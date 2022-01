Source : Gartner (janvier 2022) Source : Gartner (janvier 2022)



Le marché restera solide même si le ralentissement du marché américain des PC signale la fin de la croissance due à la pandémie.", a déclaré Mikako Kitagawa, directrice de recherche chez Gartner. "."Les trois premiers fournisseurs du marché mondial des PC sont restés inchangés au quatrième trimestre de 2021, Lenovo conservant la première place en termes de livraisons (voir tableau 1).Notes : Les données incluent les PC de bureau, les PC portables, les primes ultramobiles (comme Microsoft Surface) et les Chromebooks, mais pas les iPads. Toutes les données sont estimées sur la base d'une étude préliminaire. Les estimations finales sont susceptibles d'être modifiées. Les statistiques sont basées sur les expéditions vendues dans les canaux. Les chiffres peuvent ne pas correspondre aux totaux indiqués en raison des arrondis.Les expéditions mondiales de PC de Lenovo ont chuté de près de 12 % au quatrième trimestre de 2021, la première période de baisse d'une année sur l'autre pour la société depuis le premier trimestre de 2020. Cette baisse est due au ralentissement du marché américain, à la faiblesse de la demande de Chromebook et aux problèmes de chaîne d'approvisionnement, qui ont entravé la capacité de Lenovo à fournir des PC aux entreprises clientes. Ces facteurs ont également contribué au déclin de 4 % de HP d'une année sur l'autre ; toutefois, le déclin de HP a été tempéré par une croissance robuste sur le marché de l'Asie-Pacifique.Dell a gagné des parts de marché au cours de cette période après avoir enregistré un cinquième trimestre consécutif de croissance. Le volume des expéditions a dépassé 17 millions d'unités pour la première fois dans l'histoire de l'entreprise, grâce à de solides performances en Amérique latine, dans la région EMEA et en Asie-Pacifique.Le marché américain des PC a connu son deuxième trimestre consécutif de baisse à deux chiffres au cours du quatrième trimestre de 2021, avec une chute des livraisons de 24,2 % par rapport à l'année précédente. Cette baisse est en grande partie due à la faiblesse des livraisons de Chromebook, la demande des établissements d'enseignement continuant à ralentir. Alors que les ventes de PC d'entreprise aux États-Unis ont été généralement fortes en raison de la reprise de l'économie et de la réouverture des bureaux, les retards de la chaîne d'approvisionnement ont eu un impact sur les volumes d'expédition, en particulier sur le marché des grandes entreprises. La période des fêtes de fin d'année a également été marquée par des ventes de PC plus faibles qu'en 2020 en raison de la modeste demande des consommateurs.Dell s'est assuré la première place du marché américain des PC sur la base des expéditions, avec 28,5 % de parts de marché. HP suit avec 25,9 % des parts du marché américain des PC (voir le tableau 2).Notes : Les données incluent les PC de bureau, les PC portables, les primes ultramobiles (comme Microsoft Surface) et les Chromebooks, mais pas les iPads. Toutes les données sont estimées sur la base d'une étude préliminaire. Les estimations finales sont susceptibles d'être modifiées. Les statistiques sont basées sur les expéditions vendues dans les canaux. Les chiffres peuvent ne pas correspondre aux totaux indiqués en raison des arrondis.Le marché des PC de la région EMEA a augmenté de 7,4 % en glissement annuel, atteignant 26 millions d'unités, soit le volume le plus élevé depuis cinq ans. Cette croissance a été tirée par la demande de PC professionnels associée à une reprise économique et sociale croissante, alors que de nombreuses entreprises, écoles et universités ont commencé à revenir à des opérations en personne.Si l'on exclut le Japon, le marché de l'Asie-Pacifique a connu une croissance de 11,5 % d'une année sur l'autre. Le marché des PC mobiles a été particulièrement fort dans la région, de nombreuses entreprises privées ayant commandé à l'avance des PC mobiles supplémentaires en prévision d'éventuelles pénuries sur le marché.Les expéditions mondiales de PC ont totalisé 339,8 millions d'unités en 2021, soit une augmentation de 9,9 % par rapport à 2020 (voir tableau 3).Après une longue période de déclin et de croissance occasionnelle modeste, la pandémie a relancé l'industrie du PC, comme en témoigne la forte croissance continue de 2021. Gartner s'attend à ce que la demande de PC ralentisse pendant au moins les deux prochaines années, mais les volumes d'expédition annuels ne devraient pas retomber aux niveaux d'avant la pandémie au cours de cette période.", a déclaré Kitagawa. "."Source : GartnerQu'en pensez-vous ?