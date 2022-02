Les entreprises américaines doivent désormais obtenir des licences pour vendre des ordinateurs, des capteurs, des lasers, des outils de navigation et des équipements de télécommunications, aérospatiaux et maritimes. Les États-Unis refuseront presque toutes les demandes.", a déclaré Ama Adams, partenaire du cabinet d'avocats Ropes & Gray.Les nouvelles règles obligent également les entreprises qui fabriquent des produits technologiques à l'étranger avec des outils américains à demander une licence américaine avant de les expédier en Russie.Une restriction similaire a été appliquée ces dernières années aux entreprises qui expédiaient des produits au géant technologique chinois Huawei, avec beaucoup d'effet.De nombreuses entreprises pourraient choisir de suspendre toutes les ventes vers la Russie par prudence, selon les experts juridiques. Dan Goren, associé du cabinet d'avocats Wiggin and Dana, a déclaré qu'un client qui fabrique des équipements électroniques avait déjà retenu des expéditions vers un distributeur russe jeudi.Les exportations américaines vers la Russie se sont limitées à environ 6,4 milliards de dollars l'année dernière, selon les données du recensement américain, avec des machines et des véhicules parmi les grandes catégories des années passées.Les coups les plus sévères portés à la Russie par les technologies pourraient résulter de restrictions sur les produits étrangers.Par exemple, la Semiconductor Industry Association (SIA), qui représente les fabricants de puces américains, a noté que "" et que les dépenses de la Russie en matière de communications et de technologie "" en 2019.Mais de nombreux produits fabriqués en Asie et destinés à la Russie comprennent des puces fabriquées avec de l'outillage américain. Plus de deux douzaines de membres de l'Union européenne, ainsi que le Royaume-Uni, le Canada, le Japon, l'Australie et la Nouvelle-Zélande, imposent des restrictions à l'exportation similaires pour limiter les options de la Russie.Emily Kilcrease, chargée de recherche au Center for a New American Security et ancienne assistante adjointe du représentant américain au commerce, a déclaré que les restrictions figeront la technologie russe là où elle se trouve aujourd'hui.", a-t-elle déclaré.William Reinsch, expert en commerce au Center for Strategic and International Studies et ancien responsable des exportations au ministère du commerce, s'attend à une lente escalade de l'impact.", a-t-il déclaré. "".Les restrictions et les sanctions ne sont pas aussi complètes que les actions commerciales américaines sur l'Iran et la Corée du Nord, mais elles pourraient avoir des conséquences plus importantes à l'échelle mondiale car la Russie est davantage imbriquée dans l'économie mondiale, selon les avocats.Les mesures comprennent des exclusions pour les articles de consommation tels que les appareils électroniques ménagers, les biens humanitaires et les technologies nécessaires à la sécurité des vols. Les téléphones portables sont autorisés tant qu'ils ne sont pas envoyés à des employés du gouvernement russe ou à certains affiliés.Les technologies de chiffrement grand public ne sont pas non plus limitées, ce qu'un avocat a décrit comme un signe que les États-Unis et leurs alliés ne veulent pas perturber les manifestants et les médias.Rien n'empêche les États-Unis d'étendre ultérieurement les sanctions à d'autres articles.", a déclaré Ms. Kilcrease.Un haut fonctionnaire de l'administration américaine a déclaré jeudi que d'autres pays devraient se joindre à eux.L'ambassade de Corée du Sud à Washington n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.La Corée du Sud a déclaré jeudi qu'elle se joindrait à des sanctions économiques multilatérales non spécifiées contre la Russie en réponse à ses opérations militaires en Ukraine, mais qu'elle n'envisageait pas d'adopter des mesures unilatérales.Ms. Kilcrease et les experts juridiques s'attendent à ce que les entreprises technologiques chinoises souhaitent combler certains vides créés par les restrictions imposées aux entreprises technologiques occidentales, bien que Ms. Kilcrease ait déclaré que les règles américaines les décourageraient. Mais le haut fonctionnaire de l'administration américaine a déclaré que la Chine ne peut pas répondre aux besoins militaires cruciaux de la Russie, en particulier pour les puces les plus avancées.La tranche de sanctions de cette semaine vise les membres de l'élite russe, ainsi que les banques VEB et Promsvyazbank, et réduit le financement occidental du gouvernement russe, a déclaré le président américain Joe Biden lors d'une conférence de presse.M. Biden a déclaré : "." Le président avait auparavant laissé entendre qu'il fallait arrêter les livraisons de semi-conducteurs pour étouffer le développement économique de la Russie - tout ce qui pourrait freiner le déploiement des réseaux 5G, de l'intelligence artificielle et de l'électrification des voitures, par exemple.Plus tôt, l'Union européenne a accepté d'imposer des sanctions économiques ciblées sur des entités et des personnes spécifiques ; elle n'a pas appuyé sur la gâchette pour couper l'accès de la Russie au système bancaire SWIFT, ce qui perturberait les transactions financières. Certaines des sanctions imposées par l'Europe et les États-Unis constituent une extension ou sont similaires à celles imposées à la Russie en 2014 après l'invasion de la Crimée. Les sanctions imposées en 2014 n'étaient pas complètement efficaces, car la Russie disposait de solutions de contournement, a déclaré Darshak Dholakia, associé du cabinet d'avocats Dechert LLP.La Russie pourrait acquérir des puces auprès de sources secondaires telles que la Malaisie et le Vietnam, mais toute puce conçue aux États-Unis pourrait faire l'objet de contrôles à l'exportation. La société russe Yadro est en train de développer une puce native basée sur l'architecture RISC-V comme alternative à x86 et Arm, mais des questions subsistent quant à l'accès aux installations de fabrication liées aux États-Unis, telles que celles exploitées par Intel, pour la production.Si des sanctions plus sévères sont imposées, la Russie pourrait répondre par des mesures asymétriques, telles que des cyberattaques ou la rétention de fournitures de matériaux critiques pour les semi-conducteurs, notamment le néon et le palladium. La Russie est également une source d'approvisionnement pour un composé appelé Hexafluorocyclobutène, qui est utilisé dans les nœuds de fabrication avancée, a déclaré le cabinet de recherche Techcet.", a déclaré Lita Shon-Roy, PDG de Techcet, dans une note de recherche.Que pensez-vous de ces sanctions imposées par les Etats-Unis ?Seront-elles efficaces pour faire stopper les offensives russes en Ukraine ?