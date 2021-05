Les Chromebooks et les tablettes ont continué à exceller à l'aube de 2021, affichant une croissance de 274,6 % et 51,8 % et atteignant des volumes d'expédition remarquables au premier trimestre, respectivement de 12,0 millions et 39,7 millions d'unités.HP a une fois de plus dominé le marché, avec une croissance de 633,7 % qui lui a permis de franchir la barre des 4 millions d'unités. Lenovo a pris la deuxième place avec 3,1 millions d'unités livrées, ayant augmenté sa production pour aider à réduire les arriérés de commandes de 2020. Acer, Samsung et Dell constituent le reste du top 5, avec plus d'un million d'unités livrées., a déclaré Brian Lynch, analyste de recherche chez Canalys.Apple a renforcé sa position de leader, avec une croissance de 50,3 % et la vente de 15,2 millions d'unités, la dernière itération de l'iPad Air ayant séduit les consommateurs. Samsung a conservé la deuxième place avec 8,0 millions d'unités expédiées, affichant une croissance de 59,9 %. Lenovo et Amazon ont atteint les plus hauts niveaux de croissance du volume des expéditions avec 133,5 % et 197,9 % respectivement en glissement annuel, principalement en raison d'un faible T1 2020. Huawei, cependant, a subi une baisse de 27,9 %, principalement en raison de la scission de son ancienne marque Honor en une entité distincte. Elle a tout de même conservé une bonne avance sur ses concurrents pour s'assurer une place dans le top 5., a déclaré Himani Mukka, analyste de recherche chez Canalys.Lenovo a maintenu son avance sur le marché total des PC, qui comprend les ordinateurs de bureau, les ordinateurs portables et les tablettes, en expédiant 24,0 millions d'unités et en affichant une croissance de 66,5 %. Apple arrive en deuxième position avec 22,1 millions de livraisons de Mac et d'iPad. HP s'est assuré la troisième place avec 19,3 millions d'unités et une croissance de 64,2 %, laissant Dell et Samsung former le reste du top 5.Source : CanalysQue pensez-vous de ces données de Canalys sur le marché des PC ?Pensez-vous que le rapport soit pertinent ? Votre organisation a-t-elle investi dans plus de Chromebooks ou de tablettes depuis le début de la pandémie ?