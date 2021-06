La dynamique de la demande de COVID-19 observée en 2020 s'est poursuivie en 2021. Des problèmes persistants autour de composants clés retardent certaines commandes, mais la chaîne d'approvisionnement est en fait en bien meilleure forme qu'au premier trimestre 2020, qui a vu des fermetures soudaines d'usines au milieu des premières épidémies de COVID-19. HP a retrouvé la première place, en expédiant 4,1 millions d'unités et en prenant une part de marché de 26 %. Lenovo suit de près, avec 4,0 millions d'unités expédiées et une part de 25 %. Dell, Apple et Acer complètent le top 5, avec respectivement 14 %, 10 % et 9 % de parts.HP et Lenovo sont depuis longtemps les fournisseurs qui vendent le plus, mais cette année, la pénurie de composants est un facteur clé qui freine les expéditions., a déclaré Trang Pham, analyste de recherche chez Canalys.Apple a connu la plus forte croissance du top 5, avec une hausse de 127 % d'une année sur l'autre. Ses nouveaux appareils, alimentés par les puces M1 propres à Apple, ont été le moteur de son succès commercial., a déclaré M. Pham.Le programme de vaccination en Europe occidentale n'a pas amélioré de manière significative l'activité commerciale et sociale au premier trimestre 2021, en raison d'un approvisionnement limité, d'incidents diplomatiques et de l'hésitation des autorités médicales vis-à-vis du vaccin d'AstraZeneca dans certains pays. Au premier trimestre, de nombreux pays, comme la France, l'Allemagne et l'Italie, ont été frappés par de nouvelles vagues de cas de COVID et ont été contraints de réimposer des mesures strictes., a déclaré Ben Stanton, directeur de recherche chez Canalys.Source : CanalysQu'en pensez-vous ?Votre entreprise a-t-elle dû faire face à des retards de livraison causée par cette pénurie de composants ?