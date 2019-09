Apple présente ses iPhone 11, 11 Pro et 11 Pro Max qui mettent l'accent sur l'appareil photo Et apportent enfin un Mode Nuit 0PARTAGES 9 0 Apple a présenté ses nouveaux iPhone 11, 11 Pro et 11 Pro Max lors de sa keynote ce mardi 10 septembre. Tous seront mis en vente le 20 septembre, les précommandes s'ouvrent le 13 septembre. Les nouveaux appareils sont l'iPhone 11 (l'équivalent de l'iPhone XR dans ce trio), ainsi que l'iPhone 11 Pro et Pro Max (remplaçant respectivement le XS et le XS Max).



Bien que les trois appareils soient plus rapides et apportent de nombreuses améliorations et de nouvelles fonctionnalités, l'accent est incontestablement mis sur l'appareil photo.



Smartphone d'entrée de gamme, l'iPhone 11 sera le seul des trois prochains smartphones d'Apple (et sans doute le dernier) à être équipé d'un écran LCD. Apple aurait prévu de ne sortir que des smartphones Oled à l'avenir. L'iPhone 11 est doté d'un écran de 6,1 pouces et bénéficie de 4 Go de RAM. Il embarque une caméra 12 mégapixels avec doubles objectifs (un grand-angle et un ultra grand-angle). Il est doté, comme les deux autres modèles, un processeur A13 Bionic.



Le système à double caméra de l'iPhone 11 offre de nouvelles caméras grand-angle et ultra grand-angle qui prennent en charge la vidéo 4K et offrent une plage dynamique étendue pour davantage de détails et la stabilisation vidéo. Vous pouvez facilement effectuer un zoom audio pour synchroniser la prise de son avec le cadrage vidéo et un nouveau mode nuit permet de capturer des images impressionnantes en basse lumière tant à l'intérieur qu'à l'extérieur avec un bruit réduit et des couleurs naturelles : « Restaurants à l’ambiance tamisée, plages au clair de lune et autres décors en clair‑obscur. Autant d’atmosphères qui permettent au mode Nuit de briller. En conditions de faible éclairage, il exploite des logiciels intelligents et la puce A13 Bionic pour produire des images d’une qualité jusqu’alors inaccessible sur iPhone. Et tout se fait automatiquement. Vous pouvez même faire vos propres réglages pour révéler davantage de détails et réduire le bruit ».





Le viseur de l’application pour appareil photo vous montrera à la fois ce que voit l’appareil photo principal et un aperçu de ce que serait le plan ultra-large. Apple explique ainsi qu’il calibre individuellement chaque caméra, notamment au niveau de la balance des blancs et de l’exposition. Et au moment d’associer les trois appareils, un nouveau calibrage est effectué, cette fois au niveau du système. Ces calibrages sont appliqués à chaque photo que vous prenez, en temps réel. C’est comme si vous preniez les images brutes de trois appareils différents.



Smart HDR utilise l'apprentissage automatique avancé pour capturer des images plus naturelles : « Le Smart HDR nouvelle génération utilise des algorithmes avancés pour affiner les détails dans les zones claires et les zones d’ombre. Et il exploite désormais le système d’apprentissage automatique pour reconnaître les visages sur vos photos et en modifier intelligemment l’éclairage. En résumé, l’iPhone 11 Pro peut régler automatiquement les détails à la fois du sujet et de l’arrière‑plan ». Deep Fusion (promis plus tard cet automne) utilisera cet apprentissage avancé pour traiter les photos pixel par pixel, en optimisant les textures, les détails et le bruit.



Faire des vidéos sans quitter le mode photo



Imaginez le scénario : vous êtes en train de prendre des photos et, soudainement, il se passe quelque chose que vous voulez absolument filmer. Avec QuickTake, plus besoin de passer d’un mode à l’autre : gardez simplement le doigt sur l’obturateur pour vous mettre à tourner une vidéo. Vous voulez continuer à enregistrer ? Balayez vers la droite. Prendre des photos en mode rafale ? Balayez vers la gauche.



Concernant l'ultra grand-angle, Apple explique « Quand tout ne tient pas dans le cadre, il y a une solution : faire un zoom arrière. Ça tombe bien, le nouvel appareil ultra grand-angle capture une image jusqu’à quatre fois plus vaste que jamais auparavant. C’est comme si vous faisiez un pas en arrière – un trèèèèès grand pas en arrière – mais sans bouger. Chaînes de montagnes, ⁠chefs-d’œuvre architecturaux, mégalopoles du bout du monde… Rien n’est trop grand pour votre œil de photographe ».





Avec la nouvelle caméra frontale TrueDepth 12 Mpx vous pouvez prendre un selfie vidéo au ralenti (un slofie, donc comme Apple les appelle) à 120 images par seconde ou filmer en 4K à 60 images par seconde. Et pour que tous vos amis soient sur la photo quand vous prenez un selfie plus « traditionnel », la caméra effectue désormais automatiquement un zoom arrière au moment où vous faites pivoter votre iPhone.



« iPhone 11 est la nouvelle génération d'iPhone, doté de nouvelles fonctionnalités et d'un design incroyable, y compris les nouvelles caméras Ultra Wide et Wide pour des vidéos et photos magnifiques, la puissance et la facilité d'utilisation d'iOS 13 et d'A13 Bionic », a déclaré Phil Schiller, vice-président directeur du marketing mondial d’Apple. « Grâce à l'intégration étroite entre le matériel, les logiciels et les services, les progrès d'iPhone 11 offrent une expérience utilisateur inégalée à un prix abordable pour encore plus de clients. Nous pensons que les gens vont l'adorer ».



L'iPhone 11 vendu moins cher que l'iPhone XR à son lancement !



Lorsqu'Apple a dévoilé le prix de base de son nouveau smartphone, l'iPhone 11, les possesseurs de son prédécesseur, l'iPhone XR, ont probablement été surpris. L'iPhone 11 64 Go sera en effet vendu à partir du 20 septembre prochain au prix de 809 euros. Une somme qui n'a rien de modeste, mais qui est tout de même inférieure au prix de lancement du modèle XR 64 Go également, qui était vendu à 855,28 euros. L'iPhone 11 se décline en six coloris dont deux nouveaux - le violet et le vert.



Écran des iPhone Pro



Concernant les modèles Pro, le iPhone 11 Pro dispose d'un écran Super Retina XDR OLED Multi‑Touch tout écran de 5,8 pouces (diagonale) avec une résolution de 2 436 x 1 125 pixels à 458 ppp. Le iPhone 11 Pro Max quant à lui dispose d'un écran Super Retina XDR OLED Multi‑Touch tout écran de 6,5 pouces (diagonale) avec une résolution de 2 688 x 1 242 pixels à 458 ppp.



Sur les deux modèles :

Affichage True Tone

Large gamme de couleurs (P3)

Haptic Touch

Luminosité maximale de 800 nits (standard) ; luminosité maximale de 1 200 nits (HDR)

Revêtement oléophobe résistant aux traces de doigts

Affichage simultané de plusieurs langues et jeux de caractères

Ils sont livrés avec un choix entre quatre couleurs : Or, gris sidéral, argent, vert nuit.





Côté appareil photo, Apple parle de :

Triple appareil photo ultra grand-angle, grand-angle et téléobjectif 12 Mpx

Ultra grand-angle : ouverture ƒ/2,4 et champ de vision de 120°

Grand‑angle : ouverture ƒ/1,8

Téléobjectif : ouverture ƒ/2,0

Zoom optique avant 2x ; zoom optique arrière 2x ; zoom numérique jusqu’à 10x

Mode Portrait avec effet bokeh avancé et Contrôle de la profondeur

Éclairage de portrait avec six effets (Naturel, Studio, Contour, Scène, Scène mono, High-key mono)

Double stabilisation optique de l’image (grand-angle et téléobjectif)

Objectif à cinq éléments (ultra grand-angle) ; objectif à six éléments (grand-angle et téléobjectif)

Flash True Tone plus lumineux avec synchro lente

Panoramique (jusqu’à 63 Mpx)

100 % de Focus Pixels (grand-angle)

Mode Nuit

Modifications automatiques

Smart HDR nouvelle génération pour les photos

Photos et Live Photos à large gamme de couleurs

Correction des yeux rouges avancée

Géo*référence*ment des photos

Stabilisation automatique de l’image

Mode Rafale

Formats d’image disponibles : HEIF et JPEG

Pour ce qui concerne l'enregistrement vidéo :

Enregistrement vidéo 4K à 24, 30 ou 60 i/s

Enregistrement vidéo HD 1080p à 30 ou 60 i/s

Enregistrement vidéo HD 720p à 30 i/s

Gamme dynamique étendue pour la vidéo jusqu’à 60 i/s

Stabilisation optique de l’image pour la vidéo (grand-angle et téléobjectif)

Zoom optique avant 2x ; zoom optique arrière 2x ; zoom numérique jusqu’à 6x

Zoom audio

Flash True Tone plus lumineux

Vidéo QuickTake avec suivi du sujet

Prise en charge du ralenti en 1080p à 120 ou 240 i/s

Accéléré avec stabilisation

Stabilisation vidéo de qualité cinéma (4K, 1080p et 720p)

Mise au point automatique continue

Prise de photos 8 Mpx pendant l’enregistrement vidéo 4K

Zoom lecture

Formats vidéo disponibles : HEVC et H.264

Enregistrement stéréo

À noter que l'iPhone 11 coûtera 809 euros pour 64 Go, 859 euros pour 128 Go et 979 euros pour 256 Go. L'iPhone 11 Pro sera au prix de 1159 euros pour 64 Go, 1329 euros pour 256 Go et 1559 euros pour 512 Go. Enfin, l'iPhone 11 Pro Max vous coûtera 1259 euros pour 64 Go, 1429 euros pour 256 Go et 1659 euros pour 512 Go.



« iPhone 11 Pro et iPhone 11 Pro Max sont les smartphones les plus puissants et les plus avancés que nous ayons jamais conçus. Ils sont dotés d'une technologie sophistiquée sur laquelle les professionnels peuvent compter pour faire leur travail ainsi que ceux qui veulent le meilleur appareil, même s’ils ne sont pas des professionnels », a déclaré Phil Schiller, vice-président directeur du marketing mondial d’Apple. « iPhone 11 Pro possède le premier système à triple caméra sur iPhone et est de loin le meilleur appareil photo que nous ayons jamais fabriqué. Il offre à nos clients une large gamme de fonctions de contrôle créatif et de fonctionnalités avancées de montage photo et vidéo sous iOS 13. Retina XDR est l’écran le plus lumineux et le plus avancé d’iPhone et la puce A13 Bionic définit une nouvelle barre de performances et d’efficacité énergétique pour les smartphones ».



Apple affirme que l'iPhone 11 Pro offrira jusqu'à quatre heures d'autonomie de plus par jour que l'iPhone XS, et que l'iPhone 11 Pro Max dispose de cinq heures de plus que l'iPhone XS Max.



Source :



Et vous ?



Que pensez-vous de ces iPhone ?



Bon, on verra bien l'année prochaine 0 0 Un peu déçu, j'aurais aimé une compatibilité avec la future 5GBon, on verra bien l'année prochaine

