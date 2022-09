Un nouveau paradigme pour la 3D

D'emblée, le GPU Ada Lovelace de Nvidia présente des caractéristiques impressionnantes. Du côté des shaders, le GPU Ada Lovelace de Nvidia est doté d'un nouveau multiprocesseur de streaming qui prend en charge jusqu'à 83 TFLOPS de performances, et ce uniquement pour le shading. Il peut fournir jusqu'à deux fois les performances du GPU Nvidia existant, ce qui constitue une mise à niveau assez importante.La GeForce RTX 4080 se décline en deux variantes - 16 Go et 12 Go - afin que les créateurs puissent choisir la capacité de mémoire optimale en fonction des besoins de leurs projets. La GeForce RTX 4080 16 Go est jusqu'à 1,5 fois plus rapide que la RTX 3080 Ti. La keynote a débuté par une démo à couper le souffle, NVIDIA Racer RTX, construite dans NVIDIA Omniverse, une plate-forme ouverte pour la collaboration virtuelle et la simulation photoréaliste en temps réel. La démo présente les dernières technologies NVIDIA avec un ray tracing complet en temps réel - en résolution 4K à 60 images par seconde (FPS), avec la nouvelle technologie DLSS 3 - et une physique hyperréaliste.C'est un modèle pour la prochaine génération de création de contenu et de développement de jeux, où les mondes ne sont plus précuits, mais des simulations complètes physiquement précises. Plongez dans le making of de Racer RTX dans cette édition spéciale de la série de blogs In the NVIDIA Studio. En plus des avantages pour les créateurs 3D, nous avons introduit des outils RTX et AI quasi-magiques pour les moddeurs de jeux - les créateurs de la communauté des joueurs sur PC - avec l'application Omniverse RTX Remix, qui a été utilisée pour activer RTX dans Portal with RTX, le contenu téléchargeable gratuit du classique de Valve, Portal.Les éditeurs de vidéo et les diffuseurs de programmes en direct bénéficient également d'un coup de pouce massif. Les nouveaux encodeurs doubles réduisent presque de moitié les temps d'exportation des vidéos. Les diffuseurs en direct bénéficient des avantages de l'encodage avec la huitième génération de NVIDIA Encoder, y compris la prise en charge de l'encodage AV1.Avec un chiffre d'affaires de 6,7 milliards de dollars, Nvidia a réussi à obtenir une croissance d'une année sur l'autre, mais les résultats restent une mauvaise nouvelle car ce chiffre est en baisse par rapport aux 8,1 milliards de dollars précédemment prévus, soit un manque à gagner de 1,4 milliard de dollars.Nvidia a imputé ce manque à gagner à une demande plus faible que prévu pour ses produits de jeu, notamment ses processeurs graphiques GeForce. Nvidia a souligné « une réduction des ventes des partenaires de distribution », ce qui signifie que des partenaires comme Evga, MSI, Asus, Zotac, Gigabyte et d'autres ont vendu moins de nouveaux GPU que prévu. Cette baisse peut être attribuée en partie à l'effondrement de la valeur des crypto-monnaies basées sur le minage comme le Bitcoin et l'Ethereum - moins de mineurs achètent ces cartes, et les mineurs qui cherchent à se débarrasser de leurs GPU sur le marché de l'occasion donnent également aux joueurs une source moins chère de cartes graphiques.« Comme nous nous attendons à ce que les conditions macroéconomiques affectant les ventes se poursuivent, nous avons pris des mesures avec nos partenaires de jeu pour ajuster les prix et les stocks des canaux », a déclaré le PDG de Nvidia, Jensen Huang.Des technologies d'IA révolutionnaires, comme les générateurs d'images d'IA et les nouveaux outils d'édition vidéo de DaVinci Resolve, ouvrent la voie à une nouvelle vague de créativité. Les cartes graphiques GeForce RTX 4090 et 4080 ultra-rapides permettront de franchir une nouvelle étape dans la révolution de l'IA, en multipliant par deux les performances de l'IA par rapport à la génération précédente.Les GPU de la série GeForce RTX 40 et DLSS 3 offrent aux artistes 3D une augmentation considérable de leurs performances. Ils peuvent ainsi créer des environnements en lancer de rayons avec une physique précise et des matériaux réalistes, le tout en temps réel et sans proxy. DLSS 3 utilise les RTX Tensor Cores de quatrième génération alimentés par l'IA, ainsi qu'un nouvel accélérateur de flux optique sur les GPU GeForce RTX série 40, pour générer des images supplémentaires et augmenter considérablement le nombre de FPS. Cela améliore la fluidité et accélère les mouvements dans le viewport pour ceux qui travaillent dans des applications 3D telles que NVIDIA Omniverse, Unity et Unreal Engine 5.NVIDIA Omniverse, inclus dans la suite logicielle NVIDIA Studio, pousse la créativité et la collaboration encore plus loin. Une nouvelle application Omniverse, RTX Remix, met de nouveaux outils puissants entre les mains des modérateurs de jeux. Les moddeurs - les millions de créateurs dans le monde du jeu qui sont responsables des milliards de téléchargements de mods de jeux chaque année - peuvent utiliser l'application pour remasteriser une grande bibliothèque de titres compatibles DirectX 8 et 9, y compris l'un des jeux les plus moddés au monde,. En guise de test, les artistes de NVIDIA ont mis à jour une scène de Morrowind en ray tracing époustouflant avec DLSS 3 et des ressources améliorées.Tout commence avec l'outil de capture magique. D'un seul clic, capturez la géométrie, les matériaux, l'éclairage et les caméras au format Universal Scene Description. Les outils de texture AI mettent les ressources à jour, avec une super résolution et des matériaux basés sur la physique. Les ressources sont facilement personnalisables en temps réel grâce aux connecteurs Omniverse pour Autodesk Maya, Blender et plus encore.Les moddeurs peuvent collaborer dans les applications connectées Omniverse et visualiser les modifications dans RTX Remix pour remplacer des actifs dans des jeux entiers. RTX Remix dispose d'un traceur de rayons de pointe, de DLSS 3 et plus encore, ce qui permet de réimaginer facilement les classiques avec des graphismes incroyables.Les mods RTX fonctionnent parallèlement aux mods existants, ce qui signifie qu'un large éventail de contenus sur des sites comme Nexus Mods est prêt à être mis à jour avec des RTX éblouissants. Inscrivez-vous pour être informé de la disponibilité de RTX Remix. Les capacités robustes de cette nouvelle plateforme de modding ont été utilisées pour créer Portal avec RTX.La production vidéo bénéficie d'un coup de pouce considérable grâce aux GPU GeForce RTX 40. Le sentiment d'être bloqué sur pause en attendant que les vidéos soient exportées est considérablement réduit grâce aux nouveaux encodeurs doubles de la série GeForce RTX 40, qui divisent presque par deux les temps d'exportation.Les deux encodeurs peuvent travailler en tandem et se répartissent automatiquement le travail pour doubler la production. Ils sont également capables d'enregistrer du contenu jusqu'à 8K, 60 FPS en temps réel via GeForce Experience et OBS Studio pour réaliser des vidéos de gameplay époustouflantes. Les moddeurs peuvent collaborer dans les applications connectées Omniverse et visualiser les modifications dans RTX Remix pour remplacer des actifs dans des jeux entiers. Le rotoscoping, qui consiste à mettre en évidence une partie d'une séquence animée, généralement image par image, peut désormais être réalisé presque instantanément grâce à l'outil "Object Select Mask" alimenté par l'IA dans DaVinci Resolve de Blackmagic Design. Avec les GPU de la série GeForce RTX 40, cette fonctionnalité est 70% plus rapide qu'avec la génération précédente.« Les nouveaux GPU GeForce RTX série 40 vont accélérer la vitesse à laquelle nos utilisateurs peuvent produire des vidéos grâce à la puissance de l'IA et du double encodage, en réalisant leur travail en une fraction du temps », a déclaré Rohit Gupta, directeur du développement logiciel chez Blackmagic Design. Les créateurs de contenu qui utilisent les GPU GeForce RTX 40 Series bénéficient également d'une accélération des intégrations existantes dans les principales applications d'édition vidéo. Les effets et le décodage accélérés par le GPU font gagner un temps incommensurable en permettant de travailler avec des séquences RAW en ultra-haute résolution en temps réel dans REDCINE-X PRO, DaVinci Resolve et Adobe Premiere Pro, sans avoir besoin de proxies.Le format d'encodage vidéo ouvert AV1 représente la plus grande avancée en matière d'encodage depuis la sortie du H.264 il y a près de vingt ans. La série GeForce RTX 40 intègre la huitième génération d'encodeurs vidéo NVIDIA (NVENC), qui prend désormais en charge le format AV1. Pour les diffuseurs en direct, le nouvel encodeur AV1 offre une efficacité accrue de 40 %. Cela signifie que les livestreams apparaîtront comme si la bande passante avait été augmentée de 40 %, ce qui représente une amélioration considérable de la qualité d'image. L'AV1 prend également en charge des fonctions avancées comme la gamme dynamique élevée.NVIDIA a collaboré avec OBS Studio pour ajouter AV1 - en plus de la prise en charge de HEVC et HDR récemment publiée - dans une prochaine version du logiciel, attendue plus tard cette année. OBS optimise également les pipelines d'encodage pour réduire l'overhead de 35% pour tous les GPU NVIDIA. La nouvelle version comprendra également des effets NVIDIA Broadcast mis à jour, notamment la suppression du bruit et de l'écho de la pièce, ainsi que des améliorations du fond virtuel.Nous avons également travaillé avec Discord pour permettre les livestreams de bout en bout avec AV1. Dans une mise à jour qui sortira dans le courant de l'année, Discord permettra à ses utilisateurs d'utiliser AV1 pour améliorer considérablement le partage d'écran, que ce soit pour les jeux, les travaux scolaires ou les réunions entre amis.Pour faciliter le déploiement d'AV1 pour les développeurs, NVIDIA le rendra disponible dans le SDK 12 de NVIDIA Video Codec en octobre. Les développeurs peuvent également accéder au NVENC AV1 directement avec Microsoft Media Framework, via Google Chrome et Chromium, ainsi que dans FFMPEG. Les avantages pour les livestreamers vont au-delà de l'encodage AV1 sur les GPU GeForce RTX 40. Les SDK qui alimentent NVIDIA Broadcast sont disponibles pour les développeurs, permettant la prise en charge des fonctions natives des appareils Logitech, Corsair et Elgato, ou des workflows avancés dans les logiciels OBS et Notch. À la GTC, NVIDIA a mis à jour et introduit de nouveaux effets alimentés par l'IA.La fonction populaire d'arrière-plan virtuel inclut maintenant des informations temporelles, de sorte que les objets aléatoires en arrière-plan ne créeront plus de distractions en clignotant. Elle sera disponible dans la prochaine version d'OBS Studio. L'estimation des expressions faciales est une nouvelle fonctionnalité qui permet aux applications de suivre avec précision les expressions faciales pour les maillages de visage, même avec la plus simple des webcams. Elle est extrêmement utile aux VTubers et sera disponible dans la prochaine version de VTube Studio.Le contact visuel permet aux créateurs, comme les podcasteurs, de donner l'impression qu'ils regardent directement la caméra, ce qui est très utile lorsque l'utilisateur lit un script ou détourne le regard pour dialoguer avec les spectateurs dans la fenêtre de discussion. Pour présenter les avancées technologiques rendues possibles par les GPU GeForce RTX de la série 40, une équipe internationale de NVIDIAN, dirigée par le directeur créatif Gabriele Leone, a créé une nouvelle démo technologique étonnante, Racer RTX.Nvidia va maintenant présenter sa RTX 4090 d'abord le 12 octobre, suivie des deux modèles RTX 4080 à un moment donné en novembre. Alors que le prix de la RTX 4090 commencera à 1 599 dollars aux États-Unis, en Europe, cette carte commencera à 1 949 € et à 1 679 £ au Royaume-Uni. La RTX 4080 12 Go démarre à 899 dollars aux États-Unis, avec un prix de départ de 1 099 € en Europe et de 949 £ au Royaume-Uni. Le modèle 16 Go de la RTX 4080 est proposé à partir de 1 199 dollars, avec un prix de départ de 1 469 € en Europe et de 1 269 £ au Royaume-Uni.Source : NVIDIA Quel est votre avis sur les GPU RTX 4090 et RTX 4080 de NVIDIA ? Coup de pub du constructeur ou des GPU exceptionnellement performants selon vous ?