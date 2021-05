Pat Gelsinger, PDG, Intel Corp Pat Gelsinger, PDG, Intel Corp

Pat Gelsinger a déclaré lors d'une session virtuelle du salon Computex à Taipei que la tendance à travailler et à étudier à domicile pendant la pandémie COVID-19 avait conduit à un "cycle de croissance explosive des semi-conducteurs" qui a exercé une pression énorme sur les chaînes d'approvisionnement mondiales.Gelsinger avait déclaré au Washington Post dans une interview à la mi-avril que la pénurie allait prendre "quelques années" pour s'atténuer, et qu'il prévoyait de commencer à produire des puces dans les six à neuf mois pour répondre aux pénuries dans les usines automobiles américaines.Intel a annoncé en mars un plan de 20 milliards de dollars pour développer ses capacités de fabrication de puces avancées, en construisant deux usines en Arizona et en ouvrant ses usines à des clients extérieurs., a déclaré M. Gelsinger, sans donner plus de détails.Les projets d'Intel pourraient directement défier les deux autres entreprises au monde capables de fabriquer les puces les plus avancées, à savoir Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (TSMC) (2330.TW) et la société sud-coréenne Samsung Electronics Co Ltd (005930.KS).Ces deux entreprises ont fini par dominer le secteur de la fabrication des semi-conducteurs, déplaçant son centre de gravité des États-Unis, où une grande partie de la technologie a été inventée, vers l'Asie, où plus des deux tiers des puces avancées sont désormais fabriquées.Source : IntelQue pensez-vous de cette situation de pénurie ?