Les expéditions mondiales de PC traditionnels devraient diminuer de 12,8 % en 2022 pour atteindre 305,3 millions d'unités, tandis que les expéditions de tablettes chuteront de 6,8 % pour atteindre 156,8 millions. L'inflation, l'affaiblissement de l'économie mondiale et la flambée des achats au cours des deux dernières années sont les principales causes de la réduction des perspectives.Une nouvelle contraction est également prévue en 2023, car la demande des consommateurs a ralenti, la demande du secteur de l'éducation a été largement satisfaite et la demande des entreprises est repoussée en raison de la détérioration des conditions macroéconomiques. Le marché combiné des PC et des tablettes devrait baisser de 2,6 % en 2023 avant de renouer avec la croissance en 2024.", a déclaré Jitesh Ubrani, directeur de recherche pour IDC Mobility and Consumer Device Trackers. "", a ajouté Linn Huang, vice-président de la recherche, Appareils et Écrans. "."- Les expéditions comprennent les expéditions aux canaux de distribution ou aux utilisateurs finaux.- Les PC traditionnels comprennent les ordinateurs de bureau, les ordinateurs portables et les stations de travail, mais pas les tablettes ni les serveurs x86. Les tablettes comprennent les tablettes détachables et les tablettes ardoises qui font partie du suivi des appareils informatiques personnels.- Le secteur public désigne les achats effectués par les écoles et les gouvernements.Source : IDCQu'en pensez-vous ?