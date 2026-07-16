Intel annonce un investissement de 5 milliards  sur son site de Leixlip, en Irlande, afin d'augmenter la production de processeurs destinés aux centres de données et de répondre ainsi à la demande IA

Intel Corporation est une multinationale américaine du secteur des technologies dont le siège social est situé à Santa Clara, en Californie. Elle conçoit, fabrique et commercialise des composants informatiques, tels que des processeurs (CPU) et des produits connexes, destinés aux marchés professionnels et grand public. Intel était le troisième fabricant mondial de puces semi-conductrices en termes de chiffre d'affaires en 2024 et figure depuis 2007 dans le classement Fortune 500 des plus grandes entreprises américaines en termes de chiffre d'affaires. Elle a été l'une des premières entreprises à être cotée au Nasdaq.
Intel fournit des microprocesseurs à la plupart des fabricants de systèmes informatiques et fait partie des développeurs de la série de jeux d'instructions x86 que l'on retrouve dans la plupart des ordinateurs personnels (PC). L'entreprise fabrique également des chipsets, des contrôleurs d'interface réseau, des mémoires flash, des processeurs graphiques (GPU) et d'autres composants liés aux communications et à l'informatique. Intel occupe une place prépondérante sur le marché des PC grand public et de jeu grâce à sa gamme de processeurs Intel Core et à sa série de GPU Intel Arc.
Récemment, Intel a annoncé un investissement de 5 milliards d'euros sur son site de Leixlip, en Irlande, afin d'augmenter la production de processeurs destinés aux centres de données et de répondre ainsi à la demande en matière d'intelligence artificielle et de calcul haute performance.
Selon l'entreprise, ce programme comprend la modernisation des installations de fabrication, l'acquisition de nouveaux équipements de production et l'extension du système de convoyage automatisé qui relie les différents modules du site pour former un environnement de production unifié. Il permettra également de faire progresser les activités de recherche et développement sur le site.
Le site de Leixlip produit des processeurs Intel Xeon 6 ainsi que des puces Intel Xeon de nouvelle génération, fabriquées selon le procédé de fabrication « Intel 3 » de l'entreprise. « La demande en serveurs et en intelligence artificielle entraîne une augmentation significative des besoins en plaquettes Intel 3 », a déclaré Naga Chandrasekaran, vice-président exécutif et directeur de la technologie et des opérations chez Intel.
Chandrasekaran a déclaré que cet investissement permettrait de créer plusieurs centaines d'emplois en plus des 4 900 personnes qu'Intel emploie actuellement en Irlande. La fin de l'année 2027 est la date butoir fixée pour le déploiement de la majeure partie des fonds, un montant qui représente environ 30 % des 17 milliards de dollars qu'Intel a prévus pour ses dépenses d'investissement en 2026.
Intel a indiqué que les investissements prévus dans le cadre de ce programme avaient débuté en début d'année. Depuis son implantation en Irlande en 1989 où elle gère désormais ses principales activités de production en Europe, l'entreprise a investi plus de 30 milliards d'euros dans le pays et a constitué un effectif d'environ 4 900 personnes sur le site de Leixlip.
L'annonce faite s'inscrit dans le cadre d'une initiative plus large d'Intel visant à renforcer sa position dans le secteur de la fabrication. Intel a annoncé un chiffre d'affaires de 13,6 milliards de dollars pour le premier trimestre 2026, en hausse de 7 % par rapport à l'année précédente, grâce à la bonne santé de ses activités liées aux centres de données et à la fonderie. Le chiffre d'affaires d'Intel Foundry a progressé de 16 % pour atteindre 5,4 milliards de dollars ce trimestre, tandis que la division Centres de données et IA a généré 5,1 milliards de dollars, soit une hausse de 22 % par rapport à l'année précédente. Le directeur financier, David Zinsner, a évoqué une « demande sans précédent en silicium » et a déclaré que l'offre d'Intel ne parvenait pas à suivre le rythme des commandes des clients.
Le gouvernement irlandais s'est félicité de cette annonce. Le Premier ministre irlandais, Micheál Martin, a déclaré que cette annonce confirmait la position de l'Irlande en tant que destination de choix pour la fabrication de semi-conducteurs de pointe, la qualifiant de « puissant vote de confiance envers l'Irlande ». Michael Lohan, directeur général de l'IDA Ireland, a indiqué que cet investissement démontrait la valeur de la main-d'uvre qualifiée et de l'environnement commercial stable de l'Irlande, a précisé l'entreprise.
Intel a déclaré que cet investissement soutenait également les objectifs de l'Union européenne en matière de souveraineté technologique, en contribuant à l'approvisionnement local en processeurs au sein de l'Europe.
Cette annonce intervient alors que Nvidia, le premier fabricant mondial de puces électroniques, a annoncé qu'il allait investir 5 milliards de dollars dans Intel et collaborer avec l'entreprise de semi-conducteurs en difficulté sur des produits. Nvidia et Intel s'associeront pour travailler sur des centres de données personnalisés qui constituent l'épine dorsale de l'infrastructure d'intelligence artificielle (IA), ainsi que sur des produits informatiques personnels.
Source : Intel
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