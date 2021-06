Le volume mondial de tablettes devrait atteindre 166,5 millions d'unités au cours de cette année, la demande des consommateurs restant élevée. Pendant ce temps, les Chromebooks, qui sont souvent en concurrence à des prix similaires, devraient connaître une croissance de 33,5 % au cours de 2021, avec des volumes atteignant 43,4 millions., a déclaré Anuroopa Nataraj, analyste de recherche au sein du département Mobility and Consumer Device Trackers d'IDC., a déclaré Jitesh Ubrani, directeur de recherche chez IDC Mobility and Consumer Device Trackers.: les tablettes comprennent les tablettes ardoises et les tablettes détachables. Les Chromebooks comprennent les ordinateurs portables fonctionnant sous Chrome OS.Le Worldwide Quarterly Personal Computing Device Tracker d'IDC recueille des données dans plus de 90 pays et fournit des informations détaillées, actuelles et précises sur le marché mondial des appareils informatiques personnels. Cela comprend des données et un aperçu des tendances mondiales concernant les ordinateurs de bureau, les ordinateurs portables, les tablettes détachables, les tablettes à ardoise et les stations de travail. En plus d'une analyse perspicace, le programme fournit des données trimestrielles sur les parts de marché et des prévisions sur cinq ans par pays. L'étude comprend une analyse des tendances historiques et prévisionnelles.Source : IDCQue pensez-vous de ces prévisions ?