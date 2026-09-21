Nvidia Corporation est une multinationale américaine spécialisée dans les technologies, dont le siège social est situé à Santa Clara, en Californie. La société développe des processeurs graphiques (GPU), des systèmes sur puce (SoC) et des interfaces de programmation d'applications (API) destinés à la science des données, au calcul haute performance, à l'IA ainsi qu'aux applications mobiles et automobiles. Fondée en 1993 par Jensen Huang, Chris Malachowsky et Curtis Priem, Nvidia est souvent considérée comme une entreprise du secteur des « Big Tech ».
Jen-Hsun « Jensen » Huang est un dirigeant d'entreprise et ingénieur électricien taïwanais et américain, cofondateur, président et PDG de Nvidia, l'entreprise la plus valorisée au monde. En septembre 2026, Forbes estimait sa fortune à plus de 190 milliards de dollars, ce qui fait de lui la huitième personne la plus riche du monde. Sous la direction de Jensen Huang, Nvidia a connu une croissance fulgurante pendant le boom de l'IA, devenant la première entreprise à atteindre une capitalisation boursière de plus de 5 000 milliards de dollars en octobre 2025.
Pour rappel, lors de la conférence GTC de mars 2026, Jensen Huang avait déjà surpris les analystes en prévoyant un chiffre d'affaires susceptible d'atteindre 1 000 milliards de dollars d'ici 2027, porté par l'explosion de la demande pour les puces Blackwell et Vera Rubin, notamment de la part d'hyperscalers tels que Meta, Microsoft ou Amazon. Cette projection dépassait de loin les précédentes estimations de Nvidia elle-même, fixées à 500 milliards de dollars, estimations que le dirigeant justifiait par l'émergence des agents IA et des plateformes de centres de données comme nouveau paradigme informatique.
Plus récemment, Jensen Huang a fait une annonce fracassante qui pourrait bouleverser le paysage des puces d'IA. S'adressant aux investisseurs, le PDG de Nvidia a prédit que l'entreprise vendrait deux fois plus de puces l'année prochaine. Cette prévision a provoqué des remous sur les marchés technologiques et souligne la demande explosive en infrastructures d'IA, qui ne montre aucun signe de ralentissement.
Ces chiffres sont stupéfiants, même au regard des récentes performances de Nvidia. La prévision du PDG Jensen Huang, selon laquelle l'entreprise doublera ses ventes de puces l'année prochaine, constitue l'une des prévisions de croissance les plus ambitieuses de l'histoire du secteur des semi-conducteurs, ce qui indique que l'essor de l'IA est loin d'avoir atteint son apogée.
Le moment choisi par Jensen Huang pour faire cette déclaration ne pouvait être plus opportun. Alors que les entreprises s'empressent de développer leurs capacités en matière d'IA et que les fournisseurs de cloud s'affairent à étendre leurs clusters de GPU, Nvidia se trouve au cur d'une pénurie d'approvisionnement qui caractérise l'ère de l'IA. Les puces H100 de la société et ses futures puces Blackwell sont devenues la référence absolue pour l'entraînement de grands modèles de langage et l'exécution d'inférences d'IA à grande échelle.
Ce qui rend cette prévision particulièrement frappante, c'est le point de départ sur lequel elle s'appuie. Nvidia a déjà connu une demande sans précédent pour ses GPU destinés aux centres de données, avec un chiffre d'affaires en croissance exponentielle trimestre après trimestre. Un doublement par rapport à ces niveaux déjà élevés suggère que le marché des infrastructures d'IA entre dans une nouvelle phase de maturité, où l'adoption par les entreprises s'accélère au-delà des phases d'adoption précoce.
Les répercussions se font déjà sentir dans l'ensemble du secteur. Les principaux fournisseurs de services cloud, tels qu'Amazon Web Services, Microsoft Azure et Google Cloud, se livrent à une véritable course à l'armement pour s'assurer des capacités de GPU, concluant souvent des contrats de plusieurs milliards de dollars plusieurs mois à l'avance. Les prévisions de Jensen Huang laissent entendre que cette concurrence va s'intensifier considérablement.
Pour les entreprises, ces prévisions sont à la fois porteuses d'espoir et source d'inquiétude. Si elles indiquent que les capacités en matière d'IA deviendront plus accessibles à mesure que la production s'intensifiera, elles laissent également entendre que la demande continuera de dépasser l'offre à court terme. Les entreprises qui élaborent des stratégies en matière d'IA devront planifier avec soin leurs investissements en infrastructure, ce qui pourrait les amener à réserver des capacités bien avant les dates de déploiement prévues.
Les répercussions sur la chaîne d'approvisionnement des semi-conducteurs sont tout aussi importantes. Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, qui produit les puces les plus avancées de Nvidia, devra consacrer une part encore plus importante de ses capacités de fabrication de pointe pour répondre à cette demande. Cela pourrait exercer une pression supplémentaire sur les autres fabricants de puces qui se disputent les mêmes nuds de fabrication avancés.
Les analystes financiers sont déjà en train de réajuster leurs modèles à la lumière des prévisions de Jensen Huang. Ces prévisions laissent entrevoir que le chiffre d'affaires de Nvidia lié aux centres de données, devenu le principal moteur de croissance de l'entreprise, pourrait atteindre des niveaux sans précédent. Cette trajectoire de croissance confirme également le bien-fondé des dépenses d'investissement colossales que les fournisseurs de cloud hyperscale ont engagées dans les infrastructures d'IA.
Le contexte concurrentiel ajoute une couche supplémentaire de complexité à la prédiction audacieuse de Jensen Huang. Alors qu'AMD et Intel s'efforcent de contester la domination de Nvidia sur le marché des puces d'IA, les prévisions indiquent que Nvidia devrait conserver sa position de leader sur le marché jusqu'en 2027. L'écosystème logiciel CUDA de l'entreprise et ses années d'optimisation en matière d'IA lui confèrent des avantages significatifs que ses concurrents peinent encore à égaler.
À l'avenir, les prévisions de Jensen Huang soulèvent d'importantes questions quant à la viabilité des investissements dans les infrastructures d'IA. Bien que l'essor actuel ne montre aucun signe de ralentissement, le doublement des ventes de puces devra se traduire par une réelle valeur ajoutée pour les entreprises clientes afin de justifier la poursuite de l'expansion à ce rythme.
Les prévisions de Jensen Huang, qui tablent sur un doublement des ventes de puces, ne se résument pas à un simple optimisme d'entreprise : elles indiquent que la révolution des infrastructures d'IA entre dans une nouvelle phase. Pour les investisseurs, les entreprises et l'écosystème technologique dans son ensemble, ces prévisions suggèrent que l'essor actuel de l'IA a encore un long chemin à parcourir, mais soulignent également l'importance cruciale de garantir l'accès aux ressources de calcul qui alimenteront la prochaine génération d'applications d'IA.
Cet enthousiasme affiché par Jensen Huang contraste cependant avec l'avertissement plus sobre qu'il avait lui-même adressé aux marchés quelques mois auparavant. En janvier 2026, le PDG de Nvidia avait en effet mis en garde les investisseurs contre une lecture trop simpliste de la révolution de l'IA : « Vous n'avez aucune idée de ce qui vous attend en 2026. » Le dirigeant a rappelé que cette technologie n'était ni magique ni instantanément rentable, contrairement à ce que suggèrent les valorisations record du secteur. Il a également souligné que les marchés risquaient de payer cher toute mauvaise anticipation, dans la mesure où l'IA repose en réalité sur des cycles d'investissement lourds, des infrastructures énergivores et une transformation profonde des systèmes informatiques existants.
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