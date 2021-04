Alors que les PC restent extrêmement demandés, le taux de croissance a bénéficié des pénuries rencontrées au premier trimestre 2020 lorsque la pandémie mondiale a commencé, ce qui a donné lieu à une comparaison exceptionnellement favorable d'une année sur l'autre. Les livraisons de PC ont atteint 84 millions dans le monde au 1er trimestre 21, soit une baisse modeste de 8 % par rapport au quatrième trimestre 2020. Bien que les baisses séquentielles soient typiques du premier trimestre, une baisse aussi faible n'a pas été observée depuis le premier trimestre 2012, lorsque le marché des PC a diminué de 7,5 % en séquentiel.Les dernières données de Canalys montrent une vigueur continue du marché. Les arriérés de commandes de 2020, en particulier pour les ordinateurs portables, ont été un facteur clé, bien que la nouvelle demande soit également un facteur, les petites entreprises commençant leur redressement. Les expéditions d'ordinateurs portables et de stations de travail mobiles ont augmenté de 79 % en glissement annuel pour atteindre 67,8 millions d'unités. La situation des ordinateurs de bureau s'est légèrement améliorée au début de l'année 2021, après une série de mauvais trimestres en 2020, et le niveau de baisse des livraisons s'est atténué. Les expéditions d'ordinateurs de bureau et de stations de travail de bureau ont diminué de 5 % en glissement annuel pour atteindre 14,8 millions d'unités., a déclaré Jitesh Ubrani, directeur de recherche pour les Mobile Device Trackers d'IDC.La résurgence continue du marché des PC ainsi que les augmentations des prix de vente moyens (ASP) ont été principalement motivées par la croissance des jeux, le besoin d'ordinateurs portables plus performants dans les entreprises, et une augmentation de la demande d'écrans tactiles dans le segment de l'éducation., a déclaré Ryan Reith, vice-président du programme Worldwide Mobile Device Trackers d'IDC.La forte reprise après un faible T1 2020 a vu tous les fournisseurs du top 5 atteindre une croissance à deux chiffres des expéditions en glissement annuel. Lenovo a conservé la pole position sur le marché des PC, s'assurant une part de marché de 25 % et affichant une croissance de 61 % en glissement annuel, avec des livraisons de 20,4 millions d'unités. HP, stimulé par les fortes livraisons de Chromebook, est arrivé en deuxième position avec des livraisons totales de 19,2 millions d'unités, soit une augmentation de 64 % par rapport au premier trimestre 2020. Dell a perdu des parts de marché par rapport au quatrième trimestre, mais a pris la troisième place du classement, en augmentant les expéditions de 23 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 12,9 millions d'unités. Apple et Acer ont constitué le reste du top 5, expédiant 6,6 millions et 5,7 millions d'unités pour bénéficier respectivement de la plus forte et de la deuxième plus forte croissance annuelle. Au total, les cinq premiers fournisseurs ont représenté 78,5 % de toutes les livraisons de PC au premier trimestre 2021., a déclaré Rushabh Doshi, directeur de recherche de Canalys.Source : IDC, CanalysQu'en pensez-vous ?