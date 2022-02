« Saviez-vous que l'utilisation d'un Chromebook peut contribuer à réduire votre empreinte carbone ? En fait, les appareils Chrome OS fabriqués par nos partenaires de fabrication consomment jusqu'à 46 % d'énergie en moins que les appareils comparables et sont conçus dans une optique de durabilité, de leur coque durable à leur verre résistant aux rayures. Et nous avons travaillé avec ces mêmes partenaires pour rendre les composants des Chromebooks interchangeables, réutilisables et jetables en toute sécurité », Google.Le Chromebook est le nom donné par Google aux ordinateurs portables fonctionnant avec le système d'exploitation Chrome OS, lui-même basé sur Linux. Ces appareils sont destinés principalement à exécuter différentes tâches avec pour interface le navigateur web Google Chrome. « Les utilisateurs d'Android aiment beaucoup les grands écrans. Non seulement Chrome OS a connu une croissance de 92 % l'année dernière, mais plus de 250 millions d'appareils à grand écran fonctionnant sous Android sont actuellement actifs dans le monde.La plupart des applications et de leurs données résident dans le « cloud » plutôt que sur l'appareil lui-même. Pour cette raison, les Chromebooks sont généralement proposés avec un espace de stockage local bien plus petit que les ordinateurs portables habituels. Les Chromebooks ont plusieurs particularités : interface graphique unifiée, facilité de gestion des logiciels via le magasin d'applications, sauvegardes en ligne, migration facilitée, etc.). Comparés à leurs concurrents, ils stockent davantage de données personnelles de l'utilisateur chez une unique entreprise (Google), ce qui peut être vu comme un inconvénient.Qu'il s'agisse de libérer leur créativité sur Concepts, de jouer à des jeux comme Crypt of the NecroDancer ou de prendre des notes sur Squid, les utilisateurs sont de plus en plus nombreux à vouloir vivre leurs expériences favorites sur smartphone sur des appareils à grand écran, tels que les Chromebooks, les tablettes et les ordinateurs pliables, estime Google.Selon Google, les fonctionnalités des Chromebooks sont particulièrement utiles pour le monde de l'éducation, « puisque 50 millions d'élèves et d'enseignants utilisent des Chromebooks fabriqués par nos partenaires de production. Avec une telle communauté d'utilisateurs de Chromebooks, nous voulons travailler avec nos partenaires pour créer un écosystème d'appareils plus durable, en commençant par aider les écoles à trouver des informations sur les appareils réparables », déclare Google.Pour atteindre ses objectifs, Google a créé un programme de réparation des Chromebooks pour les écoles, en commençant par les États-Unis. Étant donné que les Chromebooks consomment moins d'énergie, leur batterie a tendance à durer plus longtemps que celle des appareils similaires. C'est peut-être la raison pour laquelle un grand nombre d'étudiants et d'enseignants les utilisent quotidiennement.Malgré cela, Google pense qu'il peut encore rendre l'écosystème Chromebook plus durable, et cela commence par le lancement du programme de réparation des Chromebooks pour les écoles aux États-Unis. Ce programme vise à enseigner aux utilisateurs comment réparer leurs appareils. Les utilisateurs réparent leurs Chromebooks depuis un certain temps déjà. Certaines de ces réparations sont même couvertes par la garantie, mais il n'est pas toujours facile de trouver les informations nécessaires pour les effectuer. Google s'est donc associé à Acer et Lenovo pour centraliser les informations nécessaires à la réparation des Chromebooks.« Acer conçoit ses Chromebooks pour le marché de l'éducation en tenant compte à la fois de la durabilité et de la facilité de réparation. Les programmes de réparation sur le campus permettent aux étudiants d'aider leur propre école en effectuant des réparations sûres et rapides des Chromebooks », a déclaré James Vick, Vice-président du service clientèle, Acer Pan America.De nombreux Chromebooks sont réparables depuis des années, certaines réparations étant déjà couvertes par les garanties du système et gérées par des prestataires de services agréés. Mais il serait difficile pour certains administrateurs informatiques des écoles de trouver des informations sur les appareils qu'ils peuvent réparer. Dans le cadre du programme de réparation des Chromebooks, les écoles peuvent facilement identifier les Chromebooks dont les composants sont couramment réparés, comme le clavier, l'écran et le repose-poignets sur le nouveau site de Google. Le 20 décembre de l'année dernière, Google a présenté sur son blog des outils permettant d'adapter les applications Android à Chrome OS . Sur les seuls Chromebooks, le nombre d'utilisateurs utilisant des applications Android a augmenté de 50 % d'une année sur l'autre. »Certains fabricants de Chromebook, comme Acer, proposent des formations permettant aux écoles d'effectuer leurs propres réparations. Ainsi, de nombreuses écoles ont déjà créé des programmes de réparation des Chromebooks, en travaillant avec les enseignants et les équipes informatiques pour réparer leurs appareils. Certains proposent même la réparation des Chromebooks en tant que cours facultatif. Selon Google, les programmes scolaires de ce type ne sont pas seulement respectueux de l'environnement, ils permettent de réduire considérablement les délais d'exécution, d'économiser sur les coûts et d'aider les élèves à acquérir des compétences précieuses.Google s’inspire des écoles du monde entier qui créent leurs propres programmes de réparation des Chromebooks, comme les écoles publiques de Jenks en Oklahoma, dont le service de réparation à l'école a permis d'accélérer les délais de réparation des Chromebooks et de renforcer les compétences informatiques des diplômés. Pour aider les autres à se lancer, Google a créé un guide pour la mise en place d'un programme de réparation des Chromebooks dans une école, avec la contribution des administrateurs informatiques.Le Chromebook utilise les comptes Google for Education conçus spécialement pour les systèmes scolaires, ce qui lui vaut la reconnaissance des enseignants et écoles. Il permet aux élèves de travailler chez eux en accédant à des applications familières. Grâce à la longue autonomie de la batterie, les élèves peuvent apprendre aussi longtemps qu’ils le souhaitent. Tous ces éléments associé au prix ont permis au Chromebook de se frayer un chemin dans l'éducation. C'est particulièrement ce secteur que Microsoft vise avec Windows 11 SE et Surface Laptop SE.Microsoft a préparé une version de Windows 11, baptisée Windows 11 SE, principalement pour les écoles et leurs apprenants, et a conçu un ordinateur portable Surface SE à 250 $ pour l'accompagner. Windows 11 SE prend également en charge les applications tierces, notamment Zoom et Chrome, car « nous voulons donner aux écoles le choix d'utiliser ce qui leur convient le mieux ». Microsoft s'est engagé à continuer d'étendre la prise en charge des applications tierces pour inclure les applications de test, d'accessibilité, de filtrage de contenu et d'orchestration en classe les plus courantes. Microsoft estime que ses Surface SE ont également pour avantage la réparabilité et qu'ils raviront les administrateurs informatiques des écoles.Source : Google Que pensez-vous des Chromebooks ?Quel est votre vis sur le programme de réparation des Chromebooks de Google ?