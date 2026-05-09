Le chantage via des lunettes connectées est désormais réel : un homme a secrètement filmé une femme via ces dispositifs, diffusé les images sur les réseaux sociaux, puis exigé un paiement pour les supprimer

Les difficultés de régulation et l'impuissance des autorités

[tiktok]<blockquote class="tiktok-embed" cite="https://www.tiktok.com/@bbcnews/video/7637158856279461142" data-video-id="7637158856279461142" style="max-width: 605px;min-width: 325px;" > <section> <a target="_blank" title="@bbcnews" href="https://www.tiktok.com/@bbcnews?refer=embed">@bbcnews</a> After being secretly filmed, Alice was told to pay to have this video removed from social media, where it had been viewed more than 40,000 times. <a title="socialmedia" target="_blank" href="https://www.tiktok.com/tag/socialmedia?refer=embed">#SocialMedia</a> <a title="smartglasses" target="_blank" href="https://www.tiktok.com/tag/smartglasses?refer=embed">#Smartglasses</a> <a title="bbcnews" target="_blank" href="https://www.tiktok.com/tag/bbcnews?refer=embed">#BBCNews</a> <a target="_blank" title="♬ original sound - BBC News" href="https://www.tiktok.com/music/original-sound-BBC-News-7637158853959863062?refer=embed">♬ original sound - BBC News</a> </section> </blockquote> <script async src="https://www.tiktok.com/embed.js"></script>[/tiktok]

Le défi de la vie privée et les limites techniques de gadget

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Une femme faisant ses courses à Londres a récemment été victime d'un nouveau type de cybercriminalité impliquant des lunettes connectées équipées de caméras. Un homme portant ce gadget discret l'a filmée secrètement, puis a diffusé la séquence sur les réseaux sociaux, où elle a généré des dizaines de milliers de vues. Dans une enquête publiée récemment, la BBC a rapporté que la vidéo a été visionnée environ 40 000 fois à la date du 7 mai.L'aspect le plus alarmant de cette affaire réside dans le fait que l'individu aurait ensuite exigé de l'argent pour supprimer la vidéo, qualifiant cet acte de « service payant ». Bien que l'auteur des faits nie toute tentative d'extorsion, ce cas marque une escalade dans l'utilisation malveillante de ces technologies, allant au-delà de la simple captation d'images sans consentement. C'est une nouvelle alerte sur les dangers de ces gadgets pour la vie privée.Identifiée sous le pseudonyme d'Alice, la femme a déclaré qu'elle n'avait aucune idée qu'elle était filmée. « Il navait pas de téléphone, il ne braquait pas dappareil photo directement sur mon visage », a-t-elle déclaré. « Il a le fichier, ce qui me met toujours mal à laise. Je me sens tout simplement impuissante ».Face à cet incident, la réaction des plateformes et des forces de l'ordre illustre la complexité du problème. Si TikTok a supprimé la vidéo et banni le compte de l'utilisateur pour violation des règles sur le harcèlement, les images ont néanmoins été republiées sur d'autres sites. De leur côté, les services de police ont indiqué ne pas disposer de suffisamment d'informations pour lancer une enquête approfondie, malgré le signalement de la victime.Cette situation souligne un vide juridique ou technique où la preuve de l'intention criminelle reste difficile à établir, alors même que le préjudice pour la victime est réel. L'incident relance le débat sur la conception même des lunettes connectées, dont la discrétion est le principal défaut en matière de sécurité publique. Contrairement à un smartphone que l'on doit tenir devant soi, ces lunettes permettent de filmer de manière quasi invisible.Bien que les lunettes connectées soient censées posséder un voyant lumineux (LED) indiquant qu'un enregistrement est en cours, celui-ci n'a pas été remarqué par la victime dans ce cas précis, ce qui suggère qu'il était soit trop discret, soit volontairement masqué. Les critiques soulignent que tant que ces appareils intégreront des caméras, il sera très difficile d'empêcher des individus de les détourner à des fins d'espionnage ou de harcèlement.Au-delà de la simple captation vidéo, l'opinion publique s'inquiète de l'intégration future de l'IA avec ces gadgets. Beaucoup craignent que de simples vidéos captées fortuitement ne servent de base à l'IA pour créer des contenus compromettants ou falsifiés (deepfakes). Pour l'heure, les fabricants n'ont pas encore proposé de solution technique infaillible pour garantir le respect de la vie privée d'autrui, laissant la porte ouverte à plusieurs abus.La BBC a identifié des comptes gérés par le même homme sur YouTube, Instagram et Threads. L'intéressé a déclaré au média que la mention de « service payant » concernait les demandes de modification de contenu, et non les demandes de suppression de données personnelles. TikTok a banni son compte pour violation des règles. Le Dr Beatriz Kira, de luniversité du Sussex, à Brighton, a appelé les plateformes à « sattaquer à la racine du problème ».La professeure Clare McGlynn, de luniversité de Durham, a déclaré que ce comportement « ne correspondait pas à un chantage classique ». Elle a noté quici, « lhomme refusait de retirer quelque chose, à moins que la victime ne lui verse de largent, ce qui constitue une menace pour cette victime ». Un porte-parole du gouvernement a déclaré que « filmer et partager du contenu sans consentement est ignoble et ne sera pas...