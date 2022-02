Les semi-conducteurs sont utilisés dans les puces d'ordinateur et les microprocesseurs afin qu'ils puissent être intégrés dans les produits électriques. Les utilisations les plus courantes des semi-conducteurs sont dans le matériel informatique, les unités centrales, les appareils électroménagers, les mobiles, les IdO, les téléviseurs, etc.Le rapport de Deloitte indique que l'industrie des semi-conducteurs atteindra de grands sommets, mais il y aura quelques défis à relever pour eux. Par exemple, la pénurie de puces et les problèmes liés à la chaîne d'approvisionnement. Même après tous ces obstacles, l'industrie devrait connaître une augmentation d'environ 10 % par rapport aux 25 % de l'année dernière, ce qui portera le revenu total à 600 milliards de dollars.L'industrie sera attentive à quatre grandes tendances. Ainsi, comme les choses deviennent plus avancées et plus axées sur la technologie, il y aura une augmentation de l'utilisation des puces, ce qui pourrait entraîner une pénurie et causer quelques problèmes aux fournisseurs et aux acheteurs.La deuxième tendance concerne l'utilisation des matériaux et la chaîne d'approvisionnement. Cela signifie qu'il serait vraiment important pour l'industrie de faire face à la pénurie et d'utiliser toutes les ressources rares restantes à son avantage.Un autre problème est qu'il n'y a plus de travailleurs ou de personnes compétentes disponibles dans l'industrie. Les États-Unis, la Chine et Israël sont tous à la recherche de nouveaux talents. Les ingénieurs et les travailleurs actuels devront trouver une solution pour combler le vide de cette réserve de talents.La transformation numérique est également un facteur clé qui déterminera si les entreprises seront en mesure de se développer ou non. Avec de nombreuses entreprises en transition, on s'attend à ce que l'industrie continue à fleurir et à générer des revenus.Source : Deloitte Qu'en pensez-vous ?