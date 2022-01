Les livraisons totales de PC au cours de l'année 2021 ont atteint 348,8 millions d'unités, soit une hausse de 14,8 % par rapport à 2020. Cela représente le plus haut niveau d'expéditions que le marché des PC ait connu depuis 2012.", a déclaré Jitesh Ubrani, directeur de recherche pour les Mobile and Consumer Device Trackers d'IDC. "."", selon Tom Mainelli, vice-président de groupe de la recherche sur les appareils et les consommateurs d'IDC. "."Le PDG de la société de semi-conducteurs Intel, un fabricant de PC dans les machines technologiques, a déclaré que les ordinateurs de bureau sont sur la nouvelle voie après la COVID19 et deviennent plus importants maintenant. Le président-directeur général de Dell a également le même point de vue à cet égard. Après 2020, la demande d'ordinateurs personnels sera différente. À cette date, tout le monde veut sa station de travail comme il y a quelques années.Source : IDCQu'en pensez-vous ?