Cela permet aux utilisateurs de ne pas se positionner trop près de l’écran de l’ordinateur portable modulaire.

Le dispositif s’adapte également à tous les ordinateurs, qu’ils soient fixes ou portables.

Au-delà de cela, c’est un clavier éco-conçu, durable, Open Source, Open Hardware, 100% personnalisable, ultra fin, confortable et de fabrication Française. Le Cairn Mesa | Key est commercialisé sur KissKissBankBank, sous forme d’une campagne de crowdfunding de type prévente.Le Cairn Mesa | Key est un clavier pouvant s’utiliser sur l’ordinateur portable modulaire Cairn Mesa (disponible en 2022) grâce à une connectique USB sous forme de pogo pins. Il peut aussi s’utiliser à l’aide de son câble micro USB :Le clavier est fabriqué avec des matériaux durables et recyclables : l’acier inoxydable, l’aluminium, le PLA et le PC. De plus, étant Open Source et Open Hardware, ce clavier est hautement réparable. Cela augmente sa longévité et lutte contre la surconsommation.Le Cairn Mesa | Key est :Open Hardware : les plans et les schémas du clavier sont en libre accès. Cela permet aux utilisateurs d’imprimer les touches qu’ils souhaitent, de modifier et personnaliser l’aspect physique du clavier.Open Source : le micrologiciel utilisé est le QMK Firmware. Grâce à ce dernier, les utilisateurs peuvent se procurer la dispositions de touches qu’ils souhaitent. Ainsi, ce clavier convient non seulement aux amateurs de dispositions AZERTY et QWERTY, mais aussi aux amateurs de BÉPO, de DVORAK, etc. Les utilisateurs peuvent également créer les dispositions personnalisées pour amplifier davantage le confort de frappe. De plus, ces dispositions de touches sont proposées à l’achat du clavier. De cette manière, les utilisateurs peuvent se procurer le clavier qui leur convient parfaitement dès le départ.Les switches mécaniques Ultra Low Profile de Cherry MX utilisés assurent un confort de frappe et une grande précision. De plus, ils permettent d’avoir un clavier externe ultra fin : 7 mm de hauteur seulement.Grâce à sa finesse, le Cairn Mesa | Key offre un confort d'utilisation et évite les douleurs musculaires. Cependant, il est tout de même possible d’avoir une inclinaison de 4° grâce à des supports amovibles.La carte électronique, les tôles, ainsi que les pièces plastiques du clavier sont fabriquées en France. L’assemblage est réalisé en France également. La fabrication Française a pour but de diminuer l’impact écologique, de retrouver une certaine indépendance numérique en Europe et de proposer une qualité supérieure.Le Cairn Mesa | Key cible tout type d’utilisateurs pour qui un bon clavier est important : les Linuxiens, les gamers, les techniciens, les rédacteurs, les designers... Le but est d’offrir une meilleure expérience de frappe à chaque utilisateur et de rendre l’univers du clavier libre et durable.Cairn Devices SAS est une entreprise strasbourgeoise ayant pour projet de créer un ordinateur portable modulaire, Open Source et Open Hardware. L'entreprise est lauréate de l'appel à projet Tango & Scan propulsé par Creaccro et l'Eurométropole de Strasbourg. L’entreprise bénéficie également du soutien de la région Grand-Est.Source : Cairn Devices Que pensez-vous du Cairn Mesa | Key ?