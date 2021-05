Étendre la visibilité de la chaîne d'approvisionnement - La pénurie de puces rend essentiel pour les responsables de la chaîne d'approvisionnement d'étendre la visibilité de la chaîne d'approvisionnement au-delà du fournisseur jusqu'au niveau du silicium, ce qui sera essentiel pour prévoir les contraintes et les goulots d'étranglement en matière d'approvisionnement et, finalement, pour prévoir quand la situation de crise s'améliorera.

- Les équipementiers ayant des besoins en composants plus petits et critiques doivent chercher à s'associer avec des entités similaires et approcher les fabricants de puces et/ou les acteurs de l'OSAT en tant qu'entité combinée pour obtenir un certain effet de levier. En outre, si l'échelle le permet, le préinvestissement dans une partie banalisée de la chaîne d'approvisionnement en puces et/ou des fonderies pourrait garantir à l'entreprise un approvisionnement à long terme. Suivre les indicateurs avancés - Bien qu'aucun paramètre pertinent ne permette à lui seul de prévoir comment la situation de pénurie va évoluer, une combinaison de paramètres pertinents peut aider à guider les organisations dans la bonne direction.



"Comme la pénurie actuelle de puces est une situation dynamique, il est essentiel de comprendre comment elle évolue en permanence. Le suivi des indicateurs avancés, tels que les investissements en capital, l'indice des stocks et les projections de croissance des revenus de l'industrie des semi-conducteurs, en tant qu'indicateur précoce de la situation des stocks, peut aider les organisations à rester à jour sur la question et à voir comment l'ensemble de l'industrie se développe", a déclaré Gaurav Gupta, vice-président de la recherche chez Gartner.

, a déclaré Kanishka Chauhan, principal analyste de recherche chez Gartner.La pénurie de puces a commencé principalement avec des dispositifs, tels que la technologie de gestion de l'alimentation, les dispositifs d'affichage et les microcontrôleurs, fabriqués sur les nœuds existants dans des fabriques de fonderie de 8 pouces, dont l'offre est limitée. La pénurie s'est maintenant étendue à d'autres dispositifs, et il y a des contraintes de capacité et des pénuries pour les substrats, le câblage, les passives, les matériaux et les tests, qui sont tous des éléments de la chaîne d'approvisionnement au-delà des fabriques de puces. Il s'agit d'industries hautement banalisées, avec une flexibilité/capacité minimale pour investir de manière agressive à court terme.Dans la plupart des catégories, les pénuries de dispositifs pourraient être prolongées jusqu'au deuxième trimestre de 2022 (voir figure 1), tandis que les contraintes de capacité des substrats pourraient s'étendre jusqu'au quatrième trimestre de 2022.Note : Le premier trimestre 2021 est une estimation modélisée et est susceptible d'être modifiée en fonction des données financières réelles communiquées par les fournisseurs au deuxième trimestre 21. La barre d'indice du 2T21 au 4T22 n'est qu'une estimation directionnelle. Source : Gartner (mai 2021)Les analystes de Gartner recommandent aux OEM qui dépendent directement ou indirectement des semi-conducteurs de prendre quatre mesures clés pour atténuer les risques et les pertes de revenus pendant la pénurie mondiale de puces :