Les vents contraires de la demande, en particulier de la part des consommateurs, se sont également accélérés alors que l'inflation reste incontrôlée dans bon nombre des plus grands marchés de PC du monde. Les livraisons d'ordinateurs portables ont chuté de 18,6 % au T2 2022, à 54,5 millions d'unités, en baisse pour un troisième trimestre consécutif, les achats dans le secteur de l'éducation étant restés modérés par rapport au même trimestre de l'année précédente.Les ordinateurs de bureau s'en sortent beaucoup mieux, affichant une croissance modeste de 0,6 % à 15,6 millions d'unités, la vigueur de la demande commerciale dans un contexte d'ouverture accrue des économies ayant contribué à stimuler les investissements dans le rafraîchissement et la mise à niveau des ordinateurs de bureau. Le segment commercial haut de gamme restera un point positif pour le marché global des PC cette année, malgré les défis croissants dans les perspectives macroéconomiques mondiales.", a déclaré Emma Xu, analyste de Canalys. "."Lenovo a conservé la première place sur le marché mondial des PC, bien que ses livraisons aient chuté de 12 % pour atteindre 17,5 millions d'unités au deuxième trimestre 2022.HP a subi la plus forte baisse parmi les cinq premiers fournisseurs, pénalisé par une mauvaise comparaison avec ses fortes livraisons dans le domaine de l'éducation l'année dernière. Les livraisons totales de HP ont chuté de 28 % pour atteindre 13,5 millions d'unités.Dell a suivi de près HP en troisième position, affichant une baisse relativement modeste de 5 % pour s'établir à 13,2 millions d'unités, augmentant sa part de marché de deux points de pourcentage par rapport à l'année dernière.Acer et Asus complètent le top 5, avec des baisses respectives de 19% et 5%.", a déclaré Ishan Dutt, analyste principal de Canalys. "."Source : CanalysQu'en pensez-vous ?