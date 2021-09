, déclare Mario Morales, vice-président du groupe, technologies habilitantes et semi-conducteurs chez IDC.Malgré la vague actuelle de Covid-19, la consommation reste saine. IDC rapporte que des fonderies spécialisées ont été allouées pour le reste de l'année, avec une utilisation des capacités de près de 100 %. La capacité frontale reste serrée, mais les fournisseurs sans usine obtiennent la production dont ils ont besoin de leur partenaire de fonderie. La fabrication frontale commence à répondre à la demande au troisième trimestre, mais des problèmes plus importants et des pénuries subsisteront dans la fabrication back-end et les matériaux.Selon IDC, les revenus des semi-conducteurs 5G augmenteront de 128 %, et le total des semi-conducteurs pour téléphones mobiles devrait croître de 28,5 %. Les consoles de jeux, la maison intelligente et les "wearables" connaîtront une croissance de +34 %, 20 % et 21 % respectivement. Les revenus des semi-conducteurs automobiles augmenteront également de 22,8 %, les pénuries étant atténuées d'ici la fin de l'année. Les revenus des semi-conducteurs pour ordinateurs portables augmenteront de 11,8 %, tandis que les revenus des semi-conducteurs pour serveurs X86 augmenteront de 24,6 %.Les prix des plaquettes de semi-conducteurs ont augmenté au premier semestre 2021 et IDC s'attend à ce que les augmentations se poursuivent pour le reste de l'année en raison du coût des matériaux et du coût d'opportunité dans les technologies de processus matures.Dans l'ensemble, IDC prévoit que le marché des semi-conducteurs atteindra 600 milliards de dollars en 2025, ce qui représente un TCAC de 5,3 % sur la période de prévision. Ce taux est supérieur à la croissance typique de 3-4% observée historiquement.Source : IDCQue pensez-vous de ces prévisions d'IDC pour le marché des semi-conducteurs ?