Source : Gartner (juin 2022) Le segment des PC comprend les ordinateurs de bureau, les ordinateurs portables, les ultramobiles haut de gamme et les Chromebooks. Les tablettes comprennent toutes les versions Android et iOS.Source : Gartner (juin 2022)

", a déclaré Ranjit Atwal, analyste directeur senior chez Gartner. "D'un point de vue régional, le marché des PC de la région EMEA devrait enregistrer une baisse de 14 % en 2022, en raison du manque de demande de PC grand public. L'invasion russe de l'Ukraine, les augmentations de prix et l'indisponibilité des produits en raison des confinements en Chine ont un impact significatif sur la demande des consommateurs dans la région.Dans l'ensemble, les expéditions mondiales de l'ensemble des appareils (PC, tablettes et téléphones mobiles) devraient diminuer de 7,6 % en 2022, la Grande Chine et l'Europe de l'Est, y compris l'Eurasie, enregistrant des baisses à deux chiffres (voir tableau 1).Alors que les expéditions mondiales de téléphones mobiles devraient baisser de 7,1 % en 2022, les expéditions de smartphones devraient diminuer de 5,8 % d'une année sur l'autre. La région de la Grande Chine sera la plus durement touchée, avec une baisse de 18,3 % des livraisons de smartphones en 2022.Au niveau régional, la Grande Chine a mené l'adoption des téléphones 5G au cours des deux dernières années. Cependant, l'effondrement du marché des smartphones dans la région se traduira par une baisse de 2 % des expéditions de téléphones 5G en 2022, après une croissance de 65 % en 2021.", a déclaré Atwal. "En 2022, Gartner prévoit que les expéditions mondiales de téléphones 5G atteindront 710 millions d'unités. Bien que ce chiffre représente une augmentation de 29 % par rapport à 2021, il est en baisse par rapport aux attentes précédentes. "", a déclaré Atwal.La demande de téléphones 5G devrait s'accélérer en 2023. "", a déclaré Atwal.Source : GartnerQu'en pensez-vous ?