HP Inc. a regagné la première place, avec une part de marché de 24,9% (+0,5% en glissement annuel). Le fournisseur a connu une croissance globale de 15,0 %, grâce à une forte performance commerciale (+28,1 % en glissement annuel).



Lenovo (y compris Fujitsu) est tombé en deuxième position, avec une part de marché de 22,8 % (+0,1 % en glissement annuel). Le fournisseur a perdu la première place malgré une croissance à deux chiffres des ordinateurs de bureau (+17,3 % en glissement annuel) et des ordinateurs portables (+10,6 % en glissement annuel).



Dell Technologies a occupé la troisième position avec une part de marché de 13,5 % (+2,9 % en glissement annuel). La forte croissance commerciale (54,2% en glissement annuel) a compensé le déclin des consommateurs (-12,8% en glissement annuel).



ASUS est passé en quatrième position, avec une part de marché de 8,2 % (-1,0 % en glissement annuel). Le fournisseur a connu une croissance globale de 0,6 % en glissement annuel, grâce à une hausse de 3,4 % du côté des consommateurs.



Le groupe Acer est tombé en cinquième position et détient une part de marché de 8,1 % (-1,4 % en glissement annuel). Le fournisseur a connu une augmentation des livraisons de 2,7 % par rapport à l'année précédente, grâce à une augmentation de 5,7 % par rapport à l'année précédente du côté des ordinateurs de bureau.

Le marché des PC traditionnels (ordinateurs de bureau, ordinateurs portables et stations de travail) en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique (EMEA) a connu une croissance de 12,7 % en glissement annuel au troisième trimestre de 2021, pour un total de 24,4 millions d'unités. Une solide performance commerciale dans toute la région est le principal moteur de cette croissance, compensant un ralentissement dans le secteur de la consommation, qui n'a pas pu suivre les taux de croissance défavorables observés troisième trimestre 2020.Le marché des PC d'Europe occidentale a connu une croissance solide (15,8 % en glissement annuel). Les ordinateurs de bureau ont poursuivi leur tendance à la hausse et ont augmenté de 21,8 % en glissement annuel, dépassant les ordinateurs portables (+13,1 %) pour la première fois en 6 trimestres. La croissance des ordinateurs de bureau peut être attribuée à la force du côté commercial, les employeurs cherchant à équiper et à rafraîchir leurs bureaux de plus en plus peuplés. Les ordinateurs portables ont également enregistré de solides livraisons commerciales, mais ont été étouffés par des pénuries de composants, principalement dans les cartes et les panneaux de circuits intégrés.", a déclaré Simon Thomas, analyste de recherche pour IDC Western European Personal Computing Devices. "."Le marché grand public en Europe occidentale a connu sa première baisse en six trimestres, affichant un léger recul de -0,2 % en glissement annuel (6,6 millions d'unités livrées). Comme prévu, la fin des périodes de confinement a conduit les consommateurs à dépenser davantage pour les loisirs et moins pour les PC, ce qui a temporairement ralenti la transition d'un appareil par ménage à un appareil par personne. Les ordinateurs de bureau et les ordinateurs portables ont enregistré des performances stagnantes (+0,0 % en glissement annuel et -0,3 % en glissement annuel, respectivement).Le marché commercial d'Europe occidentale a enregistré une croissance substantielle de 30,6 % en glissement annuel, grâce à une augmentation de 41,6 % en glissement annuel des ordinateurs de bureau - une forte reprise après six trimestres consécutifs de déclin. Les ordinateurs portables ont augmenté de 25,8 % par rapport à l'année précédente. La réouverture des bureaux a entraîné le rafraîchissement des appareils et l'acquisition d'appareils destinés à être utilisés dans le cadre de régimes de travail hybrides.Les livraisons globales de PC dans les deux régions CEMA, CEE et MEA, continuent d'être positives malgré les pénuries de composants en cours, enregistrant une augmentation de 0,5 % et 15,9 % par rapport à l'année précédente respectivement.", a déclaré Nikolina Jurisic, directrice associée d'IDC Europe. "."La consolidation du marché des PC traditionnels s'est à nouveau ralentie, la part des 5 premiers fournisseurs ayant reculé au troisième trimestre 2021. Les 5 premiers acteurs représentaient 77,4 % du volume total du marché, contre 80,4 % au deuxième trimestre 2021.Source : IDCQu'en pensez-vous ?