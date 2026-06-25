Le marché mondial des serveurs a atteint 122,6 milliards $ de revenus pour les fournisseurs au premier trimestre 2026, une hausse de 30,4 % en glissement annuel, portée par les investissements dans l'IA



Top 5 des entreprises  Marché mondial des serveurs, Q1 2026 (chiffre d'affaires des fournisseurs en millions de dollars)

Source : IDC Worldwide Quarterly Server Tracker, 11 juin 2026

Les revenus des fournisseurs ont enregistré une croissance de 30,4 % en glissement annuel au 1er trimestre 2026, atteignant 122,6 milliards de dollars, contre 94,1 milliards au 1er trimestre 2025.

Les serveurs non x86 ont atteint 58,7 milliards de dollars, soit une hausse de 107,6 % en glissement annuel, et représentent désormais 47,9 % du chiffre d'affaires total du marché, se rapprochant rapidement de la part de marché des serveurs x86.

Le chiffre d'affaires des serveurs x86 a atteint 63,9 milliards de dollars, soit une légère baisse de 2,9 % en glissement annuel, les contraintes d'approvisionnement en composants ayant pesé sur les volumes d'expédition.

Les serveurs accélérés par GPU ont généré 68,9 milliards de dollars (+24,8 % en glissement annuel), soit 56,2 % du chiffre d'affaires total du marché. Les autres serveurs accélérés ont bondi de 122,1 % en glissement annuel pour atteindre 17,7 milliards de dollars.

La part de chiffre d'affaires d'ODM Direct a reculé, passant de 64,1 % au 1er trimestre 2025 à 50,2 % au 1er trimestre 2026, les fabricants OEM de marque ayant conquis une part croissante des déploiements d'infrastructures d'IA.

Les trois régions affichant la plus forte croissance sont : le Canada (+190,9 %), le Moyen-Orient et l'Afrique (+121,4 %) et l'Europe occidentale (+80,6 % en glissement annuel).

Résultats par marché régional pour le secteur des serveurs

Classement général du marché des serveurs, par entreprise

Notes sur la taxonomie



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Selon le rapport « Worldwide Quarterly Server Tracker » dIDC, le marché mondial des serveurs a atteint 122,6 milliards de dollars de chiffre daffaires des fournisseurs au premier trimestre 2026, soit une hausse de 30,4 % par rapport à la même période de lannée précédente. Ce résultat reflète les investissements dans les infrastructures axées sur lIA, qui sont passés dun caractère conjoncturel à un caractère durable, même si les contraintes dapprovisionnement en composants ont modéré la croissance séquentielle par rapport au rythme record enregistré au second semestre 2025.Deux dynamiques distinctes façonnent le marché. Premièrement, les investissements dans les infrastructures dIA réalisés par les hyperscalers et les grands fournisseurs de cloud atteignent une ampleur qui ne montre aucun signe de ralentissement. D'autre part, le segment des serveurs non accélérés est confronté à un contexte de pénurie d'approvisionnement : alors que la demande reste forte, la disponibilité des composants  en particulier la DRAM et la mémoire flash NAND  limite les volumes d'expédition à court terme. Les principaux fournisseurs confirment que leur carnet de commandes est bien rempli. Selon IDC, l'offre, et non la demande, constitue le principal frein à la croissance à court terme du marché des serveurs.D'après les données d'IDC :Les résultats du 1er trimestre 2026 confirment que les investissements dans les infrastructures dIA constituent désormais un phénomène mondial et multisectoriel. Les hyperscalers et les grands fournisseurs de services cloud se sont engagés à consacrer des centaines de milliards à des dépenses dinvestissement pour 2026, soutenant ainsi la demande à grande échelle de plateformes de serveurs optimisées pour les GPU. Ladoption des infrastructures dIA ne se limite plus aux plus grands clouds publics. Les initiatives dIA souveraine, ces programmes dirigés par les gouvernements visant à mettre en place des infrastructures de calcul IA contrôlées au niveau national, sétendent désormais à plus de 40 pays, créant ainsi une demande dictée par les politiques publiques et largement isolée des cycles budgétaires commerciaux.Le segment non accéléré présente une situation plus nuancée. Le chiffre daffaires a légèrement reculé en glissement annuel, mais les signaux sous-jacents de la demande restent positifs. Les entreprises font face avec détermination à la hausse des prix des composants  un changement significatif par rapport à une époque où linfrastructure était principalement considérée comme un coût à gérer. Les principaux équipementiers ont signalé que les contraintes dapprovisionnement en DRAM, NAND, processeurs et disques durs constituaient le principal frein à la croissance à court terme. IDC prévoit une normalisation de loffre dici 2027, avec un allègement significatif des capacités à mesure que de nouvelles capacités de fabrication seront mises en service.« La demande en infrastructures dIA sétend désormais au-delà des hyperscalers pour concerner les déploiements dentreprise et souverains dans plus de 40 pays, tandis que le segment non accéléré est confronté à une pause liée à loffre, et non à un ralentissement dû à la demande. Les entreprises ne renoncent pas à leurs investissements en infrastructures ; elles ne reçoivent tout simplement pas leurs serveurs aussi rapidement quelles en ont besoin. À plus long terme, les charges de travail émergentes, notamment les applications agentiques et les écosystèmes physiques dIA, maintiendront la demande à un niveau élevé bien au-delà du cycle actuel », a déclaré Juan Seminara, directeur de recherche du Worldwide Enterprise Infrastructure Trackers chez IDC.Les États-Unis sont restés le marché dominant, générant 79,6 milliards de dollars (+24,1 % en glissement annuel), soit 64,9 % du chiffre d'affaires mondial. La République populaire de Chine a atteint 19,2 milliards de dollars (+30,9 % en glissement annuel), reflétant la poursuite des investissements nationaux dans l'IA. La région APeJC a progressé de 45,2 % pour atteindre 9,7 milliards de dollars, tandis que lEurope occidentale a affiché une performance exceptionnelle avec une croissance de 80,6 % à 7,6 milliards de dollars.Le Japon a enregistré une baisse de 16,1 % par rapport à une base particulièrement élevée au 1er trimestre 2025. Le Canada (+190,9 %), le Moyen-Orient et lAfrique (+121,4 %) ainsi que lAmérique latine (+64,1 %) ont chacun affiché une croissance robuste, soulignant la répartition de plus en plus mondiale de la demande de serveurs liés à lIA.Dell Technologies a réalisé un trimestre exceptionnel qui lui a permis de se hisser à la première place avec une part de marché de 16,5 % et une croissance de 244,1 % en glissement annuel, grâce à des commandes record de serveurs dédiés à lIA.Super Micro a conservé la deuxième place avec une part de marché de 7,6 %, en hausse de 128,9 % en glissement annuel. Lenovo sest hissé à la troisième place avec une part de 4,6 % et une croissance de 36,5 %, tandis quIEIT Systems sest classé quatrième avec une part de 3,3 %. Hewlett Packard Enterprise complète le top 5 avec une part de 3,0 % et une croissance de 17,2 %.ODM Direct a conservé sa position dominante en valeur absolue avec 61,5 milliards de dollars, mais a vu sa part de marché passer de 64,1 % à 50,2 %.Selon l'IDC, un système serveur est un dispositif informatique multi-utilisateurs qui accède à des services et les fournit via un réseau. Le serveur et les applications qui y sont exécutées sont généralement partagés par plusieurs utilisateurs. Contrairement à un dispositif client, un serveur ne dispose généralement pas d'une interface utilisateur destinée à l'interaction homme-machine.Non accélérés : serveurs ne disposant pas d'accélérateur intégré. Les serveurs sur lesquels l'accélérateur est ajouté par les utilisateurs finaux sont considérés comme non accélérés dans le Server Tracker d'IDC, tout comme les serveurs dotés d'un processeur graphique intégré (IGP) soudé à la carte mère.GPU (processeurs graphiques) : processeur spécialisé dans le rendu d'images, d'animations ou de vidéos. Dans le cadre du calcul accéléré sur serveur, un GPU est généralement une carte graphique discrète programmable et peut également être utilisé pour le calcul généraliste (GPGPU).Autres solutions accélérées : combinent des serveurs avec un FPGA ou un ASIC intégré et dédié. Un FPGA est un circuit intégré conçu pour être configuré par le client après sa fabrication. Un ASIC est un circuit spécialement conçu pour une application spécifique qui ne peut pas être reconfiguré après sa fabrication.IDCQuel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous les conclusions de cette étude d'IDC crédibles ou pertinentes ?