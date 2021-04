Comme les consommateurs ont passé plus d'heures à la maison et moins de dépenses à l'extérieur, les ventes de PC et de moniteurs de jeu ont augmenté de 26,8 % en glissement annuel en 2020 pour atteindre 55 millions d'unités, selon le Worldwide Quarterly Gaming Tracker d'International Data Corporation (IDC). Le taux de croissance et le volume unitaire sont les chiffres les plus rapides et les plus importants enregistrés depuis qu'IDC a commencé à suivre ce marché en 2016.Outre le volume, l'année 2020 a été marquée par d'autres événements qui pourraient modifier les tendances futures. L'Amérique du Nord et l'Europe de l'Ouest combinées ont dépassé l'Asie/Pacifique (y compris le Japon) en tant que plus grand marché pour la première fois, en grande partie en raison de la demande induite par les périodes de confinement. Les ordinateurs portables de jeu sont restés le principal moteur de volume tout au long d'une année marquée par des restrictions à domicile.Bien qu'ils aient été affectés par des pénuries de panneaux d'affichage pendant une grande partie de l'année, les ordinateurs portables de jeu ont connu une croissance record de 26,9 % en 2020, les consommateurs appréciant leur polyvalence pour le travail et les loisirs. Parallèlement aux PC, les moniteurs de jeu ont également atteint de nouveaux sommets en 2020, avec une croissance de plus de 77 % par rapport à 2019, les expéditions atteignant 14,3 millions d'unités.En ce qui concerne l'avenir, IDC s'attend à ce que le marché des jeux demeure un point lumineux après que le marché global des PC ait retrouvé des cycles de remplacement plus normaux après la pandémie. Alors que les ordinateurs de bureau destinés aux jeux continueront à s'effacer au profit des ordinateurs portables, leur disparition sera plus que compensée par les ordinateurs portables et les moniteurs. Par exemple, IDC prévoit que le volume des moniteurs de jeux dépassera celui des ordinateurs de bureau pour la première fois en 2021. Même si les ordinateurs de bureau de jeu sont de moins en moins prisés, sauf dans les segments du bricolage et du jeu hardcore, l'augmentation du taux d'attachement des moniteurs aux ordinateurs portables de jeu signifie que le marché des moniteurs de jeu devrait connaître un taux de croissance annuel composé (CAGR) de plus de 10 % sur cinq ans. IDC s'attend à ce que cette dynamique se poursuive et que les volumes mondiaux atteignent 72,9 millions en 2025, avec un TCAC de 5,8 %., a déclaré Jitesh Ubrani directeur de recherche pour les Worldwide Mobile and Consumer Device Trackers d'IDC., a déclaré Jay Chou, directeur de recherche pour le Worldwide PC Monitor Tracker d'IDC.* Note du tableau : Les chiffres représentent des données prévisionnelles.Le Worldwide Quarterly Gaming Tracker d'IDC recueille des données dans plus de 50 pays et fournit des informations détaillées, opportunes et précises sur le marché mondial des PC et écrans de jeux. Le programme fournit une analyse perspicace, des données trimestrielles sur les parts de marché et des prévisions sur cinq ans qui peuvent être ventilées par zones géographiques.Source : IDCQu'en pensez-vous ?Pensez-vous que l'ère des ordinateurs de bureau destinés aux jeux est vraiment révolue ?