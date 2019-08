Les détails sur les cartes graphiques Intel Xe fuitent petit à petit : cinq cent douze cœurs le lancer de rayons implémenté au niveau matériel , maintenant aussi de la mémoire HBM. Ce type de mémoire est d'habitude réservé aux cartes graphiques (très) haut de gamme, au vu de son prix et de la difficulté d'intégration (la mémoire HBM doit se situer dans le même boîtier que le processeur graphique, l'assemblage des deux étant assez technique — au contraire, la mémoire GDDR peut se fixer sur le circuit imprimé). Cette mémoire a pourtant de grands avantages : une énorme bande passante, mais aussi une consommation d'énergie fortement réduite par rapport à la GDDR.Les premières cartes devraient avoir un prix aux alentours de 200 $, très compétitif (AMD et NVIDIA proposent quelques modèles de milieu de gamme à ce prix). D'année en année, le niveau de performance côté Intel continuera de grimper, avec plus de mémoire HBM et de nouveaux marchés (joueurs exigeants, centres informatiques). Intel vise donc d'abord le marché des joueurs sur PC, quelque peu plus tolérants face aux défauts mineurs que le marché des centres informatiques.Source : Intel Xe GPU with HBM memory set to compete with AMD and Nvidia at $200