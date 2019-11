Les mises à niveau dans le secteur commercial avant la fin du support de Windows 7 vont maintenir à flot le marché des PC traditionnels de la zone EMEA, Malgré la pénurie attendue de CPU, selon IDC 0PARTAGES 3 0 L’International Data Corporation (ou IDC) fournit assez régulièrement des données qui renseignent sur les tendances et les évolutions probables du marché des PC traditionnels, un marché qui selon les critères du cabinet englobe les ordinateurs de bureau, les ordinateurs portables, les Chromebooks et les stations de travail. Comme son homologue Gartner, IDC a noté que ce marché tend à se stabiliser depuis 2017 et a même flirté avec une croissance solide au 2T18 (deuxième trimestre 2018). Plus tôt cette année, le cabinet IDC a publié un rapport faisant état de





Récemment, le cabinet d’analyse IDC a rendu public un nouveau rapport dans lequel il avance que les livraisons de PC traditionnels devraient atteindre les 72,1 millions d’unités dans la zone EMEA cette année, soit une croissance de 0,6 % par an, et que la puissance commerciale maintiendra le marché des PC à flot dans la zone EMEA (Europe / Moyen-Orient / Afrique), même si la faiblesse du segment grand public continue de freiner la croissance globale.



À ce propos, Malini Paul, responsable de recherche pour le programme Western European Personal Computing Devices chez IDC a expliqué : « Le marché des PC en Europe de l’Ouest a continué dans sa dynamique de croissance au 3e trimestre 2019, grâce à la poursuite des mises à niveau intéressant le secteur commercial à l’approche de la fin du support officiel [EOS] de Windows 7. Les entreprises et le secteur public ont été les précurseurs lors de la mise à niveau vers Windows 10 pour éviter le coût supplémentaire lié au support de Windows 7 après janvier 2020. Les prévisions à l’horizon du 1S2020 restent positives en raison de la forte demande des PME, toutefois une nouvelle aggravation de la pénurie de processeurs Intel devrait entraver certaines des réalisations ».



Alors que la croissance dans le secteur commercial pourrait être affectée par la disponibilité des CPU x86 nécessaires afin de répondre aux besoins liés à la mise à niveau vers Windows 10, une hausse de 9,8 % des livraisons de PC traditionnels est attendue pour l’année 2019. Une partie de l’écart entre l’offre de processeurs Intel disponible et la demande du marché sera comblée par les produits d’AMD et éventuellement d’autres modèles de CPU peut-être moins récent du fondeur de Santa Clara. IDC pense que le marché, notamment les entreprises, devrait suivre la tendance annoncée il y a quelques mois déjà et privilégier la mobilité les PC portables ultralégers connectés et les tablettes détachables. Une offre solide dans tous les segments, et les nombreux évènements incitatifs à l’achat lors de ce 4e trimestre devraient également contribuer à renforcer le secteur commercial.



IDC estime que les perspectives pour le segment des consommateurs demeurent négatives, mais des signes de reprise se manifestent à mesure que la situation des stocks s’améliore et que les activités promotionnelles reprennent avant le vendredi noir et Noël. On s’attend à ce que la catégorie des ordinateurs de bureau continue de perdre des parts de marché à mesure que les consommateurs se tournent vers les appareils qui offrent plus de mobilité, en particulier les appareils minces et légers. Après des trimestres de recul, le marché de la consommation d’ordinateurs portables devrait afficher une légère reprise et se stabiliser au 4T2019. IDC pense que les consommateurs devraient continuer à manifester un plus fort intérêt pour les détachables et les appareils ultraplats, ce qui créera des poches de croissance dans ce marché en reprise. Il existe toujours une demande pour les appareils orientés gaming sur le marché grand public, mais à mesure que la catégorie évolue, les taux de croissance à deux chiffres enregistrés au cours des derniers trimestres ne devraient pas se reproduire.





Le marché des PC dans la CEE (Communauté économique européenne) devrait reculer de 3,3 % par an au 4e trimestre 2019 et de 6,4 % sur l’ensemble de 2019, principalement en raison de la faiblesse de la demande dans le secteur de la consommation. Depuis 2018, la demande des consommateurs a diminué trimestre après trimestre, et on s’attend à ce qu’elle s’intensifie à mesure que les pénuries de CPU x86 se poursuivront pendant le reste de l’année.



À ce propos, Nikolina Jurisic, responsable du programme CEMA chez IDC, a déclaré : « Les problèmes d’approvisionnement en CPU auront un impact négatif sur l’ensemble du marché des PC, avec un impact plus important sur les produits d’entrée de gamme grand public. D’un autre côté, le secteur commercial reste relativement solide avec une croissance attendue de 2,6 % au 4e trimestre 2019 et de 2,4 % sur l’ensemble de l’année 2019, grâce au remplacement en cours de W7 ».



La région MEA (Moyen-Orient / Afrique) devrait reprendre de la vigueur après une très forte baisse en 2018H2. La région devrait enregistrer de bons résultats tant dans le secteur commercial que dans celui des consommateurs, avec respectivement une croissance 4,7 % et de 2,9 % au 4e trimestre 2019. Dans l’ensemble, 2019 restera toutefois négative (-1,5 %) en raison de la performance plus faible dans le secteur de la consommation.



Source : IDC



