné naissance à un nouveau produit, le Framework Laptop 13 Pro. Ce dernier, annoncé lors de lévénement « Next Gen » de Framework, est doté dun châssis en aluminium usiné CNC, du tout premier écran entièrement personnalisable sur un Framework Laptop (et du premier écran tactile sur un Framework 13 pouces), dun pavé tactile haptique et dune batterie plus puissante de 74 Wh.
Sur le Laptop 13 Pro, Framework passe aux processeurs Intel Core Ultra Series 3, avec des configurations utilisant les Core Ultra 5, Core Ultra X7 et Core Ultra X9. Outre la batterie plus puissante, Framework met en avant l'efficacité de ces puces pour prolonger l'autonomie. (Les cartes mères AMD Ryzen AI 300 existantes seront également proposées.) Le Core Ultra Series 3 marque plusieurs premières pour Framework, notamment en tant que premier système Framework à prendre en charge le PCIe 5.0 et le Wi-Fi 7.
La batterie est 22 % plus grande que celle du précédent Framework Laptop 13 pouces. Pour s'adapter à cette batterie plus volumineuse, Framework a modifié la géométrie du capot inférieur et a aminci une partie du pavé-touches autour du nouveau pavé tactile haptique. L'entreprise affirme que la batterie conservera encore 80 % de sa capacité après 1 000...
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