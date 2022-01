Mike Filipo Mike Filipo

Microsoft travaille sur des processeurs internes pour les serveurs qui font fonctionner ses services de cloud computing et sa gamme d'ordinateurs personnels Surface, a déclaré une source en décembre 2020.Le poids lourd du cloud computing s'appuie fortement sur Intel et Advanced Micro Devices pour fournir des puces pour ses services de cloud computing Azure ainsi que pour les PC Surface.Le recrutement de M. Filippo implique que Microsoft accélère ses efforts pour créer des puces maison pour ses serveurs alimentant les services de cloud computing Azure, ajoute le rapport.M. Filippo, qui a commencé sa carrière en 1996 en tant que concepteur de processeurs chez le concepteur de puces AMD, a travaillé auparavant chez Intel et la société britannique ARM Ltd avant de rejoindre Apple.Source : Bloomberg NewsQu'en pensez-vous ?