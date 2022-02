Source: Gartner (février 2022) Source: Gartner (février 2022)

", a déclaré Masatsune Yamaji, directeur de recherche chez Gartner.La pénurie de semi-conducteurs a empêché les équipementiers d'augmenter la production non seulement de véhicules, mais aussi de divers types d'équipements électroniques, dont les smartphones et les consoles de jeux vidéo. Cependant, la pénurie de puces a considérablement augmenté les prix de vente, ce qui signifie que les OEM ont dépensé beaucoup plus pour l'achat de semi-conducteurs en 2021 que les années précédentes.Les prix de vente moyens des puces à semi-conducteurs, telles que les unités de microcontrôleur, les circuits intégrés logiques polyvalents et une grande variété de semi-conducteurs spécifiques aux applications, ont augmenté de 15 % ou plus en 2021. "", a déclaré Yamaji.Apple et Samsung Electronics ont conservé les deux premières places depuis 2011 tout en échangeant leurs rangs au fil des années. Huawei a eu du mal à acheter des puces et a chuté de la troisième place à la septième en 2021. D'autres équipementiers chinois de smartphones, tels que BBK Electronics et Xiaomi, ont considérablement augmenté leurs dépenses en semi-conducteurs, car ils ont réussi à compenser la perte de parts de marché de Huawei sur le marché des smartphones en 2021 (voir tableau 1).Apple est resté en tête du classement des clients dépensiers en semi-conducteurs en 2021. Apple a augmenté ses dépenses en mémoire de 36,8 % et en puces sans mémoire de 20,2 % en 2021. Toutefois, elle a diminué sa demande d'unités de microprocesseurs informatiques (MPU) en raison du passage à ses propres processeurs d'application conçus en interne.Samsung Electronics a augmenté ses dépenses en mémoire de 34,1 % et ses dépenses en puces sans mémoire de 23,9 % en 2021. L'augmentation des dépenses en mémoire est le résultat non seulement d'une hausse du prix de la mémoire, mais aussi de la croissance de Samsung sur ses marchés cibles d'équipements électroniques, en particulier les marchés des smartphones et des disques à état solide (SSD).Source : GartnerQu'en pensez-vous ?