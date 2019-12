Le marché des PC de jeu dans la zone EMEA ne sera pas affecté par le Cloud gaming dans les prochaines années Et continuera à se développer jusqu'en 2023, selon IDC 0PARTAGES 3 0 D’après de nouvelles prévisions établies par l’International Data Corporation (IDC), le marché des PC pour les joueurs, incluant les ordinateurs de bureau et les ordinateurs portables de jeu, dans l’espace géographique Europe/Moyen-Orient/Afrique (EMEA) a connu une légère augmentation au troisième trimestre 2019 (3T2019), avec une hausse de 2 % par rapport à l’année précédente et un total de 2,2 millions d’unités vendues. La croissance devrait se poursuivre jusqu’au dernier trimestre de 2019 (4,1 % par rapport à l’année précédente), ce qui sera suffisant pour maintenir le marché des jeux sur PC à flot pour l’ensemble de l’année 2019 - avec une croissance de 0,3 % par rapport à l’année précédente et environ 8,4 millions de PC de jeu expédiés au total. D’ici la fin de 2023, ce marché devrait atteindre les 9,8 millions d’unités avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 3,8 % sur quatre ans.





IDC identifie les PC de jeu comme des ordinateurs de bureau ou des ordinateurs portables dotés d’un circuit graphique (GPU) de qualité supérieure ou axé sur la performance. Le cabinet tient compte dans sa classification des offres de GPU de milieu et haut de gamme fournis par NVIDIA et AMD. Les GPU de qualité professionnelle tels que les GPU Quadro ou Radeon Pro sont exclus de la définition retenue par IDC pour les PC de jeu.



Au 3T2019, le marché des jeux sur PC en Europe de l’Ouest est resté plutôt stable. Il a affiché une croissance modeste de 0,4 % par rapport à l’année précédente. À ce propos, Liam Hall, analyste de recherche Senior pour la zone Europe de l’Ouest chez IDC a déclaré : « C’est le PC qui a conduit le marché des jeux à la stabilité en Europe de l’Ouest, bien que la polarisation actuelle entre les appareils du plafond du très haut de gamme et les appareils du plancher du très bas de gamme […] ait continué à s’étendre. Le Notebook a affiché une légère baisse, mais devrait rebondir au cours du trimestre des fêtes, car plus de joueurs occasionnels entrent sur le marché, tandis que certains composants clés deviennent plus abordables et que plus de jeux utilisent certains des avantages que ces composants peuvent offrir ».



Le marché des jeux PC dans la région CEMA (Europe Centrale/Moyen-Orient/Afrique) a augmenté de 5,7 % par rapport à l’année précédente après trois trimestres de déclin, pour atteindre 0,69 million d’unités expédiées au cours du 3T2019. Les deux régions ont enregistré des résultats inverses au cours de cette période. Le Moyen-Orient et l’Afrique ont enregistré une hausse significative d’environ 30 % en glissement annuel, principalement grâce à la Turquie où la reprise des expéditions a été beaucoup plus forte que prévu. L’Europe centrale et orientale, en revanche, est dans le rouge (- 4,4 % par rapport à l’année précédente), la faiblesse de la demande des consommateurs accompagnée de fortes pressions sur les stocks dans quelques pays ayant eu un effet négatif sur le marché des jeux sur PC. Des taux de croissance positifs sont attendus dans les deux régions au dernier trimestre 2019.





À ce sujet, Nikolina Jurisic, gestionnaire de programme chez IDC CEMA a confié : « À moyen et à long terme, le marché bénéficiera de la sensibilisation accrue des consommateurs et de la croissance de la communauté des joueurs. Les systèmes de jeu présentent un intérêt majeur pour les fournisseurs en raison de leurs coûts et de leurs marges plus élevées, ainsi que de leurs cycles de remplacement plus fréquents. Les utilisateurs finaux bénéficient de ce fait d’une large gamme de jeux, du lancement de nouveaux produits et de prix plus attractifs en raison d’une concurrence plus intense. Le jeu en nuage en est encore aux premiers stades d’acceptation dans la CEMA et ne devrait pas avoir d’effet négatif sur le marché du jeu selon les prévisions à moyen ou à court terme ».



Sur la même lancée, Liam Hall a précisé : « Au-delà des premiers utilisateurs, il est peu probable que nous assistions à une migration importante des joueurs du matériel traditionnel vers le Cloud dans un avenir proche. À l’inverse, en constituant un obstacle moins important à l’adhésion des nouveaux joueurs, le Cloud gaming pourrait en fait agir comme une passerelle vers le jeu sur console et PC pour ceux qui autrement n’auraient pas découvert leur passion pour le jeu et veulent maintenant l’amener au niveau supérieur ».



