Mais, malgré la compression de l'offre, AMD a réussi à prendre des parts de marché à son rival Intel dans les PC et les serveurs avec sa dernière gamme de processeurs.", a déclaré Mark Papermaster, directeur de la technologie, en marge de la conférence Web Summit à Lisbonne, au Portugal.Les entreprises ayant des liens existants avec des sociétés de fabrication de puces comme la société taïwanaise TSMC ont également pu garantir un approvisionnement régulier. AMD, qui ne fabrique pas ses propres puces comme Intel, dépend de sociétés telles que TSMC et GlobalFoundries pour fabriquer les puces pour eux.", a déclaré M. Papermaster.Contrairement aux constructeurs automobiles, qui sont les plus durement touchés par la pénurie de semi-conducteurs, AMD se concentre sur les puces plus petites et plus avancées, qui sont moins affectées que l'approvisionnement en puces anciennes produites en masse. AMD se focalise également sur les puces à forte marge, ce qui permet non seulement à l'entreprise de canaliser ses ressources mais aussi d'augmenter ses revenus, qui devraient augmenter de 65 % cette année.Source : AMDQu'en pensez-vous ?