Les données sont préliminaires et sujettes à changement.

Les expéditions comprennent les expéditions aux canaux de distribution ou aux utilisateurs finaux. Les ventes OEM sont comptabilisées sous la société/marque sous laquelle elles sont vendues.

La "Société" représente la société mère actuelle (ou la société holding) pour toutes les marques détenues et exploitées en tant que filiale.

Les chiffres relatifs aux Chromebooks comprennent les ordinateurs portables fonctionnant sous Chrome OS.

Selon les données préliminaires du Worldwide Quarterly Personal Computing Device Tracker de l'International Data Corporation (IDC), les livraisons de Chromebooks ont augmenté de 68,6 % d'une année sur l'autre, les volumes atteignant 12,3 millions d'unités. S'il ne s'agit pas d'un trimestre record pour les Chromebooks, il n'est pas loin des deux trimestres précédents, qui ont pulvérisé les précédents records. Le segment des tablettes a été un peu plus modéré que celui des Chromebooks, mais a tout de même réussi à augmenter de 4,2 % d'une année sur l'autre, avec des livraisons totalisant 40,5 millions d'unités.Malgré les résultats positifs enregistrés au cours du trimestre, les deux catégories connaissent un certain ralentissement par rapport au boom des trimestres précédents. En ce qui concerne les Chromebooks, bien qu'ils soient toujours très demandés et qu'ils figurent même dans le carnet de commandes de nombreux contrats d'éducation, les fournisseurs ont commencé à donner la priorité aux ordinateurs portables Windows à marge plus élevée, compte tenu des pénuries de composants en cours.Cette situation s'applique en partie aux tablettes, mais l'on craint davantage que la demande des consommateurs pour les tablettes ne ralentisse beaucoup plus rapidement que celle des Chromebooks ou même que celle du marché plus large des PC.Anuroopa Nataraj, analyste de recherche senior au sein du département Mobility and Consumer Device Trackers d'IDC, déclare :Notes du tableau :Notes du tableau :* Depuis que Huawei a vendu son activité Honor, les données pour Huawei dans la ligne supérieure excluent le volume de Honor pour les 2T21 et 2T20.** Pour une comparaison d'une année sur l'autre, une ligne supplémentaire a été ajoutée sous le tableau pour montrer ce qu'aurait été la croissance de Huawei en incluant le volume de Honor au 2T20.Source : IDC