Les informations du pilote GeForce donnent du crédit à une rumeur selon laquelle NVIDIA déploierait ses cartes graphiques Ampere révisées à la mi-mai. Sauf complications, la nouvelle carte graphique devrait être disponible au plus tard en juin. L'objectif derrière le silicium Ampere révisé et le pilote est de décourager les mineurs de cryptomonnaies. En procédant ainsi, NVIDIA espère mettre à la disposition du secteur des jeux vidéo un plus grand nombre de silicium Ampere révisé.La dernière génération de cartes graphiques de NVIDIA, y compris les RTX 3080, RTX 3090 et RTX 3070, a été extrêmement difficile à acheter depuis leur lancement l'année dernière en raison de la faible production de stock, des mineurs de cryptomonnaies achetant en gros les GPU à utiliser pour le minage de cryptomonnaies et des bots achetant des stocks pour le scalping. Les scalpers sont des personnes ou des entreprises qui achètent des stocks de produits difficiles à obtenir et les revendent ensuite à un prix plus élevé.Suite à cela, les fabricants de voitures et d'appareils électroniques, des téléviseurs aux smartphones ont tiré la sonnette d'alarme concernant la pénurie mondiale de puces. « Pour l'ensemble de l'industrie électronique, nous avons connu une pénurie de composants », a déclaré Donny Zhang, PDG de la société d'approvisionnement Sand and Wave, basée à Shenzhen. La société a déclaré avoir été confrontée à des retards dans l'obtention d'une unité de microcontrôleur qui était essentielle pour la fabrication d’un produit de casque intelligent sur lequel il travaillait. « Nous avions initialement prévu d'achever la production en un mois, mais il semble maintenant que nous devrons le faire en deux mois ».En début d’année, plus précisément en février 2021, NVIDIA a annoncé qu’elle prendra des mesures pour réduire l'intérêt du nouveau GPU grand public pour les mineurs des cryptomonnaies. Notamment, en limitant l'efficacité du minage de sa nouvelle carte graphique RTX 3060. L'efficacité du minage serait délibérément réduite de 50 % par un logiciel dans le but d'offrir plus de GPU directement aux gamers.Pour la prochaine RTX 3060, les pilotes logiciels de cette carte graphique limiteront automatiquement à la moitié les taux de hachage des pièces de monnaie cryptographiques, ce qui réduira de moitié le montant que les mineurs peuvent gagner. Pour ce faire, les pilotes logiciels détecteront les calculs en cours et limiteront l'accès au matériel pour ces opérations. La pénurie de GPU est si grave que des pays entiers ne reçoivent que 20 unités par mois, la demande de semi-conducteurs est actuellement supérieure à la production. Certains analystes prédisent qu'il faudra encore au moins un an, ou plus, avant qu’on ne puisse à nouveau mettre la main sur la meilleure carte graphique et le meilleur processeur de jeu, selon MarketWatch.Dans une déclaration, le nouveau PDG d'Intel, Pat Gelsinger, a estimé que le monde pourrait être confronté à cette pénurie pendant encore deux ans. Il a néanmoins précisé qu'il s'agissait d'une estimation du temps qu'il faudrait à sa société pour "renforcer ses capacités" afin de remédier éventuellement aux pénuries d'approvisionnement. Gelsinger a fait cette déclaration à un moment où Intel propose de renforcer deux chaînes d'approvisionnement particulièrement touchées par la pénurie de silicium : les fournitures médicales et les systèmes informatiques embarqués.Dans le groupe Facebook d’Asus DIY PC, le responsable du marketing technique d’Asus, Juan Jose Guerrero III, avait averti qu’en raison de la forte demande observée dans le secteur de la cryptomonnaie les prix des composants de la société augmenteraient au cours de la nouvelle année. « Nous avons une annonce concernant les changements de prix MSRP (Manufacturer's Suggested Retail Price ou prix de détail suggéré par le fabricant) pour notre série de cartes graphiques et de cartes mères », ceci entrera en vigueur en début d’année 2021, tout en prévenant que d’autres modèles pourraient également faire l’objet d’augmentations de prix.« Notre nouveau MSRP reflète l'augmentation du coût des composants, les frais de fonctionnement, les activités logistiques et le maintien des tarifs d'importation. Nous avons travaillé en étroite collaboration avec nos partenaires d'approvisionnement et de logistique pour minimiser les augmentations de prix. Nous apprécions grandement votre collaboration et votre soutien sans cesse renouvelés à la compagnie durant cette période de changement sans précédent du marché ».Source: NVIDIA Pensez-vous que cette stratégie de NVIDIA réussira à décourager les mineurs de cryptomonnaies ?Selon vous, comment peut-on décourager les mineurs de s'emparer du stock limité des composants graphiques ?