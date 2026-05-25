La mémoire représente désormais 63 % du coût total des composants des puces d'IA. La bulle IA fait grimper les prix de la mémoire et force des fabricants comme Microsoft à augmenter le prix de leurs appareils

Explosion rapide des coûts liés à la mémoire inquiète l'industrie

Les dépenses consacrées à la mémoire augmentation en valeur

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Epoch AI est un institut de recherche qui étudie les grandes tendances et les questions clés qui détermineront l'évolution et la gouvernance de l'IA. La société a publié ses dernières données sur l'évolution du marché des puces et accélérateurs d'IA. Les données montrent que la mémoire représente désormais 63 % des coûts des composants des puces d'IA. L'économie du matériel d'IA évolue plus rapidement que la plupart des gens ne le pensent.Aujourd'hui, ce sont la bande passante et la capacité de la mémoire qui constituent le goulot d'étranglement, et non plus la puissance de calcul. Il faut s'attendre à ce que cela ait une incidence sur tous les domaines, de la conception des puces à la tarification du cloud, au cours des prochaines années.C'est un élément important pour tous ceux qui planifient des infrastructures. En effet, dans le domaine des semiconducteurs destinés à l'IA, ce n'est pas seulement le GPU ou l'accélérateur lui-même, qui effectue les calculs, qui est important, mais également la mémoire capable de traiter rapidement de grandes quantités de données. Selon les experts de l'industrie, l'entraînement et l'inférence des modèles d'IA impliquent d'énormes calculs matriciels.Par conséquent, même si la puce de calcul est très performante, elle ne peut pas fonctionner à son plein potentiel si l'apport de données est lent. C'est pourquoi les puces destinées à l'IA utilisent de grandes quantités de mémoire à large bande passante (HBM), un type de mémoire à haute vitesse. L'image ci-dessus présente la répartition des coûts des composants d'une puce d'IA entre la mémoire, la logique, le packaging et les composants auxiliaires.La zone représentant la part de la mémoire s'étend rapidement. La mémoire désigne les empilements HBM tels que HBM3 et HBM3e ; la logique désigne le semiconducteur de calcul lui-même, fabriqué à l'aide de procédés avancés allant de 3 nm à 5 nm ; le packaging désigne les technologies qui intègrent plusieurs puces, telles que le CoWoS de TSMC ; et les composants auxiliaires désignent les substrats et les composants d'alimentation électrique.Au premier trimestre 2024, la répartition des coûts des composants était de 52 % pour la mémoire, 14 % pour la logique, 19 % pour le packaging et 15 % pour les composants auxiliaires. Mais au quatrième trimestre 2025, la part de chaque composant a évolué. La part de la mémoire a nettement augmenté à 63 %, la logique est restée relativement stable aux alentours de 13 %, le packaging a diminué à 15 %, et les composants auxiliaires à 10 %.Bien que le nom « puce d'IA » puisse laisser penser que la logique de calcul est le composant le plus coûteux, en réalité, la mémoire représente désormais la majorité du coût des composants. Dans le cadre de son étude, Epoch AI a analysé les puces IA conçues par Nvidia, AMD, Google et Amazon.L'une des raisons de l'augmentation de la part de la mémoire réside dans le fait que les puces destinées à l'IA nécessitent une bande passante mémoire élevée. Contrairement aux modules DRAM classiques, la mémoire à haute bande passante utilisée dans les puces d'IA empile verticalement plusieurs puces mémoire et les relie par des voies de données larges, ce qui permet la lecture et l'écriture à grande vitesse de volumes importants de données.Dans le traitement des grands modèles de langage (LLM) et de l'IA de génération d'images, les paramètres et les données intermédiaires sont fréquemment échangés, ce qui fait de la capacité et de la bande passante mémoire des éléments qui influent à la fois sur les performances et sur les coûts.Les dépenses liées à la mémoire ont connu une forte augmentation en valeur. Selon Epoch AI, les dépenses liées à la mémoire pour les puces d'IA conçues par Nvidia, AMD, Google et Amazon sont passées de 12 milliards de dollars en 2024 à environ 32 milliards de dollars en 2025. Les dépenses globales en composants pour les puces d'IA ont aussi augmenté, passant d'environ 22 milliards de dollars en 2024 à environ 52 milliards de dollars en 2025.Cette augmentation est attribuée à hauteur d'environ 20 milliards de dollars aux dépenses liées à la mémoire. Cela dit, notons que les chiffres fournis par Epoch AI sont des estimations et non des valeurs mesurées avec précision. Les prix unitaires des...