Le chiffre d'affaires de Nvidia Corp (NVDA.O) pour le premier trimestre sera supérieur à sa prévision antérieure de 5,3 milliards de dollars, a déclaré le fabricant de microprocesseurs, car il bénéficie d'une forte demande pour les puces qui alimentent les centres de données et l'extraction de crypto-monnaies.Les actions de la société, qui ont progressé à la suite d'une série d'annonces de produits au cours de la séance, s'échangeaient en hausse de près de 6 %.La demande pour les puces graphiques de jeux de Nvidia a grimpé en flèche pendant la pandémie de COVID-19, mais la plus forte augmentation de ses ventes est venue d'une impulsion agressive dans les puces d'intelligence artificielle, qui gèrent des tâches telles que la reconnaissance de la parole et des images dans les centres de données., a déclaré Colette Kress, directrice financière, dans un communiqué.L'unité de Nvidia qui prend en charge le minage de crypto-monnaies devrait désormais réaliser un chiffre d'affaires de 150 millions de dollars au cours du trimestre, contre une prévision précédente de 50 millions de dollars, a indiqué la société.Les prévisions optimistes de l'entreprise interviennent alors même que l'industrie des puces continue de souffrir d'une pénurie mondiale de composants, perturbant la fabrication à grande échelle de produits tels que les véhicules et les smartphones., a déclaré Ms. Kress.Plus tôt, Nvidia a déclaré qu'elle prévoyait de fabriquer une puce pour processeur de serveur basée sur la technologie d'Arm Ltd, ce qui la place en concurrence plus directe que jamais avec son rival Intel Corp.Source : NvidiaQue pensez-vous de ces prévisions de Nvidia ?