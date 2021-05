Bien qu'IDC s'attende toujours à une légère baisse de la croissance des PC en 2022 (-2,9 %), le taux de croissance annuel composé (TCAC) global sur cinq ans reste positif à 3 %., a déclaré Ryan Reith, vice-président du programme Worldwide Mobile Device Trackers d'IDC., a déclaré Mario Morales, vice-président du programme Semiconductors.Au fur et à mesure de l'évolution de la situation, il existe un terrain d'entente entre les trois principaux segments du marché des PC : le grand public, l'éducation et le secteur commercial. Tous ces segments ont désespérément besoin de stocks. Du point de vue d'IDC, c'est le secteur grand public qui a le plus de chances de progresser par rapport aux niveaux d'avant la pandémie, suivi par le secteur de l'éducation, puis par le secteur commercial. La plupart des régions du monde disposent encore d'un stock de canaux bien inférieur à la normale et les commandes annulées ne font pas partie des discussions d'aujourd'hui. La demande reste élevée et l'offre reste limitée., a déclaré Jitesh Ubrani, directeur de recherche pour les Worldwide Mobile Device Trackers d'IDC.Note : Les PC comprennent les ordinateurs de bureau, les ordinateurs portables et les stations de travail, mais pas les tablettes ni les serveurs x86.Les ventes de PC traditionnels (ordinateurs de bureau, ordinateurs portables et stations de travail) dans la région EMEA s'élèveront à 99,7 millions en 2021, soit une croissance annuelle de 19,8 %. Ce chiffre comprend 24,4 millions de livraisons de PC (+17,2 % en glissement annuel) au deuxième trimestre 2021, qui devrait marquer un autre trimestre dominé par la demande d'appareils permettant aux utilisateurs de travailler, d'étudier et de se divertir à la maison pendant les périodes de confinement, et de se préparer à un système de travail hybride., a déclaré Simon Thomas, analyste de recherche, IDC Western Europe Personal Computing.Le marché des PC dans la région CEE et MEA devrait maintenir une croissance de 9,1% et 12,3% respectivement au deuxième trimestre 2021. Pour l'ensemble de l'année 2021, la croissance des PC devrait être de 14,2 % dans la région CEE et de 13,7 % dans la région MEA.La région CEE devrait expédier 4,2 millions d'unités au deuxième trimestre 2021, le secteur privé devant être le principal moteur de la région, tandis que la demande du secteur de l'éducation ralentit. Dans la région MEA, 3,3 millions d'unités devraient être livrées au deuxième trimestre 2021. Comme c'est le cas dans la région CEE, la demande la plus importante dans la région MEA devrait provenir du secteur privé.. a déclaré Nikolina Jurisic, Senior Research Manager IDC Europe.Source : IDCQue pensez-vous de ces prévisions ?