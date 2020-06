Les GPU NVIDIA sont les premiers et les seuls à intégrer toutes les fonctions Microsoft DirectX 12 et l'accélération GPU Les pilotes sont désormais disponibles 4PARTAGES 4 1 NVIDIA a rendu disponibles les pilotes Game Ready et les pilotes Studio qui offrent une prise en charge complète des fonctionnalités Microsoft DirectX 12 Ultimate, notamment DirectX RayTracing (DXR), l’ombrage à taux variable (VRS), les shaders de maillage et le feedback des échantillonneurs.



Ces nouveaux drivers font des GPU NVIDIA RTX les premiers, et les seuls, à prendre en charge le DX12 Ultimate au niveau matériel, ainsi que les logiciels nécessaires pour en tirer parti. Avec cette mise à jour, NVIDIA devient également le premier et le seul fabricant de GPU à prendre en charge l’accélération GPU avec un driver public.



Cette dernière mise à jour inclut également la prise en charge de neuf nouveaux écrans compatibles G-SYNC et des paramètres de jeu optimaux (OPS) en un clic pour une douzaine de jeux.



Prise en charge complète de Microsoft DirectX 12 Ultimate



DirectX 12 Ultimate de Microsoft représente l’avant-garde des interfaces de programmation d’applications graphiques (API), et est pris en charge par tous les GPU GeForce, TITAN et Quadro RTX. NVIDIA a été le pionnier des fonctionnalités de DirectX 12 Ultimate avec le lancement de l’architecture GPU de Turing en 2018. Avec cette version du logiciel, les développeurs de jeux, les créateurs et les joueurs ont tous accès à un ensemble complet d’outils pour la technologie révolutionnaire de ray tracing en temps réel.



« Un portefeuille de logiciels complet est nécessaire pour tirer parti des fonctionnalités matérielles de nouvelle génération », a déclaré Sean Pelletier, senior product manager, GeForce software chez NVIDIA. « Chez NVIDIA, le support de DirectX 12 Ultimate est plus qu’une simple case à cocher, c’est l’assurance que nous avons fait le travail nécessaire pour donner à nos clients un produit complet avec un ensemble de fonctionnalités qui peut faire avancer l’industrie ».



DirectX 12 Ultimate codifie les nombreuses technologies innovantes de GeForce RTX en tant que standard pour les jeux multiplateformes de nouvelle génération. C’est un ensemble de fonctionnalités DirectX 12 qui représente un nouveau standard graphique partagé entre PC et console et comprend : DirectX Raytracing (DXR) tier 1.1, Variable Rate Shading (VRS) tier 2, Mesh Shaders et Sampler Feedback.





Prise en charge étendue des applications créatives



Le Studio Driver améliore également les performances et la fiabilité d'un certain nombre d'applications créatives récemment mises à jour. Au cours des dernières semaines, les applications permettant de bénéficier de fonctionnalités ou d'accélérations RTX ont notamment été mises à jour : Adobe Premiere Pro 14.2, Adobe Substance Alchemist, Blender 2.83, Chaos V-Ray 5 pour Autodesk 3ds Max et Corel Painter 2021.



Performances améliorées grâce à l'accélération par le GPU



Avec cette mise à jour logicielle, NVIDIA ajoute la prise en charge de l’accélération GPU, une nouvelle fonctionnalité qui a également été introduite par la mise à jour Windows 10 en mai 2020. L’accélération GPU permet aux GPU de gérer plus efficacement la lecture des vidéos et les calculs des jeux en gérant directement leur mémoire vidéo. Cette nouvelle fonctionnalité peut également contribuer à améliorer les performances et à réduire la latence sur le matériel pris en charge. La programmation matérielle fonctionne indépendamment de l'API (DirectX, Vulkan, OpenGL), de sorte qu'une grande variété d'applications et de jeux peuvent bénéficier de cette nouvelle fonctionnalité, notamment les applications comme Netflix et les jeux.



Neuf nouveaux écrans compatibles G-SYNC



Le programme G-SYNC Compatible élargit l'écosystème G-SYNC et vise à apporter de la cohérence et à éduquer les consommateurs sur les écrans qui offriront une bonne expérience de taux de rafraîchissement variable (VRR) d'entrée de gamme.



Les nouveaux écrans validés sont les suivants : AOC AG273F1G8R3, ASUS VG27AQL1A, Dell S2421HGF, Lenovo, G24-10, LG 27GN950, LG 32GN50T/32GN500, Samsung 2020 Odyssey G9, Samsung 2020 Odyssey G7 27" et Samsung 2020 Odyssey G7 32", ce qui donne aux joueurs encore plus de choix lorsqu'ils sont à la recherche d'un excellent écran de jeu.



Dans le cadre du programme G-SYNC Compatible, NVIDIA travaille avec les fabricants de moniteurs pour valider l'expérience sur les moniteurs qui prennent en charge le protocole AdaptiveSync. Ceux qui réussissent sont désignés comme "G-SYNC Compatibles". Avec les ajouts d'aujourd'hui, la liste s'élève maintenant à 98.





Paramètres optimaux "en un clic" pour les jeux



Les paramètres optimaux (OPS) de GeForce Experience vous permettent de configurer instantanément les options de jeu selon votre système, ce qui vous donne un jeu fluide et optimisé. Plus de 700 titres sont pris en charge et nous en avons ajouté 12 autres :



Age of Empires III: Complete Collection



Command & Conquer Remastered Collection

Deadside

Gears Tactics

Mafia II: Definitive Edition

Monster Train

ONE PIECE: PIRATE WARRIORS 4

Outer Wilds

Roblox

Shop Titans

Streets of Rage 4

Total Tank Simulator



Téléchargez les drivers NVIDIA

Liste complète des moniteurs compatibles G-SYNC

Découvrez DIRECTX 12 ULTIMATE



Source : Communiqué de presse d' NVIDIA